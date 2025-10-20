Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services

20 oct. 2025 | 16:20

de Ozana Mazilu
20 oct. 2025 | 16:20
de Ozana Mazilu

TEHNOLOGIE
Google Maps îți va arăta timpul până acasă fără să setezi ruta: o funcție mică, dar cu impact mare
O funcție intuitivă, născută din obiceiurile utilizatorilor

Google continuă să transforme aplicația Maps într-un asistent de mobilitate tot mai inteligent. Cea mai recentă actualizare aduce o funcție menită să simplifice viața utilizatorilor care verifică zilnic starea traficului: timpul estimat până acasă va fi afișat automat, fără să mai fie nevoie să introduci manual destinația. Într-o lume în care fiecare minut contează, această inovație mică, dar semnificativă, demonstrează încă o dată că tehnologia nu trebuie neapărat să fie spectaculoasă pentru a fi utilă.

Noua funcție este deja disponibilă pentru un număr limitat de utilizatori, urmând să fie extinsă treptat la nivel global în următoarele săptămâni. Sub bara de căutare din aplicație, utilizatorii vor observa un cartonaș „Home”, care afișează în timp real durata estimată a călătoriei până acasă, actualizată automat în funcție de trafic, condițiile rutiere și mijlocul de transport preferat.

Decizia de a introduce această opțiune nu a fost întâmplătoare. Echipa Google a observat că o mare parte dintre utilizatorii aplicației deschid Google Maps nu pentru a porni o navigație, ci pentru a verifica timpul până acasă. Cu alte cuvinte, oamenii nu aveau nevoie de instrucțiuni vocale sau trasee alternative, ci doar de o estimare realistă bazată pe trafic.

Prin noua actualizare, Google răspunde exact acestei nevoi. Aplicația calculează automat durata călătoriei pornind de la locația curentă, fără nicio acțiune suplimentară. Astfel, dacă lucrezi peste program, te afli la cumpărături sau pur și simplu vrei să știi cât mai durează până ajungi acasă, răspunsul este acum afișat instantaneu, fără să fie nevoie să deschizi o rută completă.

Timpul estimat este evidențiat și vizual prin culori intuitive: portocaliu pentru trafic moderat, roșu pentru blocaje severe și verde pentru condiții fluide. În plus, aplicația ține cont de preferințele de transport — fie că mergi cu mașina, cu bicicleta, cu transportul public sau pe jos — oferind o estimare personalizată în funcție de tipul de deplasare folosit cel mai frecvent.

Această abordare reflectă o schimbare de filozofie în designul aplicației: Google Maps devine tot mai predictiv și contextual, anticipând nevoile utilizatorilor în loc să aștepte comenzi explicite.

Informație în timp real, fără sesiune de navigație

Una dintre marile noutăți aduse de funcția „Home” este faptul că nu necesită o sesiune activă de navigație. Estimarea apare automat, actualizându-se constant pe baza datelor colectate în timp real despre trafic, lucrări rutiere, accidente sau condiții meteo.

De exemplu, dacă ești la birou și verifici aplicația înainte de plecare, Google Maps îți va afișa durata estimată până acasă. Dacă o oră mai târziu traficul devine mai aglomerat, timpul va fi actualizat automat, fără să faci nimic. Această automatizare elimină pașii redundanți și economisește timp, mai ales pentru cei care folosesc aplicația zilnic.

Funcția face parte dintr-un val mai amplu de actualizări lansate în 2025, care adaugă și alte îmbunătățiri de planificare, precum afișarea orei estimative de sosire chiar și atunci când navigația nu este activată. În esență, Google transformă Maps într-un hub informațional despre deplasare, nu doar într-un simplu instrument de orientare.

Totodată, noua funcție este și un exemplu al modului în care Google își folosește inteligența artificială și datele predictive pentru a crea o experiență mai fluidă. Prin analiza tiparelor de deplasare, aplicația poate anticipa orele obișnuite la care utilizatorul pleacă de la muncă sau de acasă și îi poate oferi informații relevante exact atunci când are nevoie de ele.

Între utilitate și intimitate digitală: cât știe Google despre tine

Deși actualizarea pare inofensivă, ea deschide și o discuție importantă despre confidențialitate și date personale. Pentru a oferi aceste estimări precise, Google trebuie să știe unde locuiești, unde te afli și cum te deplasezi. În mod implicit, aplicația se bazează pe informațiile furnizate de utilizator atunci când setează adresa de domiciliu, dar și pe istoricul de locație colectat anonim.

Reprezentanții companiei au precizat că toate datele sunt procesate în conformitate cu politicile stricte de confidențialitate și că utilizatorii pot dezactiva oricând istoricul locațiilor. Cu toate acestea, pentru mulți, noua funcție ridică întrebarea firească: cât de mult trebuie să știe aplicațiile noastre despre noi pentru a fi cu adevărat utile?

În apărarea sa, Google subliniază că scopul nu este supravegherea, ci optimizarea experienței de zi cu zi. „Majoritatea oamenilor își cunosc drumul spre casă, dar nu pot anticipa traficul. De aceea, vrem să oferim informația esențială fără pași suplimentari”, au declarat reprezentanți ai companiei.

Într-o lume tot mai grăbită, în care aplicațiile concurează pentru a economisi secundele utilizatorilor, noua funcție din Google Maps este un exemplu de inovație discretă, dar de impact. Nu promite să schimbe lumea, dar s-ar putea să-ți facă seara mai predictibilă și drumul spre casă ceva mai ușor de suportat.

