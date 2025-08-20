Cum va arăta Gara de Nord după modernizare? Toată zona din jur va fi schimbată total, va exista şi o parcare subterană

Primăria Municipiului Bucureşti a anunțat demararea unui proiect amplu de regenerare urbană pentru zona Gării de Nord, unul dintre cele mai importante noduri de transport din Capitală. Planul vizează atât modernizarea clădirii și a împrejurimilor, cât și crearea unor facilități moderne pentru călători și locuitori.

Cum va arăta fațada și interiorul Gării de Nord după modernizare

Proiectul urmărește transformarea Gării de Nord într-un nod intermodal care să conecteze eficient metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul, taxiurile și trenurile.

În acest fel, circulația va fi mai fluidă, iar timpul petrecut în tranzit redus semnificativ. De asemenea, va fi construită o parcare subterană de tip park & ride, care să permită șoferilor să-și lase mașinile în siguranță și să continue călătoria cu transportul public, reducând aglomerația pe arterele principale.

Spații verzi și zone de agrement suspendate

O noutate importantă a proiectului este realizarea unei zone de agrement suspendate între clădirea Gării de Nord și Pasajul Basarab. Aceasta va include un parc urban cu alei pietonale, spații de joacă pentru copii și zone de relaxare pentru locuitori și călători.

Ideea este de a crea un spațiu verde și prietenos, care să îmbunătățească calitatea vieții în zonă și să ofere o alternativă atractivă pentru timpul liber, chiar în centrul orașului.

Modernizarea arterelor și a spațiilor publice

Pe lângă zona imediat adiacentă gării, proiectul prevede modernizarea tuturor arterelor importante și a spațiilor publice din apropiere, inclusiv Calea Griviței, Bd. Dinicu Golescu, Bd. Gheorghe Duca și Str. Gării de Nord.

Se dorește un aspect unitar, modern și funcțional, care să permită circulația pietonală și rutieră fără obstacole și să transforme întreaga zonă într-un punct de referință pentru București.

Iată postarea Primăriei Municipiului Bucureşti:

”Regenerăm zona Gării de Nord – un loc emblematic al Capitalei

Primarul General, Stelian Bujduveanu: ‘Alături de Ministerul Transporturilor și Primăria Sectorului 1, demarăm un amplu proiect de regenerare urbană în zona Gării de Nord – un nod de transport esențial pentru București, dar aflat de prea mult timp într-o stare avansată de degradare.

În linii mari, vrem să:

➖ transformăm zona într-un nod intermodal care să conecteze eficient metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul, taxiurile și trenurile;

➖ construim o parcare subterană de tip park & ride;

➖ realizăm o zonă de agrement suspendată, între clădirea Gării de Nord și Pasajul Basarab – un parc urban verde, cu alei pietonale, spații de joacă;

➖ modernizăm toate arterele importante și spațiile publice adiacente: Calea Griviței, Bd. Dinicu Golescu, Bd. Gheorghe Duca, Str. Gării de Nord.

Proiectul va fi lansat prin concurs internațional de soluții.

Mulțumesc Ministrului Transporturilor, Ciprian Serban, primarului Sectorului 1, George Cristian Tuță, secretarului de stat, Bogdan Mîndrescu, și directorului Direcției Investiții, Cătălin Aflat, alături de care am stabilit detaliile acestui parteneriat’.”

Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti/Facebook