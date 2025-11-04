Fructul care a devenit o raritate: miezul se vinde cu 55 de lei kilogramul. Nu lipsește de la masa de Crăciun

Pentru mulți români, Crăciunul nu înseamnă doar luminițe și cadouri, ci și mirosul dulce de cozonac proaspăt scos din cuptor. Însă anul acesta, tradiția riscă să fie mai greu de respectat. Din cauza lipsei nucilor, desertul preferat al românilor va fi, pentru prima dată după mulți ani, mai modest. Prețul uriaș al miezului de nucă i-a descurajat chiar și pe cei mai pricepuți gospodari.

Livezile, lovite de frig și de vreme capricioasă

În mai multe regiuni ale țării, producția de nuci a fost puternic compromisă de vremea rea. Temperaturile scăzute de la finalul lunii aprilie și începutul lunii mai au afectat grav pomii, iar în multe locuri livezile au rămas aproape goale. Nelu, un producător care se mândrea odinioară cu o livadă bogată, a povestit că anul acesta abia a reușit să strângă câteva zeci de kilograme.

„150 de nuci puşi puşi ai noştri, autohtoni, ar trebui să avem 5 kg/nuc, asta însemnând undeva la 750-800 de kilograme pe hectar. Au fost temperaturi de -5 grade la sfârşitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Abia am reuşit să avem 20-30 de kilograme în total. Uitaţi cum sunt afectate. Sunt negre”, a declarat producătorul la Observator News.

Situația nu este singulară. În alte zone, producătorii vorbesc despre un dezastru total.

„Nicio nucă anul acesta. Se vede că e compromisă 100%. Acum nu avem nuci nici de cozonac”, a spus un alt agricultor, nemulțumit de pierderile uriașe.

Prețurile din piețe au explodat

Raritatea produsului s-a resimțit rapid în piețe. În județul Bihor, de exemplu, miezul de nucă a ajuns să se vândă cu 50-55 de lei kilogramul, o sumă record pentru un produs considerat până nu demult accesibil.

„Că sunt foarte scumpe”, a fost reacția scurtă a unui vânzător întrebat ce spun cumpărătorii. Când reporterul a vrut să afle dacă vor exista nuci suficiente pentru sărbători, răspunsul a fost dezarmant: „Nu cred”.

Astfel, cozonacii de Crăciun vor fi anul acesta mai săraci în nucă, iar multe gospodine vor fi nevoite să caute alternative pentru umplutură.

Gospodinele caută soluții: „O să înlocuim cu ceea ce avem la îndemână”

Creșterea bruscă a prețului la nuci a dat peste cap planurile gospodinelor din toată țara. Mulți români au decis să reducă cantitatea de umplutură sau să înlocuiască nuca cu alte ingrediente mai ieftine.

„Anul acesta o să ne raportăm undeva la 200-300 grame de nucă. După cum se vede, am făcut un cozonac mai mic, care nu necesită atât de multă umplutură”, a explicat o gospodină.

Altele recurg la soluții de compromis:

„Horror! O să înlocuim cu rahat, stafide, cu ceea ce o să avem la îndemână, ca să facem măcar jumătate din produsele tradiţionale româneşti”.

Această situație afectează nu doar mesele de sărbători, ci și obiceiurile de familie transmise din generație în generație. Pentru mulți români, cozonacul cu nucă este simbolul Crăciunului, iar lipsa acestui ingredient transformă pregătirile într-o provocare.

România, de la lider european la producție minimă

Ironia este că, în urmă cu doar doi ani, România era cel mai mare producător de nuci din Uniunea Europeană, conform datelor oficiale din 2023. Acum, țara noastră se confruntă cu una dintre cele mai slabe recolte din ultimele decenii.

Pe fondul schimbărilor climatice și al lipsei unor măsuri de protecție eficiente pentru livezi, producția s-a prăbușit. Iar rezultatul se simte direct în buzunarul cumpărătorilor.

Crăciunul din 2025 va fi, așadar, unul mai scump și mai puțin bogat în aroma clasică de nucă. Gospodarii se văd nevoiți să se adapteze, iar cei care au reușit să strângă măcar câteva kilograme de nuci le păstrează pentru ocazii speciale.