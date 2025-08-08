Funcțiile de conducere care vor putea fi ocupate doar două mandate de trei ani

Administrația publică din România se pregătește pentru o transformare majoră. Noile reglementări vizează introducerea unui sistem de mandate limitate pentru funcțiile de conducere, o măsură menită să sporească performanța și să asigure o mai mare mobilitate în rândul înalților funcționari publici. Odată cu aceste modificări, va fi introdusă o platformă de rotație națională și un sistem de evaluare multianuală, prin care vor fi monitorizate performanțele celor care ocupă posturi cheie.

Mandate limitate și reînnoibile o singură dată

Una dintre cele mai importante schimbări propuse se referă la durata mandatelor. Astfel, funcțiile de conducere din categoria înalților funcționari publici vor fi ocupate pe baza unui mandat de trei ani. Acest mandat va putea fi reînnoit o singură dată, ceea ce înseamnă că o persoană poate ocupa aceeași funcție de conducere pentru maximum șase ani. Această limitare a mandatelor urmărește să prevină „înrădăcinarea” în funcție și să încurajeze o circulație mai rapidă a competențelor la nivel decizional.

Pe de altă parte, pentru funcțiile de conducere considerate „sensibile”, mandatele vor avea o durată mai lungă, de cinci ani, dar și acestea vor fi reînnoibile o singură dată. Această distincție subliniază importanța stabilității în anumite posturi, dar menține, în același timp, principiul mandatului limitat.

Evaluare, rotație și o nouă platformă națională

La finalul fiecărui mandat, persoanele care ocupă funcții de conducere vor fi supuse unei evaluări multianuale riguroase a performanțelor. Rezultatele acestei evaluări vor fi esențiale pentru viitorul profesional al funcționarilor.

Conform noilor reguli, la finalul unui mandat, înalții funcționari și conducătorii de structuri vor fi relocați în alte posturi, în funcție de competențele demonstrate. Acest proces de rotație va fi obligatoriu, iar selecția pentru noile posturi se va face pe baza punctajelor obținute la evaluări.

Pentru a gestiona eficient această mobilitate, se va introduce o platformă de rotație națională. Aceasta va facilita procesul de relocare a funcționarilor în alte structuri, asigurând o transparență sporită și o alocare mai eficientă a resurselor umane.

Consecințe pentru performanță insuficientă

Noul sistem de evaluare nu se limitează doar la relocarea funcționarilor performanți. Cei care vor obține un calificativ „insuficient” la evaluarea multianuală se vor confrunta cu consecințe serioase. În aceste cazuri, persoanele respective vor putea fi demise pentru incompetență profesională. Această măsură reprezintă un pas important spre responsabilizarea cadrelor de conducere și asigurarea că posturile cheie sunt ocupate de persoane cu o performanță demonstrată.