Se spune că o mașină își pierde până la 40% din valoare în primii 3 ani de viață, așa că nu-i de mirare că mulți șoferi cumpără mașini rulate. Doar în 2024 au fost înmatriculate peste 328.000 de mașini second-hand în România – dublu față de numărul de mașini noi înmatriculate în același an. Practic 2 din 3 mașini vândute anul trecut au fost second-hand.

Din păcate, piața vehiculelor rulate din România este printre cele mai puțin transparente din UE. Sunt multe mașini second-hand de vânzare care au kilometrajul dat înapoi, daune ascunse sau care au fost declarate furate într-un alt stat european.

Întrebarea este: cum faci să te asiguri că nu-ți iei țeapă când cumperi o mașină rulată? Răspunsul îl vei găsi în acest ghid practic care te învață cum poți să folosești tehnologia de ultimă generație ca să fii mereu cu un pas înaintea escrocilor.

Piața Auto Second-Hand din România: Oportunități și Riscuri

Dacă vrei să beneficiezi de prețuri atractive, fără să-ți iei țeapă, atunci parcurge cei 4 pași recomandați de experți și detaliați mai jos:

pregătirea preliminară

inspecția digitală

inspecția la fața locului

negocierea

În felul acesta vei reuși să-ți cumperi un vehicul pe care te poți baza mulți ani de acum înainte.

Partea 1: Pregătirea pentru Cumpărarea Mașinii

Ca majoritatea lucrurilor în viață, dacă vrei să ai succes și să nu te stresezi prea tare, trebuie să te pregătești din timp pentru cumpărarea unei mașini rulate.

Este plăcut să te uiți printre anunțurile auto second-hand, să analizezi interioare diferite, să compari grade de echipare între ele și să cauți performanțele fiecărui tip de motorizare. Totuși, până să ajungi acolo, trebuie să stabilești un buget realist pentru cumpărarea unei mașini second-hand, să alegi tipul de mașină potrivit nevoilor tale și să afli de unde poți căuta o mașină rulată.

Stabilirea Bugetului

Un buget realist nu se rezumă doar la costul de achiziție al mașinii. Dacă vrei să nu rămâi fără bani, include următoarele cheltuieli:

Prețul de achiziție al mașinii: Evident, acesta va fi cel mai mare cost, ajungând la 80-85% din valoarea totală a bugetului.

Înmatricularea și înregistrarea la RAR: În România , taxele nu sunt încă extrem de ridicate, dar se pot aduna rapid. Doar un Certificat de Autenticitate, necesar mașinilor importate, te va costa 450 de lei.

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă (RCA): Nu ai nevoie de un RCA valabil ca să cumperi o mașină, dar ai nevoie de asigurarea obligatorie ca s-o poți conduce legal pe drumurile publice. Având în vedere creșterile de preț din ultimii doi ani, costul unei asigurări RCA nu poate fi neglijat. Acesta depinde de capacitatea cilindrică și de istoricul șoferului, putând ajunge la mii de lei în unele cazuri.

Impozitul anual și rovinieta: Impozitul anual depinde de județul în care te afli și de capacitatea cilindrică a mașinii – cu cât cumperi o mașina mai puternică, cu atât vei plăti mai mult pentru a o deține.

O marjă de siguranță pentru lucrări de întreținere și reparații: Ideal ar fi să ai disponibil măcar 10% din prețul de achiziție al mașinii pentru lucrări de întreținere (schimbat ulei și filtre, igienizarea sistemului de aer condiționat, etc) și pentru mici reparații neașteptate.

Alegerea Mașinii Potrivite

Îți poți alege următoarea mașină pe baza unor criterii logice care reflectă nevoile tale actuale sau… poți face o alegere mânată de emoții. Ca să alegi mașina potrivită pentru tine, pune-ți următoarele întrebări:

Stilul tău de viață: Unde vei conduce mașina cel mai des? (în oraș, pe autostrada, în regim mixt) De cât spațiu ai nevoie? (ai o familie numeroasă, animale de companie, hobby-uri care necesită o mașină spațioasă)

Nevoi Vs Dorințe: Este important să faci diferența între dotări esențiale precum cele de siguranță și caracteristici care nu sunt esențiale dar care sporesc plăcerea de a conduce (o trapă sau o anumită culoare la interior). Ce rating de siguranță are mașina? Ce funcții active care ajută șoferul? Care este diferența de preț dintre un model cu trapă și unul fără? Merită?

