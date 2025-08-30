Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, asasinat la Liov în timp ce mergea pe stradă

Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost asasinat sâmbătă, 30 august, în orașul Liov, potrivit unui anunț oficial al președintelui Volodimir Zelenski. Politicianul, care a condus Rada Supremă între 2016 și 2019, a fost împușcat mortal de un atacator, în timp ce se afla pe stradă. Vestea a produs un șoc major pe scena politică ucraineană, într-un moment în care țara este deja zguduită de conflictul armat cu Rusia.

Circumstanțele atacului și primele reacții oficiale

Într-un mesaj transmis pe platforma X, Zelenski a confirmat moartea fostului oficial de rang înalt și a oferit primele informații despre incident.

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanțe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubîi a fost ucis”, a declarat șeful statului.

Potrivit presei ucrainene, Parubîi a fost împușcat de cinci ori de către un curier, care a fugit imediat de la locul crimei. În prezent, autoritățile desfășoară o amplă anchetă pentru a stabili identitatea completă a atacatorului și motivele care au dus la asasinat.

Zelenski a precizat că „toate mijloacele necesare sunt angajate în anchetă și căutarea criminalului”, subliniind că statul ucrainean nu va lăsa nepedepsită o asemenea crimă.

Cine a fost Andrii Parubîi

Andrii Parubîi a avut o carieră politică marcată de momente-cheie în istoria recentă a Ucrainei. A fost președinte al Radei Supreme între 2016 și 2019, perioadă în care s-a remarcat prin sprijinul constant față de reformele pro-europene și prin atitudinea fermă împotriva agresiunii ruse.

De asemenea, a fost o figură influentă în politica de securitate și apărare a Ucrainei, fiind implicat activ în gestionarea provocărilor apărute după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014.

Moartea sa reprezintă nu doar o pierdere personală pentru familia și apropiații săi, ci și un moment dificil pentru clasa politică ucraineană, care pierde un lider experimentat într-o perioadă critică.

Un context de tensiuni majore pe front

Asasinatul lui Parubîi are loc pe fundalul confruntărilor armate intense dintre Ucraina și Rusia. În noaptea de vineri spre sâmbătă, forțele aeriene ucrainene au raportat că au doborât 510 din cele 537 de drone lansate de Rusia, precum și 38 din cele 45 de rachete. Cu toate acestea, în cel puțin 21 de cazuri, atacurile au reușit să provoace pagube materiale semnificative.

Unul dintre cele mai puternice atacuri a vizat orașul Zaporojie, unde o persoană și-a pierdut viața, iar alte 24 au fost rănite, printre care și trei copii. Guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, a precizat că mai multe clădiri de apartamente și infrastructura locală au fost grav afectate.

În replică, armata ucraineană a lansat atacuri asupra unor ținte din Rusia, vizând rafinăriile din orașele Krasnodar și Sizran. Aceste contraofensive au rolul de a reduce capacitatea Rusiei de a susține efortul militar și de a transmite un mesaj de rezistență.

O crimă care ridică multe semne de întrebare

În timp ce ancheta este abia la început, moartea lui Andrii Parubîi ridică numeroase întrebări privind siguranța liderilor politici ucraineni și posibilele motive din spatele atacului.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat dacă este vorba despre o crimă cu motivație personală, politică sau dacă atacatorul a acționat la ordinul unor forțe externe.

Asasinarea unui fost președinte al Parlamentului reprezintă un eveniment cu o puternică încărcătură simbolică și politică, mai ales într-o țară aflată în plin război.

Reacțiile interne și internaționale sunt așteptate să contureze dimensiunea reală a acestui act violent și consecințele sale asupra stabilității politice din Ucraina.