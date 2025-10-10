Frigul se instalează în România. Când cresc din nou temperaturile: prognoza ANM actualizată pentru următoarele săptămâni

Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025 | 13:57
de Daoud Andra

Toamna își intră tot mai serios în drepturi, iar meteorologii avertizează că următoarele zile vor aduce o răcire resimțită în majoritatea regiunilor țării. După o perioadă cu ploi intense, vremea pare să se fi stabilizat, dar nu pentru mult timp. Frigul își face loc în peisajul de octombrie, iar ploile vor apărea izolat în unele zone. Cu toate acestea, veștile bune vin odată cu prima săptămână din noiembrie, când vremea va redeveni blândă, cu valori termice ușor peste cele specifice pentru acea perioadă.

Prognoza meteo pe săptămâni

Potrivit prognozei actualizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), perioada 13–20 octombrie va fi marcată de temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru mijlocul lunii. Scăderea termică se va simți mai accentuat în regiunile intracarpatice, acolo unde diminețile vor fi reci, iar nopțile chiar geroase pe alocuri. Cantitățile de precipitații vor fi mai reduse decât de obicei în vest și nord-vest, în timp ce restul țării se va situa în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă.

Săptămâna 20 – 27 octombrie 2025

În cea de-a treia săptămână a lunii, valorile termice vor reveni treptat la normal. România va traversa o perioadă cu temperaturi medii specifice pentru finalul de octombrie, fără abateri semnificative. Meteorologii estimează că regimul pluviometric se va menține, în general, în limitele normale, deși în nord-est se pot înregistra cantități ușor mai mici de precipitații decât media multianuală.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie 2025

Sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie vor aduce o perioadă de stabilitate atmosferică. Temperaturile se vor menține în jurul mediilor normale pentru această perioadă, fără variații bruște. Ploile vor fi puține și izolate, iar regimul pluviometric va fi apropiat de valorile obișnuite. În unele regiuni, în special în sud și est, se vor putea înregistra zile senine, cu maxime plăcute în orele de prânz.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie 2025

După un final de octombrie temperat, prima săptămână din noiembrie se anunță surprinzător de caldă. ANM prognozează temperaturi ușor peste cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu valori mai ridicate în nord-est, unde vremea va fi neobișnuit de blândă. Precipitațiile vor fi normale, fără excese, ceea ce face ca începutul lunii noiembrie să fie unul plăcut și lipsit de fenomene extreme.

În concluzie, frigul își face simțită prezența în România la mijlocul lui octombrie, însă nu pentru mult timp. După o perioadă mai rece, temperaturile vor reveni la normal și chiar vor depăși media în primele zile ale lui noiembrie, semn că toamna mai are de oferit câteva zile domoale, cu vreme prietenoasă.