Durabilitate și costuri de întreținere: Nu toate mașinile sunt fabricate după aceleași standarde. Unele modele rezistă câteva zeci de ani fără mari lucrări de întreținere, altele trebuie duse în service regulat. Ia în considerare ce cheltuieli te așteaptă în viitor, în funcție de modelul pe care-l alegi. O Alfa Romeo probabil va avea nevoie de mai multă grijă și bani decât un Lexus. Cât timp vrei să păstrezi mașina? (cu cât o deții mai mult, cu atât va avea probleme mai des)

Cercetarea Pieței:

Poți găsi mașini rulate de vânzare în câteva medii diferite, fiecare cu avantajele și dezavantajele lui. Cele mai populare opțiuni sunt:

Platformele online: În orice moment sunt zeci de mii de mașini rulate de vânzare online. Liderii de piață sunt platforme precum olx sau Autovit , unde este greu de crezut că nu vei da peste câteva mașini care să răspundă tuturor nevoilor tale.

Dealerii autorizați: Cea mai sigură variantă o reprezintă dealerii autorizați. De la ei poți cumpăra vehicule deja verificate, care de obicei vin și însoțite și de o garanție de 1-2 ani. Problema este că acest tip de mașini sunt printre cele mai scumpe vehicule rulate. Este o chestiune de siguranță a achiziției Vs preț ridicat.

Dealerii neautorizați : O treaptă mai jos, sunt dealerii neautorizați. Cei mari, care au o reputație bună în spate, vând uneori mașini la fel de bune precum dealerii autorizați. Din păcate, există și escroci în acest segment de piață, așa că trebuie mai multă precauție.

Atenție!!! Dacă un preț este „prea bun ca să fie adevărat”, de obicei este așa dintr-un motiv serios. Indiferent cine este vânzătorul, un preț extraordinar de bun ar trebui să te pună în gardă. Există mașini second-hand ieftine care se află într-o stare excelentă, dar există și multe escrocherii. De aceea este indicat să ai mereu o doză de scepticism și să faci toate verificările, ca la carte, mai ales dacă simți că vânzătorul te presează să cumperi cât mai rapid (”Hai, că mai vrea cineva mașina” sau ”Plec din țară săptămâna viitoare”).

Partea 2: Verificarea Digitală – Primul Filtru Esențial

În momentul în care dai peste o mașină pe care ai vrea s-o cumperi, primul pas este să faci o verificare digitală. Nu are sens să pierzi timpul cu un vehicul care are probleme grave. Mai rău este că unele lucruri nu se văd cu ochiul liber – dacă mașina este furată, dacă are kilometrajul dat înapoi sau daunele ascunse. În schimb, poți descoperi aceste detalii de acasă cu ajutorul unei verificări VIN și a unei verificări de istoric auto.

În doar câteva minute poți vedea istoricul de daune, poți verifica dacă mașina este furată și poți afla kilometri reali ai vehiculului. Cum?

Aici intervine carVertical: Ce Conține un Raport de Istoric?

carVertical este o companie de date auto, lider de piață, care pune la dispoziție rapoarte de istoric detaliate pe baza numărului VIN. Informațiile sunt culese din sute de baze de date, multe neaccesibile publicului larg, care aparțin organelor de aplicare a legii, companiilor de asigurări, service-urilor autorizate și portalurilor online cu anunțuri auto. Aceste informații sunt puse cap la cap într-un raport carVertical și pot oferi o imagine clară asupra trecutului unei mașini.

România are una dintre cele mai netransparente piețe auto second-hand din Europa. De exemplu, 57,84% dintre vehiculele rulate care au fost verificate prin platforma carVertical au avut înregistrări de daune în trecut și 6,86% dintre mașini au avut kilometrajul derulat. Având de-a face cu atât de multe probleme, verificarea unei mașini rulate trebuie să includă și o verificare a istoricului său, nu doar o inspecție mecanică.

Cele mai importante secțiuni ale unui raport de istoric carVertical sunt:

Kilometraj: Secțiune care prezintă citiri anterioare de kilometraj, ca să poți depista derulările sau perioadele de stagnare excesivă.

Istoric daune : Aici poți vedea informații despre daunele suferite de mașină în trecut, uneori fiind incluse inclusiv fotografii.

Înregistrări de furt: Verificăm multiple baze de date internaționale pentru a vedea dacă mașina a fost declarată ca fiind furată.

Cronologie: O secțiune în care poți vedea, în ordine cronologică, toate evenimentele importante din trecutul vehiculului, de la prima înmatriculare și până-n prezent.

Rapoartele carVertical includ și alte secțiuni importante precum Verificare titlu, Siguranță, Emisii, Verificare utilizare comercială și statut juridic. Poți vedea cum arată un raport complet accesând acest raport mostră.

Cum obții raportul?

