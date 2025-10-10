Gigantul auto care anunță concedierea a 13.000 de angajați. Cât de gravă este criza din piața auto în Europa

Industria auto europeană traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, iar anunțul făcut de Bosch confirmă amploarea crizei. Cel mai mare furnizor mondial de componente auto a declarat că va concedia 13.000 de angajați până în 2030, în principal din divizia de mobilitate și, în special, din uzinele din Germania. Decizia face parte dintr-un plan amplu de reducere a costurilor, în contextul în care cererea pentru componente tradiționale scade, iar tranziția către electromobilitate se dovedește mai lentă și mai costisitoare decât estimau marii producători.

Anunțul vine după ce, la începutul anului, Bosch confirmase deja disponibilizarea a 9.000 de angajați. În total, compania va restructura până la 22.000 de posturi doar în Germania – o cifră care reflectă nu doar probleme interne, ci și o realitate mai amplă a industriei europene: adaptarea dificilă la noua economie electrică și la presiunile generate de competiția asiatică.

De ce recurge Bosch la disponibilizări masive

Stefan Grosch, directorul de resurse umane al Bosch, a explicat că măsura este una „dureroasă, dar inevitabilă”. Divizia de mobilitate trebuie să devină mai competitivă într-o perioadă în care costurile de producție cresc, iar marjele de profit scad. Pe scurt, compania se confruntă cu o dublă presiune: pe de o parte, scăderea comenzilor pentru componentele destinate motoarelor cu ardere internă; pe de altă parte, investițiile uriașe necesare pentru dezvoltarea segmentelor de electrificare, software și senzori avansați.

Planul de restructurare al Bosch urmărește economii anuale de aproximativ 2,5 miliarde de euro , conform declarațiilor directorilor Markus Heyn și Stefan Grosch. Aceste reduceri vizează în special divizia de mobilitate, unde compania are zeci de mii de angajați și o rețea de fabrici în Germania, Cehia, Polonia și Ungaria.

Sindicatul IG Metall a reacționat dur, acuzând compania că „renunță la angajamentele sociale tradiționale” și avertizând că decizia poate provoca „perturbări sociale devastatoare” în regiunile dependente de industria auto. Liderul sindical Frank Sell a cerut managementului să ofere garanții pentru păstrarea centrelor de producție din Germania și a avertizat că protestele nu sunt excluse.

Criza care lovește întreaga industrie auto europeană

Bosch nu este un caz izolat. În ultimii doi ani, marii producători europeni – de la Volkswagen și Mercedes-Benz până la Stellantis și Continental – au anunțat reduceri semnificative de personal sau reorientări ale producției către piețe mai ieftine. Principalele cauze sunt costurile ridicate ale energiei, încetinirea cererii pentru mașini electrice și competiția tot mai agresivă a producătorilor chinezi, care domină piața globală de baterii și vehicule electrice accesibile.

În Germania, țara considerată inima industriei auto, tranziția energetică se dovedește o sabie cu două tăișuri. Deși susține obiectivul de neutralitate climatică până în 2045, economia germană se confruntă cu o scădere de competitivitate și cu relocări tot mai dese ale producției în afara Uniunii Europene.

Directorul general al Bosch, Stefan Hartung, avertiza recent, la Salonul Auto de la München, că „presiunile competitive și barierele comerciale vor continua și în 2026”, iar scăderea prețurilor va accentua nevoia de restructurare. Compania investește deja masiv în cercetare și automatizare, dar adaptarea necesită reducerea numărului de angajați în zonele în care automatizarea va prelua sarcinile repetitive.

Ce înseamnă pentru Europa și pentru piața muncii

Pierderea a 13.000 de locuri de muncă într-un gigant industrial precum Bosch ridică semne de întrebare privind viitorul pieței auto europene. Într-un sector care angajează direct și indirect peste 13 milioane de oameni, valurile de restructurări pot avea efecte economice și sociale semnificative.

Totuși, în paralel cu concedierile, companiile europene investesc în digitalizare, software, electronică de putere și soluții pentru mobilitate autonomă – domenii care vor crea, în timp, noi locuri de muncă, dar cu alte competențe. Pentru mulți angajați, provocarea nu va fi doar pierderea locului de muncă, ci și nevoia de recalificare rapidă într-o industrie care se transformă complet.

În concluzie, concedierile anunțate de Bosch nu reprezintă doar o măsură punctuală de reducere a costurilor, ci un semnal de alarmă privind transformarea structurală a întregii industrii auto europene. Dacă tranziția spre electromobilitate nu este susținută prin politici economice coerente și investiții masive în formarea profesională, Europa riscă să piardă teren într-o competiție globală unde Asia avansează cu o viteză dublă.