George Burcea, candidatul POT la Primăria București, videoclip scandalos pe internet. În 2021, afirma că „unele femei merită să fie bătute cu mese, cu scaune”

Actorul George Burcea a revenit în atenția publică printr-un anunț controversat. Fostul soț al cântăreței Andreea Bălan a fost desemnat candidatul Partidului Oamenilor Tineri (POT), pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. Decizia a stârnit valuri de reacții în mediul online, mai ales după ce internauții și-au amintit un episod scandalos din trecutul actorului.

Filmarea scandaloasă cu George Burcea

Într-o filmare din 2021, difuzată live pe rețelele de socializare, George Burcea spunea că „unele femei merită să fie bătute cu mese, cu scaune”. Declarațiile sale au provocat un val uriaș de indignare la momentul respectiv, fiind catalogate drept instigare la violență domestică. Drept urmare, Editura Hyperliteratura a decis atunci să retragă de pe piață volumul semnat de el, „Scrisoare către Ceaușescu”, considerând că un autor care promovează astfel de mesaje nu poate fi asociat cu numele editurii.

„Eu sunt pentru voi, pentru înțelegere și dragoste, pentru înțelegerea cuplului, și voi mă înjurați că eu gătesc? Păi, fetelor, vă repet, vă doresc să aveți bărbați care, în momentul în care vin de la muncă, să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îi dădea bunicul bunicii mele, acum 15-20-30 de ani”, spunea Burcea în timpul live-ului.

Actorul și-a continuat discursul agresiv afirmând că „unele femei asta merită”:

„Vă doresc capace în cap, sincer, pentru că se pare că asta meritați. […] Bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro, că asta merită probabil, iertați-mă. Să ajung pe tot TikTok-ul și pe tot internetul din România…”, declara atunci Burcea.

Un alt detaliu controversat, în trafic

În ciuda acestor afirmații grave, care încă circulă pe internet și sunt frecvent redistribuite, George Burcea pare hotărât să își construiască o nouă imagine. Într-un videoclip filmat la New York, publicat recent pe rețelele sociale, actorul anunță că revine în țară pentru a candida la Primăria București, afirmând că dorește „să aducă schimbarea pe care generația tânără o așteaptă”.

Reacțiile publice nu au întârziat să apară. Mulți cetățeni au criticat decizia POT de a susține un candidat cu un asemenea trecut, considerând că prezența lui Burcea în cursa electorală este o insultă la adresa femeilor și a victimelor violenței domestice.

Episodul în care instigă la violență împotriva femeilor nu este singurul controversat din viața actorului. În februarie 2020, George Burcea a fost prins de polițiștii rutieri conducând sub influența unor substanțe interzise, incident pentru care s-a ales cu un dosar penal.

Fostul soț al Andreei Bălan, cu care are doi copii, încearcă acum să se reinventeze intrând în politică. În spațiul public, tot mai multe voci cer descalificarea sa din cursa pentru Primăria Capitalei, considerând că astfel de afirmații nu pot fi trecute cu vederea, indiferent de cât timp a trecut.