Este atât de ușor să cumperi un raport de istoric încât și un copil de 10 ani ar putea s-o facă. Iată cum trebuie să procedezi:

Accesează platforma carVertical: Fă clic aici și vei fi redirecționat . Introdu numărul VIN: Ca să faci o verificare VIN , ai nevoie de seria de șasiu (denumită și numărul VIN). O poți găsi în talon, în cartea mașinii sau o poți citi direct pe mașină dacă te uiți din exterior prin parbriz, în partea dreapta-jos (în partea șoferului). Un exemplu de număr VIN: 2DJRN5DG9ARP44305. Cumpără raportul: Poți cumpăra un raport de istoric sau un pachet de 2 sau 3 rapoarte (pachetele scad prețul individual al rapoartelor). După ce ai ales pachetul dorit, vei face plata online și raportul va fi gata în mai puțin de 1 minut. Rapoartele sunt disponibile online timp de 30 de zile și pot fi descărcate în format PDF dacă ai nevoie de ele pe o perioadă mai îndelungată.

Cumpără un raport carVertical înainte de a cumpăra o mașină rulată. Nu te lăsa escrocat, află dacă mașina este într-o stare bună și dacă vânzătorul cere un preț corect.

Partea 3: Verificarea în Persoană– Inspecția Finală

Dacă ai analizat raportul de istoric și tot crezi că merită să cumperi mașina, este momentul să mergi să o verifici în persoană. Ce trebuie să verifici la o mașină second-hand? Trei lucruri: documentele, mașina în sine și cum se comportă la drum.

H3: Verificarea Documentelor

Primul pas al inspecției finale este verificarea documentelor mașinii. Uită-te la:

Cartea de Identitate a Vehiculului: Verifică dacă VIN-ul din acte coincide cu cel ștanțat fizic pe mașină și dacă vânzătorul este proprietarul mașinii.

Certificatul de Înmatriculare: Vezi dacă mașina are ITP-ul valabil (vei avea nevoie de el ca s-o înmatriculezi pe numele tău și ca s-o conduci) și dacă există note oficiale pe certificat.

Istoricul de Service: Ideal este să revizuiești istoricul de service și pe cel al reviziilor, plus toate facturile/bonurile aferente pieselor care au fost schimbate. În felul acesta îți poți face o idee cât de bine sau cât de prost a fost întreținută mașina.

Inspecția Vizuală

Inspecția vizuală a mașinii se face ziua, pe lumină, pentru a putea vedea orice problemă majoră precum semnele lăsate de un accident. Iată ce ai de verificat:

Table Title: Lucruri de verificat în timpul inspecției exterioare

Ce ai de verificat La ce să te uiți Ce ar putea să însemne Vopsea și tinichigerie Secțiuni cu o tentă diferită de culoare, spații neuniforme în jurul ușilor sau capotei Cel mai probabil mașina a fost implicată într-un accident și reparată ulterior Rugină Mici bule în vopsea sau urme vizibile de coroziune, mai ales în jurul roților sau pe praguri O problemă costisitor de reparat care se va agrava cu trecerea timpului Anvelope Uzură neuniformă, crăpături laterale, sau mărci diferite de anvelope pe aceeași mașină Probleme la suspensie sau de aliniere, probabil un cost imediat asociat înlocuirii anvelopelor Parbriz și geamuri Orice zgârieturi adânci, crăpături sau ciobituri care obstrucționează vizibilitatea șoferului O înlocuire necesară care poate fi costisitoare și fără de care s-ar putea ca mașina să nu treacă inspecțiile Faruri Umezeală sau condens în interior, plastic îngălbenit sau mat Etanșări slabe care pot provoca probleme electrice și care vor reduce vizibilitatea pe timp de noapte

Caption: Folosește ca referință această listă cu lucruri de verificat atunci când inspectezi personal vehiculul.

După ce ai terminat cu exteriorul mașinii, inspecția continuă la interior. Urmărește tabelul de mai jos ca să nu-ți scape nimic.

Table Title: Lucruri de verificat în timpul inspecției interiorului

Ce ai de verificat La ce să te uiți Ce ar putea să însemne Gradul de uzură vs Kilometraj Un volan uzat până în punctul în care are o suprafață netedă, capul schimbătorului de viteze uzat sau pedale care par noi-nouțe Dacă kilometrajul nu este extrem de ridicat, probabil a fost dat înapoi Miros urât și umezeală Un miros de mucegai sau de stătut; verifică dacă există umezeală sub covorașe O scurgere de apă de la parbriz/lunetă, trapă, geamuri sau uși neetanșate corespunzător Electrice Verifică toate butoanele și manetele: semnalizare, radio, aer condiționat, geamuri, etc. Problemele electrice pot fi greu de diagnosticat și de reperat Martori de bord Orice martor de bord care rămâne aprins după ce ai pornit mașina Computerul de bord a detectat o problemă majoră la acel sistem

Caption: Un ghid scurt pentru verificarea interiorului mașinii. Fii atent(ă) la cum arată lucrurile la interior, la ce miros simți și la cum se simt suprafețele atunci când le atingi.

