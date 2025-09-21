Fructul tropical care conține o moleculă secretă ce ar putea lupta împotriva cancerului

Natura a inspirat de multă vreme tratamente salvatoare, iar acum un fruct familiar din tropice revine în prim-plan cu o promisiune nouă. O echipă de chimişti de la Universitatea din Delaware (Statele Unite) a reuşit să refacă în laborator o moleculă identificată în planta de guava, cu potenţial anti-cancerigen, mai ales în contextul cancerului hepatic. Miza este dublă: pe de o parte, înţelegerea ştiinţifică a unui compus bioactiv; pe de altă parte, posibilitatea de a produce această substanţă în mod accesibil, fără a depinde de resurse naturale limitate, notează News.ro.

Studiul a fost publicat în revista de specialitate Angewandte Chemie şi descrie, pas cu pas, o metodă uşor de reprodus de către alte laboratoare. Echipa explică faptul că a folosit o strategie de „sinteză totală de produse naturale”, adică reconstrucţia integrală a moleculei plecând de la substanţe chimice uzuale. Această „reţetă” are potenţialul de a accelera colaborarea internaţională şi, în timp, de a deschide drumul către terapii mai eficiente şi mai accesibile.

De la frunzele de guava la o „reţetă” pentru laboratoare

Cercetătorii au pornit de la o observaţie bine documentată: frunzele şi scoarţa plantei de guava conţin diverşi compuşi cu proprietăţi antiinflamatorii, antibacteriene şi chiar anti-cancerigene. Problema clasică în astfel de situaţii este, însă, producţia. Când o moleculă promiţătoare există în cantităţi mici în natură, nu poate fi extrasă la scară largă fără costuri mari şi fără presiune asupra ecosistemelor.

Prin sinteza totală, echipa de la Universitatea din Delaware a arătat că această limitare poate fi depăşită. Practic, au stabilit un traseu chimic clar pentru a obţine în laborator varianta sintetică a moleculei active din guava. Avantajul este major: cercetători din întreaga lume pot urma aceeaşi secvenţă de paşi, ca o „reţetă” standardizată, pentru a produce compusul şi a-l testa mai departe.

De ce contează pentru cancerul hepatic

Cancerul hepatic rămâne una dintre cele mai agresive forme de cancer, cu opţiuni terapeutice complexe şi rezultate adesea limitate. În prezent, tratamentul combină intervenţii chirurgicale, chimioterapie, radioterapie, medicamente ţintite şi metode de distrugere a tumorilor prin căldură (ablaţie termică), alegerea depinzând de stadiul bolii şi dimensiunea tumorii. Chiar şi aşa, în Marea Britanie doar aproximativ 8% dintre pacienţi supravieţuiesc mai mult de zece ani. În jur de 6.600 de cazuri noi sunt raportate anual, iar până în 2040 numărul ar putea urca la circa 9.700, potrivit Cancer Research UK.

În acest context, o moleculă cu potenţial anti-cancerigen provenită din guava ar putea deveni o piesă nouă în arsenalul terapeutic. Nu vorbim despre un medicament disponibil, ci despre un compus promiţător, acum accesibil în variantă sintetică pentru testări riguroase. Faptul că metoda de sinteză este publicată şi reproductibilă creşte şansele ca mai multe echipe să o evalueze rapid, inclusiv în combinaţie cu terapiile deja folosite.

Ce urmează: teste, prudenţă şi colaborare

Rezultatele sunt preliminare şi nu vizează utilizarea clinică imediată. Echipa din Delaware colaborează cu Institutul Naţional al Cancerului din Statele Unite pentru a examina dacă molecula ar putea avea efecte şi asupra altor tipuri de cancer. Este o etapă esenţială înainte de orice discuţie despre studii pe pacienţi: confirmarea activităţii, înţelegerea mecanismelor şi evaluarea siguranţei.

„Majoritatea medicamentelor aprobate clinic provin din produse naturale sau sunt inspirate de acestea. Problema este că resursele naturale nu sunt suficiente pentru a produce tratamente la scară globală. Acum, chimiştii pot urma metoda noastră ca pe o reţetă şi pot crea singuri compusul”, a explicat conf. univ. William Chain. Mesajul este limpede: democratizarea accesului la sinteză poate accelera verificările independente şi poate reduce barierele pentru cercetarea ulterioară.

Semne la care să fim atenţi şi de ce informaţia e relevantă

Pentru public, mesajul practic rămâne cel al vigilenţei şi al informării corecte. Simptome precum icterul (îngălbenirea pielii şi a ochilor), mâncărimea persistentă, pierderea apetitului, oboseala accentuată, manifestările asemănătoare gripei sau apariţia unei umflături în partea dreaptă a abdomenului sunt semnale de alarmă menţionate de NHS şi justifică prezentarea la medic. Diagnosticul timpuriu şi accesul la opţiuni terapeutice adecvate sunt în continuare decisive.

În acelaşi timp, descoperirea moleculei sintetice din guava arată cum ştiinţa poate transforma potenţialul naturii într-o platformă reală pentru tratamente viitoare. Dacă testele vor confirma eficacitatea şi profilul de siguranţă, acest compus ar putea deveni baza unor terapii mai ieftine şi mai accesibile, oferind speranţă într-un domeniu în care nevoia de soluţii rămâne acută.