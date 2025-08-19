FOTO | Astronaut NASA surprinde un fenomen rar: un „jet uriaș” străpunge cerul dintre nori și marginea spațiului cosmic

Un fenomen electric spectaculos și extrem de rar a fost surprins recent de un astronaut NASA de pe Stația Spațială Internațională. Este vorba despre un „jet uriaș” – o descărcare electrică masivă care s-a extins de la vârful unei furtuni până în atmosfera superioară a Pământului, creând o punte între nori și marginea spațiului cosmic.

Imaginea, captată pe 5 iulie de astronautul aflat pe orbită, a oferit cercetătorilor o perspectivă fără precedent asupra acestor fenomene cunoscute sub numele de „evenimente luminoase tranzitorii” (TLE – Transient Luminous Events), care rămân încă puțin înțelese, tocmai din cauza rarității și a dificultății de a fi observate direct.

Ce sunt „jeturile uriașe” și de ce sunt atât de greu de observat

Jeturile uriașe sunt descărcări electrice verticale, de mare intensitate, care pornesc de la partea superioară a norilor furtunoși și se extind spre straturile superioare ale atmosferei, ajungând chiar și la 100 de kilometri altitudine. Spre deosebire de fulgerele obișnuite, care se produc între nori sau între nori și sol, aceste jeturi stabilesc o conexiune spectaculoasă între troposferă și ionosferă.

În mod normal, asemenea fenomene pot fi observate doar întâmplător, de la sol sau din avion, fiind adesea confundate cu alte tipuri de TLE, cum ar fi sprite-urile – acele lumini roșiatice care apar la altitudine mare, de obicei ca reacție la fulgere foarte puternice.

Observarea directă a unui jet uriaș din spațiu este o raritate absolută și oferă oamenilor de știință un unghi complet nou de studiu.

Importanța științifică a descoperirii

Potrivit NASA, imaginea surprinsă de astronaut are o valoare științifică uriașă, deoarece permite cercetătorilor să analizeze în detaliu structura acestor jeturi electrice și interacțiunea lor cu straturile rarefiate ale atmosferei superioare.

Evenimentul, produs în condiții atmosferice extreme, arată cum electricitatea atmosferică poate traversa mai multe straturi ale atmosferei, transportând sarcină electrică de la o altitudine de aproximativ 20 km până la peste 100 km. Este o confirmare vizuală a unor procese despre care se știa mai mult teoretic decât empiric.

Inițial, imaginea a fost confundată cu un sprite, dar analiza ulterioară a clarificat că este vorba despre un jet uriaș – un fenomen și mai rar și mai spectaculos.

Acest tip de observație contribuie la înțelegerea interacțiunilor dintre fenomenele meteorologice și procesele fizice care se petrec la limita dintre atmosferă și spațiul cosmic.

Obiecte precum telescoapele orbitale și camerele montate pe Stația Spațială oferă tot mai des perspective unice asupra planetei noastre – dar capturi ca aceasta rămân excepții.