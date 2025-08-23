Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025
de Vieriu Ionut

Actualitate
Gluma făcută de un român lui Nicuşor Dan în timp ce se filma lângă preşedinte. Şeful statului nu a putut decât se amuze. “Mare caracter”
Moment amuzant pentru Nicușor Dan

Întâlnirile dintre liderii politici și cetățeni aduc, adesea, momente neașteptate. O astfel de scenă s-a petrecut recent, atunci când președintele României, Nicușor Dan, a avut parte de o situație care a stârnit zâmbete și în rândul celor din jurul său. În timp ce se afla printre oameni și făcea fotografii cu mai mulți români, acesta a fost abordat de un bărbat care i-a aruncat o replică surprinzătoare.

Gluma care a atras atenția tuturor

În mijlocul sesiunii de poze, un bărbat s-a apropiat de șeful statului și a rostit, în fața mulțimii: „George Simion. Mare om, mare caracter.” Afirmația nu a avut nicio notă de agresivitate, ci a fost mai degrabă o glumă.

După ce a lansat replica, bărbatul nu a insistat și nici nu a încercat să provoace vreo discuție. Pur și simplu s-a retras, lăsându-l pe președinte și pe cei prezenți să se amuze de situație.

Reacția lui Nicușor Dan

Confruntat cu această scenă neașteptată, Nicușor Dan nu a avut nicio replică. Tot ce a putut face a fost să râdă și să trateze momentul cu relaxare. În jurul său, cei prezenți au surprins scena, iar reacția sa a fost apreciată pentru calmul și naturalețea cu care a primit gluma.

Interacțiunile de acest fel nu sunt rare atunci când politicienii ies în mijlocul oamenilor. Totuși, modul în care sunt gestionate poate spune multe despre felul în care un lider se raportează la cetățeni. În acest caz, reacția degajată a președintelui României a contribuit la păstrarea unei atmosfere destinse.

Contextul întâlnirii cu oamenii

Nicușor Dan se afla printre români și se fotografia cu mai mulți dintre ei atunci când s-a produs incidentul amuzant. Atmosfera era una calmă, iar interacțiunile decurgeau fără tensiuni. Gluma bărbatului a reprezentat doar o întrerupere scurtă, care nu a influențat negativ momentul.

De altfel, episodul arată că, în ciuda statutului oficial, astfel de momente pot aduce o notă umană și pot arăta că liderii politici se confruntă uneori cu situații inedite, la fel ca orice altă persoană aflată în mijlocul mulțimii.

