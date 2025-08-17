Furnicile sunt mai bune la munca în echipă decât oamenii, arată un nou studiu

Un nou studiu publicat în revista Current Biology arată că furnicile reușesc să colaboreze mai eficient decât oamenii atunci când lucrează în echipă. În timp ce la oameni contribuția fiecărui membru scade pe măsură ce echipa devine mai mare – fenomen cunoscut drept „efectul Ringelmann” –, la furnici situația este inversă: cu cât grupul este mai numeros, cu atât fiecare individ muncește mai mult.

Descoperirea a fost făcută de o echipă de cercetători de la Universitatea Macquarie din Australia, care a studiat modul în care furnicile colaborează atunci când construiesc cuiburi din frunze. Rezultatele ar putea inspira inclusiv dezvoltarea unor noi tipuri de roboți capabili să colaboreze mai bine între ei.

Cum reușesc furnicile să colaboreze

Cercetătorii au observat că, atunci când trag de o frunză pentru a o îndoi și a forma un adăpost, furnicile își împart rolurile: unele trag activ, iar altele acționează ca ancore, fixând lanțul și „stocând” forța acumulată. Această strategie a fost denumită „mecanism de clichet al forței” (force ratchet theory), pentru că funcționează asemănător unui mecanism care permite mișcarea într-o singură direcție, păstrând efortul acumulat.

„Fiecare furnică aproape că își dublează forța de tragere pe măsură ce echipa devine mai mare”, a explicat biologul comportamental Madelyne Stewardson, coordonator al studiului, citat de Popsci. Practic, furnicile nu doar că nu își reduc efortul în grupuri mari, ci devin și mai eficiente.

Lecții pentru oameni și roboți

În cazul oamenilor, echipele mai numeroase tind să fie mai puțin eficiente, deoarece membrii individuali depun mai puțin efort, considerând că „munca va fi făcută oricum de ceilalți”. La furnici, fenomenul este exact opusul, ceea ce le face campioane ale cooperării.

Studiul arată că această organizare le oferă un avantaj uriaș în mediul natural, unde construiesc cuiburi aeriene complexe și se deplasează în lanțuri lungi pentru a transporta resurse. Cercetătorii cred că acest tip de colaborare ar putea inspira și ingineria robotică.

„Programarea roboților să adopte strategii de cooperare inspirate de furnici ar putea face ca echipele de mașini autonome să lucreze împreună mult mai eficient”, a explicat Chris Reid, coautor al studiului.

În timp ce oamenii continuă să se confrunte cu provocările lucrului în echipă, furnicile demonstrează încă o dată că natura are propriile soluții ingenioase pentru colaborare și supraviețuire.