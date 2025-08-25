Fugarul Emil Gânj, urmărit de polițiști prin tunelurile secrete săpate acum 50 de ani. Ce au descoperit anchetatorii

Cel mai căutat criminal din România, Emil Gânj, este în continuare în libertate, în ciuda eforturilor enorme ale polițiștilor, jandarmilor și lucrătorilor silvici din mai multe județe. Fugarul este urmărit în prezent printr-o rețea de tuneluri militare vechi de peste 50 de ani, construite după ordinul direct al lui Nicolae Ceaușescu. Aceste tuneluri, întortocheate și întinse pe mai mulți kilometri, au fost realizate imediat după invazia Cehoslovaciei de către Uniunea Sovietică, în 1968, pentru a proteja armata română în cazul unei posibile invazii. Echipele de intervenție fac patrulări neîntrerupte de aproape șase săptămâni, însă până acum nu au reușit să-l captureze, fugarul reușind să evite toate capcanele pregătite de autorități.

Tuneluri secrete și hărți clasificate

Se presupune că Emil Gânj s-ar ascunde în tunelurile construite în județul Mureș, cu scop militar, ca parte a planului de apărare al României împotriva unei posibile invazii sovietice. Tunelurile au fost săpate imediat după invazia Cehoslovaciei, din 20 august 1968, ca răspuns la informațiile primite de Nicolae Ceaușescu privind o eventuală invazie.

În județul Mureș, acestea se întind pe aproximativ trei kilometri și sunt descrise ca fiind foarte întortocheate, ceea ce face căutarea extrem de dificilă. Potrivit publicației Adevărul, hărțile tunelurilor sunt clasificate și păstrate în arhivele MApN, cu titlu de secret de stat, astfel încât echipele de intervenție nu au acces direct la ele.

Provizii și strategii de supraviețuire

Anchetatorii consideră că Gânj și-ar fi premeditat fapta și ar fi adus provizii în tunel, pregătindu-se astfel să rămână ascuns pentru o perioadă lungă de timp. Pentru a nu fi prins, se deplasează doar pe distanțe foarte scurte în exterior, revenind rapid în ascunzătoare. În zonă au fost desfășurate aproximativ 50 de echipe formate din polițiști specializați, însă complexitatea labirintului și lipsa accesului la hărțile exacte fac ca prinderea lui să fie extrem de dificilă.

Crimele comise de Emil Gânj

În dimineața zilei de 8 iulie 2025, Emil Gânj și-a ucis fosta iubită, o tânără de 23 de ani, în locuința acesteia, în fața rudelor. După crimă, a incendiat trupul victimei și a fugit de la locul faptei, așteptând ca patrula de poliție care o proteja să plece. Înainte de a pătrunde în casă, a spart cu toporul geamurile termopan ale ușii și ferestrelor, încercând să intre în locuință, unde se aflau și o rudă și doi minori. Aceștia s-au adăpostit, însă Gânj a găsit victima ascunsă într-un dulap și a ucis-o cu toporul. Criminalul era deja condamnat pentru crimă și era căutat de aproape un an și jumătate pentru acte de violență.

Mobilizare la nivel național

Eforturile autorităților nu s-au limitat doar la județele Mureș, Cluj și Bistrița Năsăud, ci au implicat și căutări în Ungaria și Germania. Echipele desfășurate acoperă toate serviciile de intervenție rapidă din țară, însă succesul depinde în mare măsură de localizarea exactă a tunelurilor și de mișcările discrete ale fugarului.