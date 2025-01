De ce și-a retras Gigi Becali laudele la adresa lui Călin Georgescu: ”Am rămas mască”

Omul de afaceri Gigi Becali, patronul FCSB, și-a schimbat radical opinia despre Călin Georgescu, candidatul care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Dacă inițial îl lăuda pentru rezultatul său electoral, luni, 20 ianuarie, în cadrul unei intervenții la GSP Live Special, Becali a declarat că regretă susținerea exprimată anterior.

La o zi după câștigarea primului tur al alegerilor prezidențiale de către Călin Georgescu, pe 25 noiembrie 2024, Gigi Becali făcea declarații pline de entuziasm:

Totuși, la doar două luni distanță, omul de afaceri a revenit asupra declarațiilor și și-a exprimat dezamăgirea față de politicianul pe care l-a susținut entuziasmat. În cadrul unei intervenții recente la GSP, Gigi Becali a explicat motivele pentru care și-a retras susținerea, criticând declarațiile și comportamentul lui Georgescu:

„La început, atunci, m-am pripit și am spus niște lucruri mari. Dar după aia, după toate pe care le-a spus, am rămas mască și eu. M-am blocat. Am zis să îmi văd de treabă, și așa am greșit.”