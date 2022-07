Gafele lui Petre Daea, nou ministru al Agriculturii. A comparat incinerarea porcilor cu Auschwitz-ul VIDEO

Petre Daea a fost propus ministru al Agriculturii de către PSD, fiind descris ca „un om cu experiență, un patriot, foarte iubit de toți cei care activează în agricultură”. Amintim că Petre Daea a mai fost ministru al Agriculturii în Cabinetele Grindeanu, Tudose și Dăncilă. Printre proiectele care l-au făcut celebru se numără „Alege oaia” sau combaterea cormoranilor din Deltă. Tot lui Petre Daea îi revin și gafe celebre, fie că este vorba despre gafe gramaticale sau asocieri nepotrivite, comparând incinerarea porcilor cu Auschwitz-ul.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat oficial astăzi că partidul îl propune la Ministerul Agriculturii pe Petre Daea, „un om cu experiență, un patriot, foarte iubit de toți cei care activează în agricultură”, după ce Adrian Chesnoiu a anunţat că se retrage din funcţia de ministru şi se autosuspendă din Partidul Social Democrat.

După epopeea cormoranilor care fac baie în pisicină, Petre Daea a mai avut și alte poziții controversate.

Ministrul a mai avut însă și alte „scăpări”, cum ar fi greșeli gramaticale în discursuri.

„Să vedem ce-i aici. Ăsta a apucat să iese (corect: să iasă, n.r.). Ne-a ajutat vremea acum. Căldură și umiditatea i-a permis (corect: i-au permis, n.r.) să iese (corect: să iasă, n.r.) din… să iese (corect: să iasă, n.r.) afară, să răsară. E bine. Are densitate. Acuma trebuie… trebuie fertilizat imediat, trecut la fertilizare. Cum se îngheață (corect: îngheaţă, n.r.) puțin solul, trebuie intrat la fertilizat. Ne-a ajutat vremea. Hai!”, este un exemplu de declarație cu greșeli gramaticale.

În urmă cu doi ani, Petre Daea, ministrul propus la Agricultură, avea să facă o asociere ce a stârnit un val de controverse: a asemănat incinerarea porcilor de la Tulcea cu Holocaustul, declarație pentru care care ulterior și-a cerut scuze public.

Într-un o emisiune de televiziune, el explica măsurile care se iau pentru a izola focarul de pestă porcină africană de la Carniprod Tulcea, acolo unde trebuiau sacrificate 45.000 de animale:

Ulterior, Petre Daea a venit cu scuze publice pentru exprimarea avută:

„Îmi declar respectul pentru toţi membrii comunităţii evreieşti şi fac precizarea că am vrut să prezint situaţia deosebit de grea cu care se confruntă în această perioadă crescătorii de porci din cauza pestei porcine africane.

În sufletul meu este foarte multă durere, am vrut doar să descriu momentele îngrozitoare cu care se confruntă atât fermierii noştri, cât şi cei care gestionează această criză. Doamne fereşte, nu am jignit pe nimeni în viaţa mea, îmi iubesc semenii, am exprimat doar durerea sufletească şi sper să fiu înţeles!”, a afirma ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, într-un comunicat, la vremea respectivă.