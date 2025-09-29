Fragmente de dronă descoperite în judeţul Tulcea. MApN anunţă verificări alături de SRI şi Poliţia de Frontieră

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că, luni, în judeţul Tulcea, au fost semnalate fragmente de dronă printr-un apel la 112. Potrivit instituţiei, descoperirea a fost făcută în zona canalului Şontea Nouă.

Fragmente de dronă au fost descoperite în judeţul Tulcea

”Ministerul Apărării Naţionale a fost informat, în cursul zilei de azi, 29 septembrie, despre faptul că în zona canalului Şontea Nouă, din judeţul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existenţa unor fragmente de dronă”, a transmis MApN, potrivit News.ro.

La faţa locului a fost trimisă o echipă mixtă formată din specialişti ai MApN, ai Serviciului Român de Informaţii şi ai Poliţiei de Frontieră, care efectuează verificări. Fragmentele urmează să fie ridicate şi supuse unor expertize pentru a se stabili provenienţa şi natura lor.

