Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 15:11
de Daoud Andra

George Burcea, candidatul POT la Primăria București, videoclip scandalos pe internet. În 2021, afirma că „unele femei merită să fie bătute cu mese, cu scaune”

Social
George Burcea, candidatul POT la Primăria București, videoclip scandalos pe internet. În 2021, afirma că „unele femei merită să fie bătute cu mese, cu scaune”
FOTO: Facebook/George Burcea

Actorul George Burcea a revenit în atenția publică printr-un anunț controversat. Fostul soț al cântăreței Andreea Bălan a fost desemnat candidatul Partidului Oamenilor Tineri (POT), pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. Decizia a stârnit valuri de reacții în mediul online, mai ales după ce internauții și-au amintit un episod scandalos din trecutul actorului.

Filmarea scandaloasă cu George Burcea

Într-o filmare din 2021, difuzată live pe rețelele de socializare, George Burcea spunea că „unele femei merită să fie bătute cu mese, cu scaune”. Declarațiile sale au provocat un val uriaș de indignare la momentul respectiv, fiind catalogate drept instigare la violență domestică. Drept urmare, Editura Hyperliteratura a decis atunci să retragă de pe piață volumul semnat de el, „Scrisoare către Ceaușescu”, considerând că un autor care promovează astfel de mesaje nu poate fi asociat cu numele editurii.

„Eu sunt pentru voi, pentru înțelegere și dragoste, pentru înțelegerea cuplului, și voi mă înjurați că eu gătesc? Păi, fetelor, vă repet, vă doresc să aveți bărbați care, în momentul în care vin de la muncă, să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îi dădea bunicul bunicii mele, acum 15-20-30 de ani”, spunea Burcea în timpul live-ului.

Actorul și-a continuat discursul agresiv afirmând că „unele femei asta merită”:

Vezi și:
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
Sondaj Avangarde: doi posibili candidați sunt la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei, cu câte 25%

„Vă doresc capace în cap, sincer, pentru că se pare că asta meritați. […] Bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro, că asta merită probabil, iertați-mă. Să ajung pe tot TikTok-ul și pe tot internetul din România…”, declara atunci Burcea.

Un alt detaliu controversat, în trafic

În ciuda acestor afirmații grave, care încă circulă pe internet și sunt frecvent redistribuite, George Burcea pare hotărât să își construiască o nouă imagine. Într-un videoclip filmat la New York, publicat recent pe rețelele sociale, actorul anunță că revine în țară pentru a candida la Primăria București, afirmând că dorește „să aducă schimbarea pe care generația tânără o așteaptă”.

Reacțiile publice nu au întârziat să apară. Mulți cetățeni au criticat decizia POT de a susține un candidat cu un asemenea trecut, considerând că prezența lui Burcea în cursa electorală este o insultă la adresa femeilor și a victimelor violenței domestice.

Episodul în care instigă la violență împotriva femeilor nu este singurul controversat din viața actorului. În februarie 2020, George Burcea a fost prins de polițiștii rutieri conducând sub influența unor substanțe interzise, incident pentru care s-a ales cu un dosar penal.

Fostul soț al Andreei Bălan, cu care are doi copii, încearcă acum să se reinventeze intrând în politică. În spațiul public, tot mai multe voci cer descalificarea sa din cursa pentru Primăria Capitalei, considerând că astfel de afirmații nu pot fi trecute cu vederea, indiferent de cât timp a trecut.

Vremea se schimbă în noiembrie: doar primele zile vor avea temperaturi peste medie, spun meteorologii
Recomandări
Lidl testează un serviciu nou în magazinele din România. Opțiunea este disponibilă în 12 orașe
Lidl testează un serviciu nou în magazinele din România. Opțiunea este disponibilă în 12 orașe
Mesaje în sticle scrise de soldați australieni în Primul Război Mondial, descoperite după mai bine de un secol pe coasta Australiei
Mesaje în sticle scrise de soldați australieni în Primul Război Mondial, descoperite după mai bine de un secol pe coasta Australiei
Ana Ularu, prezentatoarea „Trădătorii”, dezvăluiri neștiute despre viața de mamă, filmări și frumusețea privită altfel: „Nu stau să mă gândesc nici o secundă la cum sunt percepută când nu sunt pe scenă”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Ana Ularu, prezentatoarea „Trădătorii”, dezvăluiri neștiute despre viața de mamă, filmări și frumusețea privită altfel: „Nu stau să mă gândesc nici o secundă la cum sunt percepută când nu sunt pe scenă”. EXCLUSIV
Un nou efect al inteligenței artificiale: utilizatorii de AI devin tot mai încrezători, dar tot mai puțin conștienți de limitele lor
Un nou efect al inteligenței artificiale: utilizatorii de AI devin tot mai încrezători, dar tot mai puțin conștienți de limitele lor
Dacia anunță două noi modele pentru 2026: un automobil compact și un nou model electric
Dacia anunță două noi modele pentru 2026: un automobil compact și un nou model electric
Şeful Jandarmeriei Române a cerut scuze public, după ce organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat: „Regretăm sincer acest incident”
Şeful Jandarmeriei Române a cerut scuze public, după ce organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat: „Regretăm sincer acest incident”
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Un bebeluș de doar două luni, vândut între două familii în Gorj. DIICOT anchetează cazul
Un bebeluș de doar două luni, vândut între două familii în Gorj. DIICOT anchetează cazul
Revista presei
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de închisoare prin prescripția dosarului
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Denise Rifai și Dan Alexa, noul cuplu din showbiz? Cum au fost surprinși cei doi, gesturile lor spun multe
Playtech Știri
Roxana Nemeș, dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni. Soțul îi este alături la fiecare pas: „Împreună facem totul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia care va primi un semn important de la univers
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...