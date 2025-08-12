Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 11:07
de Badea Violeta

Gabriela Firea ar putea intra în cursa pentru Primăria Capitalei. Mesajul transmis pentru Nicușor Dan și candidatul pe care îl susține

Politic
Gabriela Firea ar putea intra în cursa pentru Primăria Capitalei. Mesajul transmis pentru Nicușor Dan și candidatul pe care îl susține
7imagini
Gabriela Firea ar putea sa candideze pentru Primaria Capitalei. Sursa foto: Profimedia

Gabriela Firea pare să-și pregătească revenirea în cursa pentru Primăria Capitalei, în timp ce PSD anunță sondaje care să decidă candidatul oficial pentru alegerile din București. În paralel, Nicușor Dan susține implicarea lui Cătălin Drulă în competiția electorală, evidențiind prioritățile capitalei, mai ales în domeniul transporturilor.

Gabriela Firea, mesaj privind sprijinul lui Nicușor Dan pentru Cătălin Drulă

Întrebată de jurnaliști ce spune despre sprijinul pe care Nicușor Dan i-l acordă lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Municipiului București, Gabriela Firea a răspuns diplomatic: ”Le urăm succes”.

Președintele Nicușor Dan a explicat că fostul lider USR îndeplinește profilul unui primar al Capitalei și a subliniat că ”cineva care are expertiză pe transporturi e bine venit în această competiție”.

”Am discutat cu domnul Drulă foarte multe lucruri legate în special de transportul din București. Știți că este pasionat de chestiunea asta.

Avem și niște alegeri care probabil că tot în ședința coaliției de azi, poate știți mai bine decât mine ce s-a decis, urma să se decidă cu privire la data la care urmează să fie alegerile din București”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă Drulă îi poate fi succesor, Nicușor Dan a răspuns: ”Sigur, da!”, relatează news.ro.

Cătălin Drulă despre colaborarea cu Nicușor Dan și prioritățile capitalei

Înaintea conferinței de presă, Cătălin Drulă a postat pe Facebook: ”După ani de zile în care guvernanții au lăsat orașul fără bani, avem acum, în sfârșit, șansa unui parteneriat real între Primărie, Președinție și Guvern. Un parteneriat care să aducă orașului resursele de care are nevoie pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a bucureștenilor.”

El a mai adăugat: ”Am discutat despre cum putem transforma rapid în lege referendumul din noiembrie 2024. Și despre investițiile în infrastructura de transport public, velo și rutier pentru care e nevoie de împărțirea corectă a bugetului, așa cum au stabilit bucureștenii prin vot.” Cătălin Drulă a subliniat că atât el, cât și Nicușor Dan, privesc Capitala nu doar ca politicieni, ci și ca părinți.

”Vrem un București în care copiii noștri să crească frumos, într-un oraș curat, verde și sigur. Prioritățile noastre rămân clare: toleranță zero față de corupție, investiții și dezvoltare, transport urban modern și eficient.”

Vezi și Gabriela Firea, imagine nemaivăzută din tinereţe. Aşa arăta la începutul carierei în presă. Unde a lucrat înainte de Antena 1!

PSD: ”Vom face sondaje la nivel de București cu potențiali candidați”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul va comanda sondaje de opinie la nivelul Bucureștiului pentru a decide candidatul la Primăria Capitalei.

”Vom face sondaje la nivel de București cu potențiali candidați. O să avem sondaje la nivel de București și după aceea organizația București va decide candidatul”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă Gabriela Firea va intra în cursa electorală, liderul social-democrat a evitat să ofere nume concrete. Totuși, fostul primar al Capitalei a atras atenția în ultima vreme, arătând mai tânără, iar unii observatori susțin că ar fi făcut unele intervenții estetice la nivelul feței.

Astfel, scenariul unei reveniri a Gabrielei Firea în competiția pentru Primăria Capitalei rămâne deschis, iar decizia finală a PSD va fi clarificată în urma sondajelor și a hotărârilor organizației locale.

Vezi și Gabriela Firea ar putea candida din nou la Primăria Capitalei. Ce spune despre o posibilă revenire!

Octombrie aduce primele ninsori în România. Care sunt orașele vizate de vortexul polar, potrivit meteorologilor de la Accuweather
Recomandări
Un director DGASPC susține că și-a găsit mașina „ciuruită” în parcare. Oficialul, mesaj pentru cei care au crezut că îl pot descuraja prin astfel de tactici
Un director DGASPC susține că și-a găsit mașina „ciuruită” în parcare. Oficialul, mesaj pentru cei care au crezut că îl pot descuraja prin astfel de tactici
Ajutor de șomaj de aproape 5.000 de lei, acordat în Botoșani. Cu ce s-a ocupat femeia care încasează această sumă record
Ajutor de șomaj de aproape 5.000 de lei, acordat în Botoșani. Cu ce s-a ocupat femeia care încasează această sumă record
Cum să gestionezi eficient permisiunile site-urilor în browserul Opera pe PC
Cum să gestionezi eficient permisiunile site-urilor în browserul Opera pe PC
Cum te păzești de cea mai nouă breșă de securitate din WinRAR: Trebuie să faci asta acum ca să nu devii victima hackerilor
Cum te păzești de cea mai nouă breșă de securitate din WinRAR: Trebuie să faci asta acum ca să nu devii victima hackerilor
Amazon intră tare în cursa cu Starlink și trimite peste 100 de sateliți Kuiper pe orbită
Amazon intră tare în cursa cu Starlink și trimite peste 100 de sateliți Kuiper pe orbită
12 august în istorie: descoperiri, tragedii și momente care au schimbat lumea
12 august în istorie: descoperiri, tragedii și momente care au schimbat lumea
Apple se pregătește să lanseze primul MacBook „ieftin” din istoria companiei
Apple se pregătește să lanseze primul MacBook „ieftin” din istoria companiei
Mâncarea din aeroport, tot mai scumpă. Pasagerii se plâng de tarifele exagerate: „De banii ăștia cumperi doi pui la rotisor”
Mâncarea din aeroport, tot mai scumpă. Pasagerii se plâng de tarifele exagerate: „De banii ăștia cumperi doi pui la rotisor”
Revista presei
Adevarul
Summit-ul din Alaska. Ultima șansă pentru Ucraina? Analist: „Negocierile s-au purtat deja”
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
Playtech Știri
Castraveți picanți în ketchup, perfecți pentru iarnă. Aroma lor te va cuceri din prima
Playtech Știri
Horoscop marți, 12 august 2025. Zi norocoasă pentru trei zodii, momentul marilor revelații
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William