Fost bucătar McDonald’s dezvăluie secretul sosului Big Mac. Reţeta este căutată de ani de zile

De-a lungul timpului, rețeta sosului Big Mac a rămas unul dintre cele mai bine păzite secrete din industria fast-food. Burgerul iconic de la McDonald’s, lansat în urmă cu zeci de ani, a devenit simbolul lanțului american, iar gustul său unic i-a făcut pe mulți să încerce să afle ce conține celebra combinație cremoasă. Acum, misterul a fost parțial elucidat de un fost bucătar al companiei, care a decis să dezvăluie ingredientele.

Big Mac, un simbol global al fast-food-ului

Big Mac-ul este considerat al doilea produs ca popularitate din meniul McDonald’s, după cartofii prăjiți, și a devenit un reper cultural în lumea fast-food-ului. Rețeta sa clasică conține două chiftele de vită 100% britanice, trei felii de chiflă cu susan, brânză, salată verde mărunțită, ceapă tocată fin, murături și, desigur, faimosul sos Big Mac.

Deși structura burgerului este cunoscută de toată lumea, compoziția sosului a fost întotdeauna un subiect de dezbatere. Mulți au presupus că include ketchup sau alte produse pe bază de roșii, dar realitatea s-a dovedit a fi diferită.

Mărturia fostului bucătar

Mike Haracz, fost bucătar-șef al McDonald’s, a decis să împărtășească pe TikTok propria variantă a rețetei. Potrivit acestuia, sosul nu conține ketchup, în ciuda culorii sale ușor portocalii. Nuanța provine, de fapt, dintr-o cantitate mică de boia de ardei, care are și rol de intensificator de aromă.

“În ciuda așteptărilor, sosul Big Mac nu are ketchup. Aroma unică vine din maioneză, muștar Dusseldorf și oțet de vin alb”, a explicat Haracz, potrivit Mirror.

Ingredientele pe care le-a dezvăluit includ maioneză, relish dulce de murături, pudră de ceapă, usturoi granulat și piper alb. Toate acestea trebuie amestecate cu un tel și lăsate cel puțin 30 de minute, pentru ca sosul să capete consistența și gustul apropiat de cel servit în restaurante.

Cum se explică diferențele față de varianta originală

Deși rețeta propusă de Mike Haracz nu include stabilizatori și conservanți, ea se bazează pe ingredientele menționate oficial pe site-ul McDonald’s. Astfel, se apropie foarte mult de gustul autentic, chiar dacă nu are aceeași durată de valabilitate ca sosul produs industrial.

Pentru cei care vor să reproducă experiența Big Mac acasă, această rețetă poate fi o alternativă excelentă, mai ales că ingredientele sunt ușor de găsit.

Alte surprize din meniul McDonald’s

Lanțul de fast-food și-a obișnuit clienții cu produse promoționale lansate cu ocazia campaniei Monopoly. Printre ele se numără și Chicken Big Mac, o variantă inedită a burgerului clasic. Diferența constă în faptul că chiftelele de vită sunt înlocuite cu pui, păstrându-se însă restul elementelor caracteristice, inclusiv celebrul sos.

Acest produs a apărut recent în unele restaurante din Marea Britanie și a atras imediat atenția consumatorilor.

Deși rețeta exactă a sosului Big Mac rămâne un secret bine păzit, dezvăluirea făcută de fostul bucătar McDonald’s oferă cea mai apropiată variantă pe care fanii o pot încerca acasă. Faptul că nu conține ketchup și că aroma provine din muștar, oțet și boia a surprins pe mulți, dar explică gustul distinctiv al acestui sos legendar.