Gigi Becali candidează la preşedinţie? Latifundiarul din Pipera, declaraţie controversată despre George Simion

Gigi Becali a surprins românii, dar şi scena politică cu o declaraţie făcută în această dimineaţă. Mai exact, latifundiarul din Pipera îi cere socoteală lui George Simion şi îl ameninţă că va candida la prezidenţiale dacă în următoarea perioadă nu va desemna un candidat.

Un nou scandal apare pe scena politică. Deputatul AUR, George Becali, a anunțat vineri că, în cazul în care partidul AUR nu își va desemna un candidat la alegerile prezidențiale, iar liderul formațiunii, George Simion, nu va intra în cursă, el va candida independent.

Întrebat dacă a discutat cu George Simion despre această decizie, Becali a precizat că nu i-a comunicat direct intenția să, fiind convins că liderul AUR va candidă.

„Nu i-am spus, pentru că știu că el va candida. Eu nu am nevoie de această candidatură, dar Simion trebuie să candideze. Spun asta pentru a-l forța să își asume această responsabilitate. Știi de ce îl forțez? Pentru că Georgescu nu va fi lăsat să candideze, iar Simion are o șansă”, a explicat Becali.

De asemenea, deputatul AUR și-a exprimat speranța ca Călin Georgescu să nu fie lăsat să participe la alegerile din luna mai.

Cristian Tudor Popescu a reacţionat, aşa cum era de aşteptat, la declaraţiile făcute de Gigi Becali în legătură cu problemele politice şi economice dintre Statele Unite ale Americii şi Europa. Jurnalistul îl considera pe celebrul latifundiar un suveranist autentic. Postarea de pe pagina de Facebook sună aşa:

Am spus că nu voi mai folosi termenul „suveraniști” pentru cegiștii, auriștii, șoșocații anti UE și pro Kremlin. Dl Becali e singurul din AUR pe care îl voi numi suveranist”, a scris CTP.

George Becali a comentat la Antena 3 CNN situația geopolitică internațională și a subliniat că România nu trebuie să trădeze Europa, pentru că Europa „e familie”, în timp ce America „e doar partener”.

„Familia noastră este Europa. E adevărat că avem parteneriat cu americanii și eu tot timpul am zis de America și am zis că dacă Trump iese președinte, va amâna Dumnezeu sfârșitul lumii. Dar familia noastră este Europa. Păi noi ce facem? Trădăm familia noastră Europa? Eu așa văd lucrurile. Nu sunt un om cu mari cunoștințe de politică externă, dar eu văd simplu, ca om: familia mea e Europa, eu sunt cu Europa. Ce treabă am cu America? E adevărat, suntem parteneri, da. Dar, cu America sunt partener, cu Europa sunt familie”.