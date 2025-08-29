Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 19:07
de Bianca Dumbrăveanu

Gara de Nord se transformă complet: cum va arăta zona din jurul hubului feroviar al Bucureștiului FOTO

Actualitate
Gara de Nord din București urmează să treacă printr-un amplu proces de modernizare și regenerare urbană, după ce consilierii municipali au aprobat încheierea unui protocol de asociere între Primăria Sectorului 1, Ministerul Transporturilor, Metrorex și CFR SA. Proiectul are ca scop transformarea zonei într-un hub intermodal modern, cu spații verzi noi și soluții de mobilitate adaptate nevoilor actuale ale Capitalei. Reconfigurarea va fi realizată pe baza unui concurs internațional de soluții, care va stabili direcțiile finale de dezvoltare. Autoritățile locale și centrale vor colabora pentru integrarea acestei inițiative cu alte proiecte majore aflate în desfășurare, precum Drumurile Radiale și Trenul Metropolitan București.

Protocol pentru regenerarea urbană

Potrivit autorităților, protocolul semnat urmărește să stabilească o colaborare strânsă între instituțiile implicate, astfel încât planurile de modernizare a Gării de Nord să fie coordonate cu celelalte proiecte de infrastructură. Consilierii municipali ai Capitalei au agreat astăzi această asociere, care va permite o planificare unitară a zonei, cu accent pe integrarea transportului feroviar, rutier și subteran.

Întâlnire la Ministerul Transporturilor

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat că a avut recent o întâlnire de lucru cu Primarul General al Capitalei, Stelian Bujduveanu, și cu primarul Sectorului 1, George Tuță, la sediul ministerului. Tema principală a discuțiilor a vizat „dezvoltarea conceptului de intermodalitate a Gării de Nord, ca parte a unui amplu proces de modernizare și regenerare urbană”.

Propunere preliminară pentru reconfigurare

În cadrul discuțiilor, Primăria Municipiului București a prezentat o propunere preliminară de reconfigurare a zonei, care va constitui punctul de plecare pentru viitorul concurs internațional.

„Această propunere vizează regenerarea urbană a zonei, dezvoltarea nodului intermodal și crearea de noi spații verzi. Soluția finală de dezvoltare va fi selectată printr-un concurs internațional de soluții și va sta la baza elaborării documentațiilor tehnice necesare”, a precizat Ciprian Șerban.

Legătura cu alte proiecte majore

Ministrul Transporturilor a subliniat că autoritățile au convenit asupra necesității elaborării unui protocol care să integreze proiectele majore deja aflate în derulare. Printre acestea se numără regenerarea urbană a Gării de Nord, nodul intermodal, proiectul Drumurilor Radiale și Trenul Metropolitan București.

„Această colaborare interinstituțională reprezintă un pas important pentru dezvoltarea Bucureștiului, modernizarea infrastructurii de transport și pentru transformarea Gării de Nord într-un nod intermodal european, adaptat nevoilor de mobilitate ale Capitalei”, a adăugat ministrul Ciprian Șerban.

Ce urmează pentru Gara de Nord

Următorii pași includ lansarea concursului internațional de soluții, pe baza căruia va fi selectată direcția finală a proiectului. După stabilirea planului câștigător, vor fi elaborate documentațiile tehnice necesare și vor începe lucrările de modernizare. Obiectivul principal este ca Gara de Nord să devină un spațiu modern, mai accesibil și prietenos pentru călători, integrat într-un sistem de transport eficient și conectat cu restul Capitalei.

Proiectul promite să schimbe radical imaginea celei mai importante gări din România, transformând-o într-un hub feroviar și urban adaptat cerințelor secolului XXI.

