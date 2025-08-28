Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorțează la 76 de ani

Viața personală a lui Petre Daea, fost ministru al Agriculturii, a intrat în atenția publicului după ce partenera sa, Camelia, a cerut ordin de protecție împotriva lui. La 76 de ani, politicianul se confruntă cu un divorț răsunător, marcat de acuzații de violență domestică și tensiuni care durează, potrivit soției, de mai mulți ani.

Ordin de protecție împotriva lui Petre Daea

La finalul anului 2024, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, Camelia Daea a depus la Judecătoria Sectorului 1 o cerere de ordin de protecție. Ea a invocat episoade repetate de violență, susținând că a fost agresată fizic și amenințată cu replici șocante.

”În motivarea cererii, s-a arătat că părțile sunt soți iar începând cu seara de 18 decembrie 2024 și continuând cu dimineața zilei de 19 decembrie 2024, a fost agresată fizic, amenințată în continuare cu bătăi de genul ”îți mut dinții”, ”te rup în două”, agresată verbal, reclamanta invocând existența unei violențe fizice și verbale periodice în ultimii ani”.

Aceste acuzații au adus cazul în atenția opiniei publice, mai ales pentru că Petre Daea, până acum, și-a ținut viața de familie departe de ochii presei.

Fostul ministru i-a spus soției că îi va acorda divorțul în schimbul retragerii cererii de protecție

În cadrul procesului, instanța a cerut lămuriri asupra probelor prezentate. În fața judecătorului, Petre Daea a susținut că s-a împăcat cu soția sa. Camelia, prin avocat, a transmis însă că soțul este agresiv, dar i-ar fi promis că îi va acorda divorțul dacă renunță la cererea de protecție.

”Pârâtul, personal, arată că s-a împăcat cu partea adversă. Reclamanta, personal, arată că soţul ei este foarte agresiv şi i-a promis că îi va acorda divorţul. Instanţa acordă cuvântul asupra probelor. Reclamanta, prin avocat, arată că renunţă la cererea de emitere a ordinului de protecţie. Pârâtul, prin avocat, arată că este de acord”, se menționează în decizia instanței.

În aceste condiții, procesul privind ordinul de protecție a fost închis, însă pașii pentru divorț rămân deschiși, după cum relatează cei de la Cancan.

Ce bunuri au de împărțit cei doi

Pe lângă componenta emoțională, divorțul lui Petre Daea riscă să se transforme și într-o dispută financiară de amploare. Conform ultimei sale declarații de avere, fostul ministru deține împreună cu soția nu mai puțin de șapte case și trei terenuri.

Împărțirea acestora ar putea deveni una dintre cele mai complicate părți ale separării. Petre Daea este cunoscut publicului pentru stilul său unic, declarațiile memorabile și atașamentul față de agricultură, în special față de oi, simbol pe care l-a transformat într-o marcă personală.

Dincolo de imaginea sa jovială, povestea divorțului aduce în prim-plan tensiuni familiale ascunse ani de zile. Camelia Daea, la rândul ei, ocupă o funcție importantă în cadrul APIA, ceea ce sporește interesul față de această despărțire cu impact public și personal.

