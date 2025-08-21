Cadoul neobişnuit primit de Nicuşor Dan în vacanţa prin România. Preşedintele s-a amuzat teribil

Vacanța președintelui Nicușor Dan prin țară continuă să aducă momente inedite. După opriri la mănăstiri și discuții cu salvamontiștii, șeful statului a ajuns la Roșia Montană, unde a gustat produse tradiționale și a primit mai multe cadouri simbolice din partea localnicilor. Printre acestea s-a aflat și un dar neașteptat oferit de un copil, care l-a amuzat în mod deosebit.

Nicușor Dan, vacanță la Roșia Montană

În vizita sa la Roșia Montană, președintele a fost primit cu bucate alese, pregătite de localnici: compoturi, sucuri naturale, slănină, șorici și lapte proaspăt muls.

”Da, am mâncat compoturi, am băut diverse sucuri, slănină, şorici, toate făcute în casă, lapte muls direct de la vacă, toate lucrurile astea, şi în special laptele de vacă, mi-au adus aminte de copilărie, când eram la bunica. Ei nu aveau vaci, bunicii mei, dar aduceau de la vecini”, a spus Nicușor Dan.

Atmosfera caldă și ospitalitatea gazdelor au transformat oprirea într-un moment de relaxare, departe de rigorile vieții politice.

Cadoul care a stârnit zâmbete

Pe lângă preparatele tradiționale, șeful statului a primit câteva daruri simbolice: un borcan cu miere pentru copii din partea gazdei și chiar un trifoi cu patru foi din partea unei reprezentante a Bisericii Romano-Catolice din localitate.

Însă, aceeași gazdă i-a oferit liderului țării și o sticlă de țuică, lucru care l-a amuzat teribil pe șeful statului. Gestul neașteptat l-a surprins pe Nicușor Dan, care a primit darul cu un zâmbet larg, transformând momentul într-o amintire deosebită din vacanța sa.

Roșia Montană, potențial turistic uriaș

Vizita la Roșia Montană nu a fost doar prilej de voie bună, ci și de reflecție asupra dezvoltării turismului local. Președintele a subliniat importanța integrării acestui sit UNESCO într-un program național de promovare.

”Mă bucur că perspectivele de dezvoltare ale acestei localităţi sunt în creştere. (…) Roşia Montană e un sit unic în lume şi trebuie să aducem specialiştii care să poată să facă din situl ăsta ceva care să atragă nu 20.000 de turişti, ci 2.000.000 de turişti”, a spus Nicușor Dan.

De la degustarea produselor tradiționale la cadourile simbolice primite, vizita președintelui în Apuseni a adus atât amintiri personale, cât și planuri pentru viitorul turismului. Însă darul neașteptat al gazdei din Roșia Montană rămâne episodul care a stârnit cele mai multe zâmbete și care a dat vacanței o notă aparte.