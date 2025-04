Gestul emoţionant pe care Adriana Bahmuțeanu îl face pentru Silviu Prigoană chiar şi după moarte, în ciuda problemelor dintre ei. ”Ce nu i-am spus”

Adriana Bahmuțeanu a făcut una dintre cele mai sincere și emoționante confesiuni din ultima perioadă, în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”. Vedeta a vorbit deschis despre relația complicată, marcată de conflicte, pe care a avut-o cu fostul soț, Silviu Prigoană. Deși despărțirea lor a fost una dificilă și plină de tensiuni, vedeta a arătat că, dincolo de toate neînțelegerile, a rămas cu un profund respect și o legătură emoțională intensă față de tatăl copiilor ei.

Într-un ton sincer, vedeta a povestit cum mariajul cu Prigoană a fost o perioadă grea, iar după divorț, lucrurile nu s-au calmat așa cum sperase. Adriana Bahmuțeanu a mărturisit că a simțit constant că este urmărită, că viața ei era în continuare controlată, chiar dacă relația lor se încheiase oficial.

Citește și: Scandalul Prigoană – Bahmuţeanu continuă. Avocatul, dezvăluire importantă din proces, ce se întâmplă cu taxa de şcolarizare de 45.000 de euro

„Păi eu am 2 copii cu el. Păi ce interes am eu să se ducă tatăl copiilor mei la pârnaie? N-am niciun interes. Eu am interesul să trăiască bine, să fie fericit, să-și găsească pe una, să mă lase pe mine în pace, să nu mă mai torpileze. Eu îmi doream să se îndrăgostească, să fie într-adevăr…”, a spus Adriana, subliniind că tot ce și-a dorit a fost să-și recapete liniștea.