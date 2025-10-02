Ghețarii din California dispar, lăsând descoperite vârfuri de munte nevăzute de oameni de mii de ani

Un nou studiu publicat în revista Science Advances aduce dovezi clare că ghețarii din Sierra Nevada, California, se retrag rapid și sunt pe cale să dispară complet. Cercetătorii au descoperit că unele dintre aceste formațiuni de gheață există încă de la sfârșitul ultimei ere glaciare, adică de mai bine de 11.000 de ani. Odată ce se vor topi definitiv, oamenii vor fi primii care vor vedea vârfurile granitice din Yosemite și zonele învecinate fără gheață, un fenomen fără precedent în istoria umanității.

Rezultatele accentuează gravitatea schimbărilor climatice: temperaturile crescute din ultimele decenii, alimentate de arderea combustibililor fosili, nu doar că modifică ecosisteme, ci șterg din peisaj elemente naturale vechi de milenii.

Studiul a implicat analiza rocilor din jurul unora dintre cei mai mari ghețari din Yosemite National Park și din zonele limitrofe. Mostrele au arătat că două mari ghețari au fost acoperiți continuu de gheață încă de la sfârșitul ultimei ere glaciare, iar un alt ghețar mai mic a existat timp de cel puțin 7.000 de ani.

Andrew Jones, cercetător la Universitatea din Wisconsin, a subliniat importanța acestei descoperiri: „Când acești ghețari dispar, vom fi primii oameni care vor vedea aceste vârfuri fără gheață.” Echipa a concluzionat că ghețarii Californiei au atins dimensiunea maximă în urmă cu aproximativ 30.000 de ani și că topirea completă care se apropie marchează o schimbare radicală față de ceea ce a fost normal în toată perioada existenței umane în Americi.

Fotografii și mărturii istorice confirmă amploarea retragerii ghețarilor. În 1872, naturalistul John Muir descria „un ghețar viu” în Yosemite, iar în 1883 Lyell Glacier apărea ca o masă compactă de gheață. Astăzi, acesta este fragmentat și și-a pierdut aproape 95% din volum.

Consecințe grave pentru ecosisteme și resursele de apă

Pe lângă valoarea lor istorică și estetică, ghețarii din Sierra Nevada joacă un rol esențial în echilibrul ecologic și hidrologic al regiunii. În fiecare iarnă, stratul de zăpadă acoperă munții și, odată topit, alimentează pajiști, pâraie și rezervoare. Vara târziu, când zăpada dispare, ghețarii rămași eliberează treptat apă de topire, menținând fluxul râurilor chiar și în perioadele secetoase.

Dispariția ghețarilor va însemna, însă, că unele pâraie, inclusiv cele care alimentează râul Tuolumne din Yosemite, se vor usca în anumite momente. Aceasta ar putea avea efecte dramatice asupra ecosistemelor alpine, dar și asupra aprovizionării cu apă pentru comunitățile umane dependente de aceste surse.

Jones descrie ghețarii drept „o forță de stabilizare” pentru natură, capabilă să atenueze impactul secetelor. Odată cu dispariția lor, „trecem pragul de la ceea ce a fost normal în toată istoria umanității către un teritoriu necunoscut”, avertizează cercetătorul.

Ghețarii, martori ai trecutului și indicatori ai viitorului

Glaciațiile au modelat peisajele muntoase ale Californiei și au servit ca repere pentru oameni de știință și exploratori de secole. Astăzi, retragerea lor rapidă devine un indicator vizibil al schimbărilor climatice.

În ultimul secol, temperaturile de vară din California au crescut în medie cu 2 grade Celsius (aproximativ 3,6 grade Fahrenheit), iar limita de altitudine a stratului de zăpadă urcă din ce în ce mai sus. Aceste transformări fac ca ghețarii să fie considerați „indicatori sensibili ai climei”.

Cercetările arată că ghețarii din Sierra Nevada au pierdut între 70% și 90% din volumul lor din secolul al XIX-lea până astăzi. Dacă tendința încălzirii globale continuă, topirea completă este inevitabilă.

Cu toate acestea, Andrew Jones și colegii săi atrag atenția că există încă speranță pentru alte regiuni montane ale lumii. „Dacă putem limita încălzirea la un nivel moderat, păstrăm o mare parte din ghețarii care altfel s-ar pierde”, spune el. Acest lucru presupune reducerea drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră și adoptarea unor politici ferme pentru diminuarea dependenței de combustibili fosili.

Dispariția ghețarilor din California nu este doar o pierdere geografică spectaculoasă, ci și un avertisment serios despre modul în care schimbările climatice transformă planeta. În câțiva ani, vârfurile granitice ale Sierra Nevada vor fi pentru prima dată dezgolite în toată istoria omenirii – o imagine impresionantă, dar și un simbol al urgenței climatice globale.