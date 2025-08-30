Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
30 aug. 2025 | 19:30
de Andreea Bișinicu

Fructul exotic cu care un tânăr din Arad a dat lovitura. Îi aduce câștiguri uriașe: „E cerere mare în străinătate”

Social
Fructul exotic cu care un tânăr din Arad a dat lovitura. Îi aduce câștiguri uriașe: „E cerere mare în străinătate”
Fruct exotic
Cuprins
  1. De la șantier la culturile exotice
  2. Pepenele-ananas, fructul cu gust unic și dimensiuni reduse
  3. Piața de desfacere și succesul în străinătate
  4. Exemplu de inspirație pentru tinerii fermieri

Ionuţ Ursa, un tânăr de 31 de ani din judeţul Arad, a reușit să transforme pasiunea pentru agricultură într-o afacere prosperă și inovatoare. După mai mulți ani petrecuți în Germania, unde a lucrat în domeniul construcțiilor, acesta s-a întors acasă și a decis să își schimbe radical viața. Alegerea lui a fost una surprinzătoare: cultivarea pepenelui-ananas, o plantă exotică rar întâlnită în România, dar extrem de apreciată pe piața europeană.

De la șantier la culturile exotice

Experiența acumulată în Germania i-a oferit lui Ionuț o perspectivă diferită asupra pieței alimentare. A observat că pepenele-ananas, un fruct dulce, parfumat și asemănător la gust cu para, era foarte căutat în străinătate.

Astfel, odată întors în România, tânărul a decis să încerce această cultură pe terenurile sale din județul Arad. Primul an a fost mai degrabă un test, dar rezultatele l-au convins că a făcut alegerea corectă.

„Anul trecut am testat plantele cultivându-le pe un pământ mai sărăcăcios și am rămas uimit de cum au ieșit și cum s-au comportat. Nu am avut niciun fel de problemă. Atunci i-am aplicat culturii doar un tratament pentru afide”, a povestit Ursa pentru agrointel.ro.

Pepenele-ananas, fructul cu gust unic și dimensiuni reduse

Pepenele-ananas este un pepene galben de dimensiuni mici, fiecare fruct cântărind în jur de 500-600 de grame. În ciuda mărimii reduse, gustul său unic îl face extrem de apreciat.

Aroma dulce și apropiată de cea a perelor l-a transformat rapid într-un produs de lux, foarte căutat pe piețele externe.

Planta se cultivă în stadiul de răsad, la 40-45 de zile, și ajunge la maturitate după aproximativ 80-90 de zile. Procesul de întreținere nu este unul complicat, iar randamentul culturii s-a dovedit a fi foarte bun încă de la primele încercări.

Piața de desfacere și succesul în străinătate

Un alt atu al afacerii lui Ionuț Ursa este accesul la o rețea de distribuție europeană. Recolta obținută în Arad nu rămâne pe piața locală, ci este trimisă în Germania, unde pepenele-ananas are o cerere tot mai mare.

Cel mai mare consumator îl reprezintă comunitatea coreeană, recunoscută pentru preferința sa pentru fructe exotice și alimente cu proprietăți deosebite.

Astfel, ceea ce a început ca un experiment s-a transformat într-o afacere profitabilă, care îi aduce tânărului agricultor câștiguri semnificative.

Într-o perioadă în care mulți români încă privesc agricultura ca pe un sector tradițional, Ionuț demonstrează că inovația și curajul pot aduce succesul chiar și într-o zonă mai puțin exploatată, cum este cea a culturilor exotice.

Exemplu de inspirație pentru tinerii fermieri

Povestea lui Ionuț Ursa este dovada clară că perseverența și deschiderea către noi oportunități pot schimba radical destinul unui om.

Dincolo de câștigurile financiare, el a reușit să demonstreze că România are un potențial agricol uriaș, inclusiv pentru culturi mai puțin obișnuite.

Succesul său devine astfel un exemplu pentru alți tineri care se gândesc să investească în agricultură. Pepenele-ananas nu este doar un fruct exotic, ci și o dovadă că viitorul satului românesc poate fi construit pe idei inovatoare, conectate la cererea tot mai diversificată a pieței internaționale.

ANM, avertizare de vreme severă: furtuni violente în mai multe județe. Harta zonelor unde lovește vremea rea
Recomandări
Accident grav pe Autostrada București – Pitești: opt persoane implicate, două încarcerate. A fost activat Planul Roșu
Accident grav pe Autostrada București – Pitești: opt persoane implicate, două încarcerate. A fost activat Planul Roșu
Celebrul chef Gordon Ramsay a fost diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
Celebrul chef Gordon Ramsay a fost diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
Polițistul Andrei, eroul care l-a prins pe agresorul livratorului, recompensat de MAI. A primit o mărire de salariu
Polițistul Andrei, eroul care l-a prins pe agresorul livratorului, recompensat de MAI. A primit o mărire de salariu
De ce a durat 13 ore intervenția poliției la Otopeni. Cum a fost capturat bărbatul. Filmul evenimentelor
De ce a durat 13 ore intervenția poliției la Otopeni. Cum a fost capturat bărbatul. Filmul evenimentelor
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, asasinat la Liov în timp ce mergea pe stradă
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, asasinat la Liov în timp ce mergea pe stradă
Când e cel mai indicat să îți măsori tensiunea arterială. Ora greșită poate da valori false
Când e cel mai indicat să îți măsori tensiunea arterială. Ora greșită poate da valori false
Singura meserie pe care AI nu o va putea face nici peste 100 de ani, potrivit lui Bill Gates
Singura meserie pe care AI nu o va putea face nici peste 100 de ani, potrivit lui Bill Gates
Cum recunoști cel mai bun ulei de măsline: 4 reguli simple de urmat
Cum recunoști cel mai bun ulei de măsline: 4 reguli simple de urmat
Revista presei
Adevarul
Un român a transformat agricultura într-o afacere de succes cu o cultură exotică. A vândut producția atât în România, cât și în țări din UE
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscop zilnic 31 august 2025. Zodia care dă lovitura la final de lună, câștigă o sumă importantă de bani
Playtech Știri
Andreea Esca a fost certată pentru pozele de la piscină. Vedeta PRO TV a atras un val de critici: „Ai o vârstă, nimic de ajustat?”
Playtech Știri
Horoscop chinezesc weekend 30-31 august: Zodiile care își schimbă destinul, o oportunitate de neratat le iese în cale
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!