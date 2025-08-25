Fostul executiv Meta, Nick Clegg, critică conformismul Silicon Valley și anunță o carte despre viitorul internetului

Nick Clegg, fost șef de politici la Meta și fost lider al Partidului Liberal Democrat din Marea Britanie, revine în atenția publică odată cu lansarea volumului său „How to Save the Internet”. Cartea, ce urmează să apară în curând, nu se anunță a fi un memoriu exploziv sau o critică acerbă la adresa companiei lui Mark Zuckerberg, ci mai degrabă o reflecție echilibrată asupra rolului rețelelor sociale și asupra culturii din Silicon Valley.

Într-un interviu pentru The Guardian, Clegg a încercat să traseze o linie fină între recunoașterea beneficiilor aduse de social media și criticile legate de uniformitatea și excesele industriei tech. Departe de a renega experiența sa la Meta, el a preferat să ofere o analiză nuanțată, combinând aprecieri cu observații critice.

Apărând rețelele sociale, dar fără idealizare

Clegg a declarat că, în ciuda imperfecțiunilor, social media a schimbat radical modul în care oamenii comunică, oferind miliarde de persoane o platformă prin care pot interacționa într-un mod fără precedent. În opinia sa, aceste instrumente digitale nu pot fi reduse la imaginea negativă pe care unii critici o propagă.

„Nu aș fi lucrat pentru Meta dacă aș fi crezut că Mark Zuckerberg sau Sheryl Sandberg sunt monștrii pe care îi descriu alții”, a spus el. Afirmația sa arată o dorință de a tempera percepțiile extreme despre liderii Meta și despre efectele platformelor pe care aceștia le conduc.

Totuși, prin poziționarea sa, Clegg sugerează că industria trebuie să fie evaluată mai atent, dincolo de etichetele simpliste. Cartea sa pare să își propună să ofere atât o apărare a beneficiilor internetului și social media, cât și un apel la responsabilitate și reformă.

Silicon valley, între conformism și obsesia pentru masculinitate

Una dintre cele mai pregnante observații ale lui Nick Clegg vizează cultura dominantă din Silicon Valley. El a descris-o drept „cloyingly conformist” – adică un conformism sufocant, unde toată lumea se îmbracă la fel, conduce aceleași mașini, ascultă aceleași podcasturi și urmează aceleași mode.

Prin această critică, Clegg sugerează că o industrie recunoscută pentru inovație și creativitate riscă să devină prizoniera propriilor clișee. În loc să fie un spațiu al diversității și al ideilor originale, Silicon Valley a ajuns, în opinia sa, un ecosistem uniformizat și previzibil.

Fostul oficial Meta s-a arătat de asemenea nedumerit de obsesia crescândă a industriei pentru masculinitate. El a criticat combinația „neatractivă” dintre machism și auto-compătimire, o tendință pe care o consideră atât superficială, cât și dăunătoare. Observația lui scoate în evidență tensiunile culturale din zona tech, unde imaginea „liderului vizionar” este adesea încărcată de stereotipuri de gen.

Ce ar putea aduce „how to save the internet”

Deși nu se poziționează ca o carte de dezvăluiri spectaculoase, „How to Save the Internet” ridică așteptări prin promisiunea unui ton echilibrat și a unei viziuni asupra viitorului digital. Clegg încearcă să răspundă la întrebarea esențială: cum poate fi salvat internetul, păstrând beneficiile sale uriașe și reducând în același timp efectele negative?

Din declarațiile sale reiese că el vede rețelele sociale ca un instrument fundamental al comunicării moderne, dar și ca un domeniu care trebuie regândit pentru a evita excesele – de la uniformitatea culturală, până la toxicitatea unor dinamici interne. Prin experiența sa la Meta și în politică, Clegg se află într-o poziție unică de a analiza atât mecanismele de funcționare ale industriei, cât și impactul lor asupra societății.

Criticile sale la adresa conformismului din Silicon Valley și a obsesiei pentru masculinitate par să fie doar vârful aisbergului, iar cartea promite să exploreze și alte teme delicate legate de responsabilitatea companiilor tech, reglementare și viitorul libertății de exprimare online.

Nick Clegg a reușit să transmită un mesaj important: internetul și social media nu sunt nici „monștri”, nici utopii perfecte, ci instrumente care pot fi modelate. Cartea sa vine într-un moment în care dezbaterea globală despre rolul companiilor Big Tech este mai intensă ca niciodată. Dacă „How to Save the Internet” va reuși să ofere soluții concrete sau doar o reflecție personală, rămâne de văzut. Cert este că vocea lui Clegg adaugă o nuanță importantă într-o discuție adesea polarizată.