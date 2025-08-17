Furtuni puternice în următoarele ore, cu grindină și averse torențiale. Meteorologii au emis noi alerte de vreme rea. Județele vizate
Meteorologii au emis avertizări de instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni ale țării, valabile de duminică la prânz până luni seara, la ora 23:00. Vezi unde vor lovi furtunile puternice!
ANM, avertizare de furtuni puternice
De duminică, ora 12:00, până la ora 21:00, intră în vigoare un cod galben pentru Transilvania, Maramureş, Banat, nord-vestul Moldovei şi zona montană.
”În Transilvania, Maramureş, Banat, nord-vestul Moldovei, precum şi la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) şi pe arii restrânse grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat de peste 40…50 l/mp”, au transmis meteorologii.
Cod portocaliu de vijelii
În paralel, este valabil și un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, vizând judeţele Caraş Severin, Hunedoara, dar și zona montană a judeţelor Cluj, Alba, Suceava, Neamţ și Harghita.
”În judeţele Caraş Severin şi Hunedoara, precum şi în zona montană a judeţelor Cluj, Alba, Suceava, Neamţ şi Harghita vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice şi pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40…50 l/mp şi izolat de peste 60 l/mp”, informează ANM.
De duminică seară până luni dimineață, ora 10:00, sunt prognozate ploi și vijelii în cea mai mare parte a Transilvaniei și local în centrul Moldovei, unde este valabilă o nouă atenționare cod galben.
”În cea mai mare parte a Transilvaniei şi local în centrul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) şi izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…25 l/mp şi izolat de peste 35…40 l/mp”, avertizează meteorologii.
Averse ce pot depăși local 60 l/mp
În aceeași perioadă, judeţele Maramureş, Suceava, Botoşani, Neamţ și zona montană a judeţului Bistriţa-Năsăud se vor afla sub cod portocaliu, cu averse ce pot depăși local 60 l/mp.
Luni, între orele 12:00 și 23:00, instabilitatea atmosferică se mută în Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și Carpaţii Meridionali.
”În Oltenia, în sudul Transilvaniei, precum şi în nord-vestul Munteniei şi în Carpaţii Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) şi izolat grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 40 l/mp”, precizează ANM.