Fostul șef Google, despre siguranța locurilor de muncă în epoca AI. Nici măcar șefii de companii nu sunt imuni la inteligență artificială

Mo Gawdat, fost Chief Business Officer al Google X – divizia de inovație a gigantului tehnologic – transmite un avertisment dur: inteligența artificială nu doar că nu garantează crearea de noi locuri de muncă, dar pune sub semnul întrebării siguranța tuturor rolurilor existente, inclusiv a celor de conducere. Într-un interviu acordat CNBC, acesta a afirmat tranșant că „este 100% o minciună” ideea conform căreia AI-ul va genera un număr semnificativ de joburi noi.

Experiența personală îi susține afirmațiile. Startup-ul său, Emma.love, a fost construit cu ajutorul AI de o echipă de doar trei oameni, în condițiile în care un astfel de proiect ar fi necesitat, în trecut, circa 350 de dezvoltatori. Această diferență arată clar, în opinia lui Gawdat, cum tehnologia reduce masiv nevoia de forță de muncă umană, chiar și în proiecte complexe.

Profesiile tradițional „protejate” nu mai sunt în siguranță

Gawdat avertizează că valul AI nu va ocoli nici măcar domeniile considerate până acum dependente de „atingerea umană”. Editorii video, creatorii de conținut audio, liderii de organizații, dar și medici sau profesori vor simți presiunea automatizării. Predicția sa este că, în timp, doar profesioniștii de top vor putea amâna înlocuirea de către AI, însă nici aceștia nu vor fi complet imuni.

„Vor veni vremuri în care cei mai incompetenți CEO vor fi înlocuiți de AI. Iar după aceea, și cei competenți”, spune el, sugerând că automatizarea deciziilor strategice la nivel de conducere este doar o chestiune de timp.

Două perspective diferite asupra viitorului

Deși Gawdat adoptă o viziune pesimistă, alți lideri din tehnologie, precum Mark Cuban sau Jensen Huang, fondatorul Nvidia, văd AI-ul mai degrabă ca pe un partener care amplifică productivitatea umană. Ei susțin că cheia este adaptarea: învățarea competențelor digitale, perfecționarea abilităților interpersonale și repoziționarea în raport cu noile cerințe ale pieței.

Datele World Economic Forum susțin parțial ambele perspective. Aproximativ 41% dintre angajatori la nivel global – și 48% în SUA – intenționează să reducă forța de muncă din cauza AI. În același timp, 77% investesc în programe de recalificare, iar aproape jumătate caută modalități de a transforma rolurile afectate în funcții compatibile cu automatizarea.

Viitorul locurilor de muncă în era AI va depinde, așadar, atât de ritmul în care tehnologia evoluează, cât și de capacitatea oamenilor de a se adapta, într-o lume în care nici măcar un CEO nu mai are siguranța poziției sale.