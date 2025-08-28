Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 09:20
de Badea Violeta

Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorțează la 76 de ani

Showbiz
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorțează la 76 de ani
3imagini
Petre Daea. Sursa foto: Guvernul Romaniei

Viața personală a lui Petre Daea, fost ministru al Agriculturii, a intrat în atenția publicului după ce partenera sa, Camelia, a cerut ordin de protecție împotriva lui. La 76 de ani, politicianul se confruntă cu un divorț răsunător, marcat de acuzații de violență domestică și tensiuni care durează, potrivit soției, de mai mulți ani.

Ordin de protecție împotriva lui Petre Daea

La finalul anului 2024, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, Camelia Daea a depus la Judecătoria Sectorului 1 o cerere de ordin de protecție. Ea a invocat episoade repetate de violență, susținând că a fost agresată fizic și amenințată cu replici șocante.

”În motivarea cererii, s-a arătat că părțile sunt soți iar începând cu seara de 18 decembrie 2024 și continuând cu dimineața zilei de 19 decembrie 2024, a fost agresată fizic, amenințată în continuare cu bătăi de genul ”îți mut dinții”, ”te rup în două”, agresată verbal, reclamanta invocând existența unei violențe fizice și verbale periodice în ultimii ani”.

Aceste acuzații au adus cazul în atenția opiniei publice, mai ales pentru că Petre Daea, până acum, și-a ținut viața de familie departe de ochii presei.

Fostul ministru i-a spus soției că îi va acorda divorțul în schimbul retragerii cererii de protecție

În cadrul procesului, instanța a cerut lămuriri asupra probelor prezentate. În fața judecătorului, Petre Daea a susținut că s-a împăcat cu soția sa. Camelia, prin avocat, a transmis însă că soțul este agresiv, dar i-ar fi promis că îi va acorda divorțul dacă renunță la cererea de protecție.

”Pârâtul, personal, arată că s-a împăcat cu partea adversă. Reclamanta, personal, arată că soţul ei este foarte agresiv şi i-a promis că îi va acorda divorţul. Instanţa acordă cuvântul asupra probelor.

Reclamanta, prin avocat, arată că renunţă la cererea de emitere a ordinului de protecţie. Pârâtul, prin avocat, arată că este de acord”, se menționează în decizia instanței.

În aceste condiții, procesul privind ordinul de protecție a fost închis, însă pașii pentru divorț rămân deschiși, după cum relatează cei de la Cancan.

Vezi și De câte ori a fost căsătorit Petre Daea, de fapt, şi câţi nepoţi are. Ministrul Agriculturii: „Nu am vreun regret”!

Ce bunuri au de împărțit cei doi

Pe lângă componenta emoțională, divorțul lui Petre Daea riscă să se transforme și într-o dispută financiară de amploare. Conform ultimei sale declarații de avere, fostul ministru deține împreună cu soția nu mai puțin de șapte case și trei terenuri.

Împărțirea acestora ar putea deveni una dintre cele mai complicate părți ale separării. Petre Daea este cunoscut publicului pentru stilul său unic, declarațiile memorabile și atașamentul față de agricultură, în special față de oi, simbol pe care l-a transformat într-o marcă personală.

Dincolo de imaginea sa jovială, povestea divorțului aduce în prim-plan tensiuni familiale ascunse ani de zile. Camelia Daea, la rândul ei, ocupă o funcție importantă în cadrul APIA, ceea ce sporește interesul față de această despărțire cu impact public și personal.

Vezi și Alimentul pe care Petre Daea vrea ca românii să-l consume mai des: ‘Trebuie să producem mai mult’!

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
Unde locuiesc și cum trăiesc muncitorii nepalezi aduși în România. Cât cheltuie și câți bani reușesc să trimită acasă
Unde locuiesc și cum trăiesc muncitorii nepalezi aduși în România. Cât cheltuie și câți bani reușesc să trimită acasă
Un sfert dintre elevi folosesc deja inteligența artificială pentru teme. Este școala pregătită pentru această schimbare?
Un sfert dintre elevi folosesc deja inteligența artificială pentru teme. Este școala pregătită pentru această schimbare?
Cu ce se ocupă acum Olivia Steer, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor. Cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani
Cu ce se ocupă acum Olivia Steer, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor. Cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani
Oamenii de știință au aflat de ce rechinii megalodon au dispărut acum milioane de ani
Oamenii de știință au aflat de ce rechinii megalodon au dispărut acum milioane de ani
Obligatoriu pentru toți utilizatorii de Gmail să-și schimbe parola. Avertismentul Google după spargerea a 2.5 miliarde de conturi
Obligatoriu pentru toți utilizatorii de Gmail să-și schimbe parola. Avertismentul Google după spargerea a 2.5 miliarde de conturi
România la coada Europei într-un clasament esențial, competențele digitale. Românii nu știu să folosească un calculator, iar tinerii nici nu vor să învețe
România la coada Europei într-un clasament esențial, competențele digitale. Românii nu știu să folosească un calculator, iar tinerii nici nu vor să învețe
Cine este polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului din București. Agentul era în timpul său liber, dar a reacționat imediat
Cine este polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului din București. Agentul era în timpul său liber, dar a reacționat imediat
Impozitul pe locuințe va crește cu 70% din 2026. Premierul Ilie Bolojan, avertisment pentru primari
Impozitul pe locuințe va crește cu 70% din 2026. Premierul Ilie Bolojan, avertisment pentru primari
Revista presei
Adevarul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte sfântul
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii
Playtech Știri
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Playtech Știri
Zodia răsfățată de astre în septembrie 2025: bani, dragoste și noroc pe toate planurile
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!