Fructul exotic cu care un tânăr din Arad a dat lovitura. Îi aduce câștiguri uriașe: „E cerere mare în străinătate”

Ionuţ Ursa, un tânăr de 31 de ani din judeţul Arad, a reușit să transforme pasiunea pentru agricultură într-o afacere prosperă și inovatoare. După mai mulți ani petrecuți în Germania, unde a lucrat în domeniul construcțiilor, acesta s-a întors acasă și a decis să își schimbe radical viața. Alegerea lui a fost una surprinzătoare: cultivarea pepenelui-ananas, o plantă exotică rar întâlnită în România, dar extrem de apreciată pe piața europeană.

De la șantier la culturile exotice

Experiența acumulată în Germania i-a oferit lui Ionuț o perspectivă diferită asupra pieței alimentare. A observat că pepenele-ananas, un fruct dulce, parfumat și asemănător la gust cu para, era foarte căutat în străinătate.

Astfel, odată întors în România, tânărul a decis să încerce această cultură pe terenurile sale din județul Arad. Primul an a fost mai degrabă un test, dar rezultatele l-au convins că a făcut alegerea corectă.

„Anul trecut am testat plantele cultivându-le pe un pământ mai sărăcăcios și am rămas uimit de cum au ieșit și cum s-au comportat. Nu am avut niciun fel de problemă. Atunci i-am aplicat culturii doar un tratament pentru afide”, a povestit Ursa pentru agrointel.ro.

Pepenele-ananas, fructul cu gust unic și dimensiuni reduse

Pepenele-ananas este un pepene galben de dimensiuni mici, fiecare fruct cântărind în jur de 500-600 de grame. În ciuda mărimii reduse, gustul său unic îl face extrem de apreciat.

Aroma dulce și apropiată de cea a perelor l-a transformat rapid într-un produs de lux, foarte căutat pe piețele externe.

Planta se cultivă în stadiul de răsad, la 40-45 de zile, și ajunge la maturitate după aproximativ 80-90 de zile. Procesul de întreținere nu este unul complicat, iar randamentul culturii s-a dovedit a fi foarte bun încă de la primele încercări.

Piața de desfacere și succesul în străinătate

Un alt atu al afacerii lui Ionuț Ursa este accesul la o rețea de distribuție europeană. Recolta obținută în Arad nu rămâne pe piața locală, ci este trimisă în Germania, unde pepenele-ananas are o cerere tot mai mare.

Cel mai mare consumator îl reprezintă comunitatea coreeană, recunoscută pentru preferința sa pentru fructe exotice și alimente cu proprietăți deosebite.

Astfel, ceea ce a început ca un experiment s-a transformat într-o afacere profitabilă, care îi aduce tânărului agricultor câștiguri semnificative.

Într-o perioadă în care mulți români încă privesc agricultura ca pe un sector tradițional, Ionuț demonstrează că inovația și curajul pot aduce succesul chiar și într-o zonă mai puțin exploatată, cum este cea a culturilor exotice.

Exemplu de inspirație pentru tinerii fermieri

Povestea lui Ionuț Ursa este dovada clară că perseverența și deschiderea către noi oportunități pot schimba radical destinul unui om.

Dincolo de câștigurile financiare, el a reușit să demonstreze că România are un potențial agricol uriaș, inclusiv pentru culturi mai puțin obișnuite.

Succesul său devine astfel un exemplu pentru alți tineri care se gândesc să investească în agricultură. Pepenele-ananas nu este doar un fruct exotic, ci și o dovadă că viitorul satului românesc poate fi construit pe idei inovatoare, conectate la cererea tot mai diversificată a pieței internaționale.