Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 13:50
de Iulia Kelt

Gata cu aplicațiile Android neverificate pe Google Play – Ce înseamnă asta pentru utilizatori și dezvoltatori

TEHNOLOGIE
Gata cu aplicațiile Android neverificate pe Google Play - Ce înseamnă asta pentru utilizatori și dezvoltatori
Google face ordine pe magazinul Play / Foto: Google Play

Google a anunțat o schimbare importantă în ecosistemul Android: utilizatorii nu vor mai putea instala aplicații prin sideloading dacă dezvoltatorii nu și-au verificat identitatea.

Decizia companiei vine după analiza propriilor date, care arată că aplicațiile descărcate de pe internet sunt de peste 50 de ori mai periculoase decât cele disponibile în Google Play, adesea conținând malware sau scheme frauduloase, scrie Engadget.

Prin acest pas, Google își propune să protejeze mai eficient utilizatorii și să reducă riscurile asociate instalării aplicațiilor din surse externe.

Vezi și:
Google Maps și Waze dispar de pe aceste telefoane. Modelele de smartphone pe care trebuie să le înlocuiești pentru navigație
Google întărește protecția antifurt pe Android: Identity Check devine mai strict și mai sigur

Ce presupune, concret, verificarea dezvoltatorilor

Pentru a permite sideloading-ul aplicațiilor, dezvoltatorii vor trebui să își înregistreze aplicațiile și să își confirme identitatea printr-un nou sistem creat de Google, denumit Android Developer Console.

Acesta este conceput special pentru dezvoltatorii care distribuie aplicații în afara magazinului oficial și oferă un proces rapid de autentificare.

Google compară verificarea cu un „control de identitate la aeroport”: va confirma identitatea dezvoltatorului, dar nu va analiza conținutul aplicației. Astfel, dezvoltatorii își vor păstra libertatea de a distribui aplicațiile oriunde doresc, inclusiv în alte magazine de aplicații.

Procesul va fi implementat inițial în Brazilia, Singapore, Indonezia și Thailanda, începând cu sfârșitul anului 2026, urmând ca ulterior să fie extins la nivel global.

Practic, pe dispozitivele Android certificate (ceea ce include majoritatea telefoanelor din SUA și Europa care vin cu Google Play), orice aplicație sideloadată va trebui să fie asociată unui dezvoltator verificat, pentru a putea fi instalată.

Ce implicațiile există pentru utilizatori și dezvoltatori

Pentru utilizatori, această schimbare înseamnă o protecție suplimentară împotriva malware-ului și a aplicațiilor frauduloase.

În ultimii ani, multe dintre atacurile informatice au vizat exact dispozitivele Android prin instalarea de aplicații din surse externe, ocolind filtrul de securitate al Google Play.

Acum, doar aplicațiile asociate unui dezvoltator verificat vor putea fi instalate prin sideloading, reducând astfel expunerea la riscuri.

Dezvoltatorii vor trebui să se conformeze acestei noi reguli dacă doresc să continue să distribuie aplicații direct către utilizatori, fără a trece prin Google Play.

În practică, verificarea identității va implica înregistrarea numelui, a informațiilor de contact și a numărului de pachete al aplicațiilor. Măsura ar putea descuraja unii dezvoltatori care preferă anonimatul, dar va crește credibilitatea celor care respectă procedura.

Așadar, decizia Google reprezintă un pas important în securizarea ecosistemului Android, protejând utilizatorii de aplicații periculoase și încurajând dezvoltatorii să fie transparenți.

Deși nu limitează libertatea de distribuție a aplicațiilor, verificarea identității va deveni un standard necesar pentru sideloading, iar impactul asupra siguranței digitale va fi semnificativ.

Revine canicula în România. Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate. Județele care intră sub cod galben
Recomandări
Incendiu la restaurantul Mărul de Aur de pe Calea Victoriei. Au fost emise mesaje Ro-Alert din cauza fumului
Incendiu la restaurantul Mărul de Aur de pe Calea Victoriei. Au fost emise mesaje Ro-Alert din cauza fumului
Primul ransomware bazat pe inteligență artificială a fost descoperit: Ce model a folosit Promptlock
Primul ransomware bazat pe inteligență artificială a fost descoperit: Ce model a folosit Promptlock
Cum reduci factura la curent cu până la 30%, potrivit specialiștilor. Ce aparate consumă cel mai mult
Cum reduci factura la curent cu până la 30%, potrivit specialiștilor. Ce aparate consumă cel mai mult
Secretele comisioanelor bancare, dezvăluite de Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare: „Unele sunt de-a dreptul ciudate”. Cum să le reduci la minimum. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Secretele comisioanelor bancare, dezvăluite de Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare: „Unele sunt de-a dreptul ciudate”. Cum să le reduci la minimum. EXCLUSIV
Cât costă să mergi cu trenul de mare viteză în Italia și cum arată în interior vagoanele. Ce beneficii ai dacă mergi la clasa business FOTO
Cât costă să mergi cu trenul de mare viteză în Italia și cum arată în interior vagoanele. Ce beneficii ai dacă mergi la clasa business FOTO
Ce să vizitezi în Craiova. Atracțiile turistice pe care să le bifezi într-un weekend
Ce să vizitezi în Craiova. Atracțiile turistice pe care să le bifezi într-un weekend
Cât va plăti un român cu casă la țară impozit pe proprietate, după majorarea taxelor. Cu cât se mărește suma
Cât va plăti un român cu casă la țară impozit pe proprietate, după majorarea taxelor. Cu cât se mărește suma
Seria jocurilor video Clair Obscur nu se oprește la Expedition 33: Regizorul confirmă viitorul francizei
Seria jocurilor video Clair Obscur nu se oprește la Expedition 33: Regizorul confirmă viitorul francizei
Revista presei
Adevarul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte sfântul
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Prima imagine cu Monica Gabor după ce s-a zvonit că a născut al doilea copil. Un detaliu a atras atenția tuturor
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii
Playtech Știri
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!