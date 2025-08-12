Gabriela Firea ar putea intra în cursa pentru Primăria Capitalei. Mesajul transmis pentru Nicușor Dan și candidatul pe care îl susține

Gabriela Firea pare să-și pregătească revenirea în cursa pentru Primăria Capitalei, în timp ce PSD anunță sondaje care să decidă candidatul oficial pentru alegerile din București. În paralel, Nicușor Dan susține implicarea lui Cătălin Drulă în competiția electorală, evidențiind prioritățile capitalei, mai ales în domeniul transporturilor.

Gabriela Firea, mesaj privind sprijinul lui Nicușor Dan pentru Cătălin Drulă

Întrebată de jurnaliști ce spune despre sprijinul pe care Nicușor Dan i-l acordă lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Municipiului București, Gabriela Firea a răspuns diplomatic: ”Le urăm succes”.

Președintele Nicușor Dan a explicat că fostul lider USR îndeplinește profilul unui primar al Capitalei și a subliniat că ”cineva care are expertiză pe transporturi e bine venit în această competiție”.

”Am discutat cu domnul Drulă foarte multe lucruri legate în special de transportul din București. Știți că este pasionat de chestiunea asta. Avem și niște alegeri care probabil că tot în ședința coaliției de azi, poate știți mai bine decât mine ce s-a decis, urma să se decidă cu privire la data la care urmează să fie alegerile din București”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă Drulă îi poate fi succesor, Nicușor Dan a răspuns: ”Sigur, da!”, relatează news.ro.

Cătălin Drulă despre colaborarea cu Nicușor Dan și prioritățile capitalei

Înaintea conferinței de presă, Cătălin Drulă a postat pe Facebook: ”După ani de zile în care guvernanții au lăsat orașul fără bani, avem acum, în sfârșit, șansa unui parteneriat real între Primărie, Președinție și Guvern. Un parteneriat care să aducă orașului resursele de care are nevoie pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a bucureștenilor.”

El a mai adăugat: ”Am discutat despre cum putem transforma rapid în lege referendumul din noiembrie 2024. Și despre investițiile în infrastructura de transport public, velo și rutier pentru care e nevoie de împărțirea corectă a bugetului, așa cum au stabilit bucureștenii prin vot.” Cătălin Drulă a subliniat că atât el, cât și Nicușor Dan, privesc Capitala nu doar ca politicieni, ci și ca părinți.

”Vrem un București în care copiii noștri să crească frumos, într-un oraș curat, verde și sigur. Prioritățile noastre rămân clare: toleranță zero față de corupție, investiții și dezvoltare, transport urban modern și eficient.”

PSD: ”Vom face sondaje la nivel de București cu potențiali candidați”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul va comanda sondaje de opinie la nivelul Bucureștiului pentru a decide candidatul la Primăria Capitalei.

”Vom face sondaje la nivel de București cu potențiali candidați. O să avem sondaje la nivel de București și după aceea organizația București va decide candidatul”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă Gabriela Firea va intra în cursa electorală, liderul social-democrat a evitat să ofere nume concrete. Totuși, fostul primar al Capitalei a atras atenția în ultima vreme, arătând mai tânără, iar unii observatori susțin că ar fi făcut unele intervenții estetice la nivelul feței.

Astfel, scenariul unei reveniri a Gabrielei Firea în competiția pentru Primăria Capitalei rămâne deschis, iar decizia finală a PSD va fi clarificată în urma sondajelor și a hotărârilor organizației locale.

