Fructul banal care aduce bani frumoși în buzunarul unui român. Vinde kilogramul cu 30 de lei, direct din livadă

Un român din Buzău a reușit să transforme o pasiune rară într-un mic business care aduce venituri directe din livadă. Valentin Badea, consilier la ANAF, a început acum șase ani să planteze smochini pe terenul său de la marginea orașului și a ajuns să gestioneze o livadă de peste 600 de pomi. În fiecare weekend, dar și după serviciu, el se ocupă de îngrijirea pomilor și primește vizitatori care își pot culege singuri fructele, pe care le vinde cu 30 de lei pe kilogram. Investiția sa de timp și efort a creat un loc verde și productiv, care atrage iubitorii de smochine din întreaga zonă.

O livadă construită de la zero

Valentin Badea a început cu câțiva smochini rămași din copilărie, când primea pui de la un vecin care-i dădea bețele de smochin pentru a evita stricarea gardului. În prezent, livada sa are 9.000 de metri pătrați și 616 pomi plantați în etape: jumătate în 2020 și cealaltă jumătate în 2021, după ce a obținut autorizația de la Direcția Agricolă Județeană Buzău, necesară pentru suprafețele de peste 5.000 de metri pătrați.

„Pomii i-am înmulțit chiar eu, din cei pe care îi aveam acasă, am luat drajoni. De fapt, eu știu acei smochini de peste 50 de ani, avea un vecin în cartier un astfel de pom și mergeam, copil fiind, la furat de smochine. El, ca să nu-i mai stricăm gardul, a preferat să ne dea și nouă pui, să avem și noi smochine”, a povestit Valentin Badea pentru agrointel.ro.

Agricultura naturală și estetica livadei

Fermierul buzoian a ales să cultive smochini fără tratamente chimice, urmărind un model cât mai natural. De patru ani, între pomi a plantat trifoi pitic, care ajută la menținerea umidității și hrănește pomii cu azot. Pentru fiecare smochin a alocat aproximativ 14 metri pătrați, iar distanța între rânduri este de 3,5-4 metri, ceea ce permite o dezvoltare sănătoasă și uniformă a pomilor.

„Este ca un gazon frumos, este plăcut ochiului și păstrează umiditatea solului, ia azotul din aer și îl duce în sol și îmi hrănește și pomii. A durat, însă, vreo patru ani până când am ajuns în acest stadiu și pot spune că livada arată foarte bine”, explică fermierul.

Documentare și experiență pentru o cultură rară

Pasiunea pentru smochini l-a determinat pe fermierul Buzoian să se documenteze timp de șase ani, căutând informații în cărți și broșuri vechi. O lucrare descoperită pe internet, „Cultura smochinului în gospodărie”, i-a oferit informațiile necesare pentru a începe multiplicarea și îngrijirea pomilor.

„Vreo șase ani m-am documentat și am găsit o carte pe internet – scrisă de o doamnă profesor de la Iași, Mari-Ann Drobotă. Broșurica este scrisă în 1986 și am găsit-o pe internet cu 3 lei. I-am oferit respectivului 10 lei, doar să mi-o păstreze, să nu o vândă altcuiva. De acolo m-am inspirat și din experiența din teren timp de șase ani”, spune Valentin Badea.

Smochinele, la preț direct din livadă

Fructele din livada sa sunt vândute la 30 de lei pe kilogram. Vizitatorii sunt invitați să culeagă singuri smochinele și să plece acasă cu ele. În weekenduri, livada primește sute de vizitatori, iar vestea circulă rapid prin rețelele de socializare.

„Oamenii vin, își culeg și pleacă acasă. Duminica trecută cred că au fost peste 100 de mașini care au venit. Fiindcă sunt perisabile, nu am încercat să vând către magazine. Am o cantitate estimată la 400-500 de kilograme zilnic”, a mai precizat Valentin Badea.

În total, anul trecut a recoltat aproximativ 10 tone de smochine, dintre care șase tone au rămas pe câmp. Totuși, el spune că nu urmărește profitul maxim, ci mai degrabă recreerea și satisfacția de a lucra în propria livadă.