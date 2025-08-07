Reorganizare masivă în instituțiile publice. Ce angajați riscă să-și piardă locul de muncă. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul

Statul român pregătește o restructurare amplă în administrația publică, printr-un nou pachet de măsuri de austeritate. Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică un proiect de lege menit să reducă cheltuielile și să crească eficiența aparatului bugetar. Printre măsuri se numără eliminarea a mii de posturi, plafonarea salariilor și reguli mai stricte pentru înființarea serviciilor de poliție locală.

Consilierii personali și poliția locală, printre cei mai afectați

Potrivit proiectului, peste 6.000 de posturi de consilieri personali urmează să fie eliminate, ceea ce ar aduce economii de aproape 600 de milioane de lei anual. În plus, instituțiile prefectului vor fi nevoite să reducă personalul cu 20%, ca parte a unei reforme mai largi în teritoriu.

Poliția locală va fi reorganizată în funcție de numărul locuitorilor. Astfel, pentru comune și orașe, se va aloca un post la 1.200 de locuitori, iar pentru județe și municipiul București, un post la 6.500 de locuitori.

Localitățile cu sub 4.500 de locuitori nu vor mai putea înființa poliție locală decât dacă își permit, din venituri proprii, să suporte toate costurile. În aceste cazuri, vor avea maximum trei posturi.

Salarii plafonate și consilii mai restrânse

Ministerul propune și limitarea salariilor în mai multe instituții. De exemplu, salariul președintelui ANRSC va fi plafonat, ceea ce ar însemna o economie anuală de aproape 200.000 de lei. Totodată, se reduce numărul membrilor din consiliile de administrație ale ANL și ANCPI, ceea ce aduce alte economii importante.

Grilele de salarizare pentru instituțiile din subordinea Ministerului Dezvoltării vor fi, de asemenea, revizuite pentru a elimina discrepanțele și a impune limite clare, notează adevărul.ro.

Măsuri de eficientizare și colectare mai bună a veniturilor

Pe lângă reducerile de personal, proiectul vizează eficientizarea administrației prin simplificarea procedurilor de descentralizare, introducerea evaluărilor bazate pe competențe și instituirea rotației obligatorii pentru funcțiile publice sensibile.

Statul își propune și o mai bună colectare a taxelor. Printre măsuri se numără extinderea executărilor silite asupra unor tipuri de venituri sociale, interconectarea bazelor de date fiscale și publicarea listelor cu debitorii.

Autoritățile locale vor primi un control mai mare în ceea ce privește jocurile de noroc, taxele aferente acestora și organizarea bibliotecilor publice. De asemenea, se prevede înființarea unui Fond de Regenerare Locală, alimentat cu până la 5% din veniturile locale.