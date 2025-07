Cum arată Elena Udrea, după aproape 4 ani de închisoare. Detaliul observat imediat. Foto

După aproape 4 ani petrecuți în spatele gratiilor, fostul ministru se poate bucura din nou de libertate. Elena Udrea a fost eliberată din închisoare joi, 17 iulie 2025. Anii de detenție și-au spus cuvântul, fosta „Blondă de la Cotroceni” pare schimbată, așa cum se poate observa în imaginile surprinse la ieșirea din Penitenciarul Târgșor unde și-a ispășit condamnarea.

A fost o zi pe care familia Elenei Udrea nu o va uita niciodată: cea în c are fostul ministru și-a recăpătat libertatea. Cel care a mers la penitenciar pentru a o aștepta și a o duce acasă a fost Adrian Alexandrov.

„Nu ştim ce urmează să facem. Ne-ar plăcea să mergem în Delta Dunării, la bunici, vedem ce o să facem. i-am adus un buchet de flori. Am vorbit cu ea mai devreme, era foarte fericită. Vrem să recuperăm timpul pierdut cu cea mică”, a spus Alexandrov, când a ajuns la penitenciar.

Acesta a venit la peniteciar cu un buchet superb de flori pe care îl ține strâns în mâini, dovada clară a emoțiilor puternice pe care le simțea.

„Am primit vestea cu multă emoţie. Am dus o luptă importantă, vestea de azi ne-a bucurat foarte mult. Eu mă aşteptam la o decizie favorabilă, aşa cum m-am aşteptat şi în trecut. Dar e bine şi mai târziu decât niciodată. Este o decizie care ne bucura foarte mult, o aşteptam casă. Pe cea mică am lăsat-o la nişte prieteni, nu ştie că mă duc să o iau pe Elena, va fi o mare surpriză pentru ea. Sunt pe drum acum.

Pentru mine a fost o perioadă foarte grea, m-am dedicat trup şi suflet fetiţei, dar şi ei. A trebuit să fiu puternic, am dus lupta până la capăt, dar am fost la limită. Am fost pe punctul de a rămâne fără speranţă”, a spus Adrian Alexandrov, la Antena 3 CNN cu puțin timp înainte ca Elena Udrea să fie eliberată din închisoare.