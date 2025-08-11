Ghizii din Egipt s-au săturat de turiştii români. Nu suntem deloc priviţi cu ochi buni: „Foarte dificili, nu ascultaţi”

Ultima ora
11 aug. 2025 | 08:26
de Vieriu Ionut

Vacanțe și turism
O călătorie în Egipt, plănuită să fie o incursiune de neuitat în lumea faraonilor și a templelor antice, s-a transformat pentru o turistă româncă, Loredana, într-o lecție amară despre comportamentul compatrioților săi. Într-o postare detaliată pe rețelele de socializare, ea descrie cum atmosfera de vacanță a fost umbrită de o serie de incidente jenante, culminând cu o mărturie sinceră și dureroasă a ghidului local.

O dezorganizare stânjenitoare încă de la început

Totul a început încă de la îmbarcarea în autocar, unde regula simplă de a sta câte doi pasageri a fost rapid ignorată. Loredana, aflată singură, s-a confruntat cu dificultăți în a-și găsi un loc, după ce un cuplu i-a revendicat scaunul, iar un alt român, dorind să stea comod, refuza să elibereze locul de lângă el, pe care-și așezase plasa. La insistența ghidului, românul a cedat, dar nu fără a-și exprima zgomotos nemulțumirea, creând deja o atmosferă tensionată.

Prima lovitură de imagine a venit în momentul în care Loredana a întrebat ghidul, un tânăr egiptean vorbitor de română, de ce există o prezență polițienească atât de puternică în zonele turistice. Răspunsul a venit tăios, dar defensiv:

„Când o să aveți și voi în România atâția turiști ca noi, o să aveți și voi poliție multă! Egipt e o țară sigură, mai sigură ca România. Aici nu se fură, aici nu se bea, aici nu sunt scandaluri. E siguranță, nu ca la voi!”.

Loredana a simțit că ghidul nu era agresiv, ci, mai degrabă, defensiv, ca și cum ar fi fost nevoit să adune „destule replici arogante de la turiști români” de-a lungul timpului. Această primă interacțiune a deschis calea spre o discuție sinceră și dureroasă. Ulterior, Loredana l-a întrebat pe ghid dacă lucrează exclusiv cu grupuri de turiști români. Răspunsul său a fost un

„A, nu, n-aș suporta! Cu români doar din când în când.”, urmat de o explicație brutal de sinceră: „Daaa! Nu ascultați, contraziceți, vorbiți peste noi, nepoliticoși… foarte dificili.”

Rușinea din bazar și disputele inutile

Momentul de maximă jenă a avut loc într-un bazar, unde un vânzător local încerca să convingă o tânără din grup să cumpere un produs. Avertizați de ghid că insistența face parte din jocul comercial, turista a avut o reacție surprinzătoare și complet nepotrivită.

„Nu cumpăr nimic de la tine pentru că nu am încredere în tine”, i-a replicat ea.

Când vânzătorul a cerut o explicație, răspunsul a fost și mai dureros:

„Pentru că am văzut cum sunt cei din poporul tău și n-am încredere în voi.”

Atât Loredana, cât și ghidul au fost vizibil jenați de situație, acesta din urmă zâmbind amar și făcând o generalizare dureroasă:

„Olteancă… ăștia mereu se ceartă, sunt cu nasul pe sus. Moldovenii sunt mai cuminți.”

Concluzia amară a unei vacanțe ratate

Ziua a fost presărată cu alte momente de haos, cum ar fi o pauză de 15 minute care s-a transformat într-o așteptare lungă, din cauza unor membri ai grupului care întârziau. La finalul zilei, o altă conversație banală despre salariile medicilor s-a transformat într-o competiție de reproșuri, un român acuzând egiptenii că vin să facă facultatea în România „pe banii statului român!”. Ghidul a dezamorsat situația, dar a subliniat că de fapt, cei care fac asta sunt studenții bogați care nu au note suficient de bune pentru a intra la facultăți în țara lor.

Loredana a concluzionat că, spre deosebire de grupurile de turiști polonezi sau germani cu care a călătorit în trecut, vacanța cu români a fost o experiență neplăcută. Reflecția sa finală este clară și neechivocă:

„Că uneori, când călătorești, nu e important doar locul în care mergi, ci și cu cine împarți drumul. Și că, dacă vrei să te bucuri pe deplin de o experiență, poate ar fi mai bine să eviți grupurile exclusiv românești.”

