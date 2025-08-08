Gaming Copilot, asistentul AI de la Microsoft, este disponibil acum pentru gameri pe PC

Microsoft lansează în testare Gaming Copilot, un nou asistent AI destinat jucătorilor, disponibil pentru utilizatorii înscriși în programul Xbox Insider pe PC.

Cu funcții inteligente integrate în Game Bar, această unealtă promite să revoluționeze modul în care gamerii interacționează cu jocurile și cu sistemul Xbox pe Windows.

După ce a fost anunțat pentru prima dată în primăvara acestui an, Gaming Copilot intră oficial în faza beta.

Cei care fac parte din programul Xbox Insider pot acum testa acest chatbot AI care funcționează similar unui ghid de joc personalizat, capabil să ofere asistență în timp real, pe ecran, în funcție de jocul pe care îl rulează utilizatorul, scrie Engadget.

Cum funcționează Gaming Copilot și ce poate face

Gaming Copilot apare sub forma unei ferestre de chat suprapuse peste gameplay, integrată în Game Bar, interfața deja cunoscută gamerilor de Windows.

Spre deosebire de ajutoarele clasice, cum erau odinioară liniile telefonice de suport de la Nintendo, acest asistent utilizează inteligența artificială avansată și este conștient de contextul jocului rulat.

Datorită capacității sale de a recunoaște capturi de ecran din joc și de a analiza activitatea contului Xbox, Copilot poate oferi sfaturi relevante pentru a depăși misiuni dificile, a înțelege mecanici complexe sau a rezolva probleme de progres.

Totul se întâmplă într-un mod fluid, fie prin tastatură, fie prin comenzi vocale, dacă dispozitivul are microfon conectat.

Pe lângă sprijinul legat de jocuri, Copilot poate răspunde și la întrebări administrative despre contul de utilizator Xbox, setări sau recomandări de jocuri noi, adaptate preferințelor fiecărui jucător. Practic, este un asistent digital complet, care combină suportul tehnic cu funcționalitatea de consilier personalizat în gaming.

Disponibilitate limitată, dar cu planuri de extindere

În această etapă beta, Gaming Copilot este disponibil doar în limba engleză, dar poate fi testat în mai multe regiuni, printre care Statele Unite, Japonia, Noua Zeelandă și Singapore.

De asemenea, poate fi folosit nu doar pe PC-uri tradiționale, ci și pe dispozitive portabile de gaming cu Windows, deși Microsoft menționează că funcționalitatea pe acestea din urmă este încă restrânsă.

Un aspect important este că varianta beta este axată în principal pe testare și feedback. Microsoft a declarat că intenționează să adauge funcționalități suplimentare în viitorul apropiat, inclusiv un modul de „antrenament proactiv”, care să ofere ghidaj personalizat în timp real, în funcție de stilul de joc al utilizatorului.

De asemenea, compania explorează posibilitatea integrării Gaming Copilot pe alte platforme, inclusiv pe mobile, unde o versiune experimentală a fost deja lansată recent.

Dacă aceste teste vor avea succes, este de așteptat ca asistentul să fie disponibil pe scară largă în viitor și pentru utilizatorii care nu sunt parte din Xbox Insider.