Testul de conducere

Un test de conducere reușit include toate variantele posibile: încearcă să conduci mașina în aglomerație în oraș, pe autostradă la viteză mare și pe un drum denivelat.

Table Title: Lista de verificare în timpul testului de conducere: la ce trebuie să fii atent(ă)

Senzație/Acțiune La ce să fii atent(ă) Care ar putea fi problema Zgomote și sunete Ascultă dacă se aud ciocănituri de la motor, bocănit când treci peste denivelări sau scârțâit când frânezi Motor sau componente ale suspensiei uzate, sau plăcuțele de frână trebuie schimbate Direcție și vibrații Vibrații în volan la viteze diferite Roți neechilibrate corespunzător, o caroserie nealiniată sau componente de direcție uzate Frânare Apasă frâna puternic. Observi că mașina trage într-o parte? Simți o vibrație/pulsație în pedală? Probleme la sistemul de frânare – etrier sau discuri de frână uzate. Schimb de viteze Indiferent dacă mașina are transmisie manuală sau automată, vezi dacă schimbul de viteze este lin, fără zgomot sau întârziere Pot fi probleme la ambreiaj sau la sistemul de transmisie (de obicei acestea sunt costisitor de reparat)

Caption: Pentru a obține cele mai bune rezultate, nu da drumul radioului în timp ce conduci. Astfel te poți concentra și poți auzi mai bine orice zgomote neobișnuite de la motor, sistemul de suspensie sau de la frâne.

Partea 4: Decizia Finală: Negociezi sau Renunți

Decizia finală se va baza pe informațiile pe care le-ai obținut din raportul de istoric și pe observațiile făcute în timpul inspecției în persoană. Te poți afla într-unul dintre aceste două scenarii:

Negociezi dacă: Raportul de istoric a dezvăluit mici probleme pe care vânzătorul le-a ascuns sau pe care le-a uitat. De exemplu, mașina a avut accidente minore în trecut sau poate că are o rechemare activă de siguranță. Având dovada în mână, poți negocia mai ușor scăderea prețului.

Renunți la mașină dacă: Raportul a dezvăluit o problemă majoră precum o derulare de kilometraj, un accident sever în urma căruia structura de rezistență a mașinii a fost compromisă sau poate că mașina este declarată ca fiind furată. Sunt multe scenarii în care poți pierde mii sau zeci de mii de euro din cauza escrocilor din piața second-hand. Un raport de istoric este uneori singurul mod în care te poți apăra.

Concluzie: Cumpără cu Inteligență, Condu în Siguranță

Oricând ai de-a face cu mașini second-hand, fie că o faci în calitate de cumpărător, fie ca vânzător, este important să cumperi un raport de istoric auto.

Informațiile pe care le obții prin verificarea istoricului auto pe baza numărului VIN se completează cu observațiile din timpul inspecției fizice. Împreună îți oferă o imagine clară asupra stării mașinii. În calitate de vânzător, un raport de istoric este cea mai rapidă cale de a câștiga încrederea potențialilor cumpărători.

Fii mereu cu un pas înaintea vânzătorilor necinstiți, înarmează-te cu un raport de istoric carVertical.

FAQs

Cât costă un raport carVertical?

Prețul unui raport carVertical este între 72 și 129 de lei, depinde de oferta pe care o selectezi. Accesează acest link pentru a vedea exact cât costă. carVertical îți pune la dispoziție mai multe variante de pachete de rapoarte de istoric.

Este raportul carVertical 100% sigur?

Rapoartele carVertical sunt imposibil de modificat. Cu toate acestea, bazele de date pot conține ocazional greșeli datorită erorilor umane de introducere a informațiilor. Aceste greșeli sunt extrem de rare și de obicei pot fi identificate ușor.

Pot verifica istoricul unei mașini gratuit?

Da, dar… O verificare de istoric auto gratis va avea mai puține informații decât una contra cost. Multe baze de date importante nu pot fi accesate gratuit, ceea ce înseamnă că poți rata o mulțime de informații alegând să nu plătești nimic.

Poți afla un set limitat de informații (de ex nivelul de echipare al mașinii sau țara de fabricație) utilizând un decodor VIN, precum cel oferit de carVertical. În schimb, aceste unelte nu îți vor oferi date despre accidente, derulări de kilometraj, revizii nefăcute, etc.

Ce fac dacă vânzătorul refuză să îmi dea seria de șasiu (VIN)?

În mod normal, ar trebui să renunți la a cumpăra acea mașină. Nu este niciun motiv întemeiat pentru care vânzătorul ar putea refuza să-ți dea numărul VIN. Doar dacă încearcă să ascundă ceva foarte grav referitor la acel vehicul.