Frământările lui Musk la Tesla: pleacă omul de bază din Optimus, chiar înainte de lansarea robotaxiurilor

În plină perioadă de tranziție și tensiuni cu președintele Donald Trump, Elon Musk se confruntă cu o nouă provocare la Tesla: Milan Kovac, omul-cheie din programul Optimus, părăsește compania chiar înainte de lansarea mult-așteptatelor robotaxiuri. Mișcarea intervine într-un moment critic pentru gigantul tech, care își leagă viitorul de dezvoltarea roboților umanoizi și a vehiculelor autonome.

Kovac, vicepreședinte pe inginerie în cadrul diviziei Optimus, a jucat un rol esențial în conturarea atât a tehnologiei de autopilot, cât și a proiectului de robotică. Plecarea sa ridică semne de întrebare cu privire la stabilitatea conducerii în una dintre cele mai ambițioase inițiative ale lui Musk.

Plecarea subită a inginerului-șef din Optimus

Milan Kovac și-a anunțat plecarea pe 6 iunie, invocând motive personale: dorința de a petrece mai mult timp cu familia aflată în străinătate. „Este singurul motiv și nu are nicio legătură cu altceva”, a precizat el într-o postare pe X (fostul Twitter), reafirmându-și totodată sprijinul pentru Elon Musk și pentru Tesla.

Kovac lucra la Tesla din 2016, când a intrat ca inginer software în echipa de Autopilot. De-a lungul timpului, a avansat până în poziția de vicepreședinte pentru Optimus, divizia care dezvoltă roboți umanoizi. A fost responsabil de coordonarea echipelor de inginerie care proiectau infrastructura software comună între roboții Optimus și sistemele Autopilot – adică nucleul viitorului Tesla, așa cum îl vede Musk.

Deși plecarea sa nu pare să fie legată de controverse interne, sincronizarea nu putea fi mai nefericită: pe 12 iunie, Tesla va lansa în Austin, Texas, primele sale robotaxiuri complet autonome, o inițiativă crucială pentru direcția strategică a companiei.

Ambițiile lui Musk și riscurile tot mai mari

Elon Musk a insistat în repetate rânduri că Optimus reprezintă viitorul Tesla. Nu doar ca proiect spectaculos, ci ca fundament economic al companiei: „Viitorul companiei depinde de scară largă, de mașini autonome și de volume mari de roboți umanoizi”, a spus el într-o conferință recentă.

Totuși, piața nu pare convinsă. În ciuda eforturilor de a menține secretul în jurul lansării robotaxiurilor, datele arată o lipsă de încredere semnificativă a publicului în privința siguranței tehnologiei autonome Tesla. Unii se tem chiar că astfel de vehicule nu ar trebui permise legal.

Între timp, giganți ca Amazon fac pași concreți în dezvoltarea roboților de livrare, punând o presiune suplimentară pe Tesla. Dacă Musk nu reușește să transforme ambițiile în realitate tangibilă, riscă să piardă teren pe o piață pe care el însuși a contribuit să o popularizeze.

Un nou lider și o tranziție delicată

În locul lui Milan Kovac, conducerea diviziei Optimus ar urma să fie preluată de Ashok Elluswamy, vicepreședinte al echipelor Autopilot și AI software. Deși Elluswamy are o experiență vastă în domeniu, tranziția are loc într-un moment delicat, când compania este sub presiune din toate direcțiile – de la investitori și competitori, până la opinia publică și autorități de reglementare.

În concluzie, plecarea lui Kovac poate părea o mutare personală, dar consecințele sunt mult mai ample. Într-un ecosistem în care fiecare lider contează, iar fiecare decizie tehnologică poate înclina balanța viitorului, Tesla se vede nevoită să se adapteze rapid. Pentru Musk, acest nou capitol înseamnă, mai mult ca oricând, o luptă contra timpului.