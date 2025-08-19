Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 13:15
de Andrei Simion

FOTO | Astronaut NASA surprinde un fenomen rar: un „jet uriaș” străpunge cerul dintre nori și marginea spațiului cosmic

ȘTIINȚĂ
FOTO | Astronaut NASA surprinde un fenomen rar: un „jet uriaș” străpunge cerul dintre nori și marginea spațiului cosmic
Observarea directă a unui jet uriaș din spațiu ajută la înțelegerea structurilor electrice atmosferice. (Foto: LR/NASA)

Un fenomen electric spectaculos și extrem de rar a fost surprins recent de un astronaut NASA de pe Stația Spațială Internațională. Este vorba despre un „jet uriaș” – o descărcare electrică masivă care s-a extins de la vârful unei furtuni până în atmosfera superioară a Pământului, creând o punte între nori și marginea spațiului cosmic.

Imaginea, captată pe 5 iulie de astronautul aflat pe orbită, a oferit cercetătorilor o perspectivă fără precedent asupra acestor fenomene cunoscute sub numele de „evenimente luminoase tranzitorii” (TLE – Transient Luminous Events), care rămân încă puțin înțelese, tocmai din cauza rarității și a dificultății de a fi observate direct.

Ce sunt „jeturile uriașe” și de ce sunt atât de greu de observat

Jeturile uriașe sunt descărcări electrice verticale, de mare intensitate, care pornesc de la partea superioară a norilor furtunoși și se extind spre straturile superioare ale atmosferei, ajungând chiar și la 100 de kilometri altitudine. Spre deosebire de fulgerele obișnuite, care se produc între nori sau între nori și sol, aceste jeturi stabilesc o conexiune spectaculoasă între troposferă și ionosferă.

În mod normal, asemenea fenomene pot fi observate doar întâmplător, de la sol sau din avion, fiind adesea confundate cu alte tipuri de TLE, cum ar fi sprite-urile – acele lumini roșiatice care apar la altitudine mare, de obicei ca reacție la fulgere foarte puternice.

Observarea directă a unui jet uriaș din spațiu este o raritate absolută și oferă oamenilor de știință un unghi complet nou de studiu.

Importanța științifică a descoperirii

Potrivit NASA, imaginea surprinsă de astronaut are o valoare științifică uriașă, deoarece permite cercetătorilor să analizeze în detaliu structura acestor jeturi electrice și interacțiunea lor cu straturile rarefiate ale atmosferei superioare.

Evenimentul, produs în condiții atmosferice extreme, arată cum electricitatea atmosferică poate traversa mai multe straturi ale atmosferei, transportând sarcină electrică de la o altitudine de aproximativ 20 km până la peste 100 km. Este o confirmare vizuală a unor procese despre care se știa mai mult teoretic decât empiric.

Inițial, imaginea a fost confundată cu un sprite, dar analiza ulterioară a clarificat că este vorba despre un jet uriaș – un fenomen și mai rar și mai spectaculos.

Acest tip de observație contribuie la înțelegerea interacțiunilor dintre fenomenele meteorologice și procesele fizice care se petrec la limita dintre atmosferă și spațiul cosmic.

Obiecte precum telescoapele orbitale și camerele montate pe Stația Spațială oferă tot mai des perspective unice asupra planetei noastre – dar capturi ca aceasta rămân excepții.

Fenomenul care nu le permite românilor să intre în mare. A fost ridicat steagul roşu pe litoralul Mării Negre. Imagini de la Eforie Nord
Recomandări
Oraşul mic din România care va avea din nou transport public. De mai bine de 35 de ani locuitorii depindeau de maşina personală
Oraşul mic din România care va avea din nou transport public. De mai bine de 35 de ani locuitorii depindeau de maşina personală
Google, bun de plată. Gigantul acceptă o amendă de 36 de milioane de dolari: Ce a făcut, de fapt, ca să o merite?
Google, bun de plată. Gigantul acceptă o amendă de 36 de milioane de dolari: Ce a făcut, de fapt, ca să o merite?
Zeci de mii de români din Germania stau pe banii statului european. Statistica nu ne pune într-o lumină bună
Zeci de mii de români din Germania stau pe banii statului european. Statistica nu ne pune într-o lumină bună
Meta pregătește lansarea noii generații de ochelari inteligenți Hypernova, la un preț mai mic decât era așteptat
Meta pregătește lansarea noii generații de ochelari inteligenți Hypernova, la un preț mai mic decât era așteptat
O nouă breșă Windows a fost folosită pentru a răspândi un virus periculos
O nouă breșă Windows a fost folosită pentru a răspândi un virus periculos
REVIEW Serialul Alien: Earth a debutat pe Disney+ cu două episoade intense care readuc frica în prim-plan
REVIEW Serialul Alien: Earth a debutat pe Disney+ cu două episoade intense care readuc frica în prim-plan
Monica Crowley i-a cucerit pe liderii europeni, la intrarea în Casa Albă. Frumoasa blondă i-a aşteptat pe rând pentru a-i conduce la întâlnirea cu Trump
Monica Crowley i-a cucerit pe liderii europeni, la intrarea în Casa Albă. Frumoasa blondă i-a aşteptat pe rând pentru a-i conduce la întâlnirea cu Trump
Amendă de 1.800 de lei şi 9 puncte de penalizare pentru un şofer care a blocat drumul, în Dâmboviţa. Imaginea care l-a făcut de râs pe internet
Amendă de 1.800 de lei şi 9 puncte de penalizare pentru un şofer care a blocat drumul, în Dâmboviţa. Imaginea care l-a făcut de râs pe internet
Revista presei
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Andreea Bălan a mers la Mănăstirea Prislop pentru a se ruga, însă ţinuta a devenit subiect de critică. Imaginile care au creat controverse: “Cum te-au primit aşa?”
Playtech Știri
Trei zodii pentru care viaţa devine mai uşoară după jumătatea lunii august. Trec prin schimbări benefice
Playtech Știri
Denisa Tănase, despre prima vacanţă alături de soţ. Nu aveau bani mulţi, dar au plecat la Viena: „Cu o maşină veche, am stat la un motel al unei echipe de hochei”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou