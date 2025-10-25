Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 10:16
de Iulia Kelt

Gesturi utile din Google Maps pe care șoferii ar trebui să le cunoască pentru o viață semnificativ mai ușoară în trafic
Trucuri Google Maps pentru șoferi / Foto: Electronics How Things Work

Google Maps ascunde o serie de funcții simple, dar esențiale, care pot transforma modul în care șoferii folosesc aplicația zilnic.

Dincolo de indicațiile de bază, aplicația oferă gesturi intuitive ce fac navigarea mai sigură, mai rapidă și mai eficientă. Odată ce aceste comenzi devin reflex, experiența la volan devine mult mai plăcută și lipsită de stres.

De la simpla repoziționare a hărții până la raportarea în timp real a accidentelor, aceste gesturi integrate în aplicație pot fi de mare ajutor în trafic.

Google Maps este, practic, un copilot digital care anticipează nevoile utilizatorului și îl ajută să se concentreze pe condus.

Cum să navighezi mai eficient în trafic

Unul dintre cele mai utile gesturi este glisarea pe bara de direcții, un mod rapid de a vizualiza următoarele manevre fără a opri navigația.

Printr-o simplă mișcare stânga-dreapta, șoferii pot vedea din timp virajele sau ieșirile complicate, atât pe telefon, cât și pe Android Auto sau CarPlay.

Funcția Recenter Map (recentratează harta) este un alt instrument indispensabil. Atunci când utilizatorul explorează zona de pe ecran, poate reveni imediat la poziția actuală a mașinii printr-o atingere. Dacă butonul nu răspunde, comanda vocală „OK Google, re-centrează” readuce automat harta la poziția reală.

Gestul Two-Finger Rotate oferă control total asupra orientării hărții: prin rotirea a două degete pe ecran, șoferul poate alinia harta după nord sau după direcția de deplasare, în funcție de preferință. Aceasta ajută la o mai bună înțelegere a traseului, mai ales în zone urbane aglomerate.

Funcții avansate care cresc siguranța la drum

Pentru opririle neplanificate, opțiunea Add a Stop permite adăugarea rapidă a unei destinații intermediare, cum ar fi o benzinărie sau o cafenea, fără a opri navigația curentă. Astfel, planificarea devine mai flexibilă și sigură.

Funcția Report an Accident din Google Maps contribuie direct la siguranța rutieră. Utilizatorii pot raporta accidente, lucrări, obstacole sau condiții dificile, informații care devin vizibile și pentru ceilalți participanți la trafic. Pe măsură ce mai mulți șoferi confirmă un incident, Google Maps actualizează automat harta în timp real.

De asemenea, șoferii pot activa sau dezactiva ghidajul vocal printr-o simplă atingere a pictogramei de sunet, alegând între „Mut”, „Alerta doar” sau „Activ”. Comenzile vocale precum „OK Google, oprește ghidarea vocală” permit un control complet fără a distrage atenția de la drum.

Funcția Share Trip Progress este extrem de utilă pentru siguranță: permite partajarea traseului și a timpului estimat de sosire cu familia

