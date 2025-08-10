FOTO: Cea mai clară imagine panoramică de pe Marte, surprinsă de roverul Perseverance al NASA

NASA a publicat una dintre cele mai detaliate panorame 360° realizate vreodată pe planeta Marte, surprinsă de roverul Perseverance pe 26 mai 2025. Imaginea, compusă din 96 de fotografii, dezvăluie un peisaj spectaculos, cu detalii uimitoare ale terenului marțian, evidențiate printr-o tehnică de procesare a culorilor.

Un Marte mai albastru decât de obicei

Deși cerul Planetei Roșii este, în realitate, dominat de nuanțe ruginii, fotografia prezentată de NASA apare cu un cer intens albastru. Explicația este simplă: specialiștii au aplicat o corecție digitală a culorilor pentru a amplifica contrastul și pentru a scoate în evidență diferențele dintre cer și sol.

Astfel de nuanțe pot apărea natural doar în anumite momente, cum ar fi răsăriturile și apusurile marțiene. Însă, în acest caz, efectul a fost obținut deliberat, pentru a ajuta oamenii de știință să analizeze mai clar detaliile terenului. Jim Bell, coordonatorul echipei Mastcam-Z de la Universitatea de Stat din Arizona, a explicat că lipsa prafului din atmosferă a permis o vizibilitate excepțională, ideală pentru realizarea mozaicului.

Detalii remarcabile în peisaj

În centrul imaginii se remarcă o stâncă voluminoasă, așezată pe o formă de nisip în arc de cerc. Geologii o numesc „stâncă plutitoare” – un fragment care a fost adus în acel loc din altă parte, probabil printr-o alunecare de teren, o viitură sau vânturi puternice.

În partea stângă a centrului se observă o pată albă distinctă: o zonă de abraziune creată chiar de rover, în urma forajului efectuat pentru colectarea de probe. Aceasta aparține zonei Falbreen, considerată unul dintre cele mai vechi terenuri explorate până acum de Perseverance.

O misiune de peste patru ani

Perseverance a ajuns pe Marte în februarie 2021, aterizând pe fundul craterului Jezero, ales pentru potențialul său de a fi găzduit viață în trecut. De atunci, roverul a parcurs peste 36 de kilometri, a adunat numeroase mostre și a găsit dovezi că regiunea a fost, în urmă cu miliarde de ani, un lac plin de materie organică.

Pe lângă obiectivul său principal – căutarea semnelor vieții antice –, roverul continuă să transmită imagini spectaculoase de pe Planeta Roșie. Această panoramă de înaltă rezoluție este una dintre cele mai impresionante realizări vizuale ale misiunii, oferind cercetătorilor și publicului larg o privire unică asupra unui peisaj extraterestru în detalii fără precedent.