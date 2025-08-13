Ford recheamă mai bine de 103.000 mașini la fabrică. Ce probleme întâmpină, motivul din spatele deciziei

Ford a anunțat o nouă rechemare masivă pentru camionetele sale F-150, afectând peste 103.000 de vehicule fabricate între 2023 și 2025.

Motivul este legat de un defect la șuruburile axelor spate, care ar putea ceda, provocând pierderea tracțiunii sau rularea accidentală a camionetei chiar și atunci când este cuplată în parcare.

Detalii tehnice, dar și riscurile asociate

Rechemarea vizează modelele Ford F-150 echipate cu Trailer Tow Max Duty Package și cu un ax spate heavy-duty de 9,75 inch, având design cu flotare de 3/4.

În aceste vehicule, șurubul hub-ului axei spate poate ceda din cauza oboselii materialului. Aceasta permite un mic joc între canelurile hub-ului și axei, generând frecare care poate uza canelurile hub-ului și conduce la pierderea cuplului transmis roților, scrie The Truth About Cars.

În cazuri severe, uzura poate provoca rularea accidentală a camionetei, chiar dacă frâna de parcare este activată, și pierderea tracțiunii în modul 4×2.

Șoferii pot observa inițial un sunet de clic, rezultat din șuruburile uzate sau slăbite, care devine mai pronunțat atunci când acestea se rup complet. Autoritatea Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) avertizează că aceste probleme cresc semnificativ riscul de accident.

Măsuri luate de Ford în situația actuală

Până în prezent, Ford a primit 194 de cereri de garanție legate de acest defect, însă nu au fost raportate accidente sau victime.

Compania va înlocui ansamblurile axelor spate dreapta cu componente noi, care au geometrie actualizată a canelurilor și șuruburi îmbunătățite pentru a preveni defectarea.

Această rechemare evidențiază încă o dată importanța verificării periodice a vehiculelor și a urmăririi alertelor oficiale ale producătorilor.

Proprietarii de F-150 care dețin modelele afectate sunt sfătuiți să contacteze cât mai curând centrele autorizate Ford pentru înlocuirea pieselor defecte.

Ford continuă să gestioneze aceste probleme tehnice pentru a preveni incidentele rutiere, menținând siguranța șoferilor și a pasagerilor drept prioritate.

Rechemările repetate ale camionetelor F-150, una dintre cele mai populare game ale brandului american, subliniază provocările legate de producția de vehicule heavy-duty și de controlul calității în serie mare.

Prin această acțiune, Ford arată că, deși defectele tehnice pot apărea chiar și la cele mai recente modele, intervenția rapidă și sistematică poate reduce riscurile și poate proteja utilizatorii înainte de a apărea accidente grave.