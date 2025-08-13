Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 13:31
de Iulia Kelt

Ford recheamă mai bine de 103.000 mașini la fabrică. Ce probleme întâmpină, motivul din spatele deciziei

AUTO
Ford recheamă mai bine de 103.000 mașini la fabrică. Ce probleme întâmpină, motivul din spatele deciziei
Ford recheamă mai bine de 103.000 mașini la fabrică / Foto: REUTERS/Rebecca Cook

Ford a anunțat o nouă rechemare masivă pentru camionetele sale F-150, afectând peste 103.000 de vehicule fabricate între 2023 și 2025.

Motivul este legat de un defect la șuruburile axelor spate, care ar putea ceda, provocând pierderea tracțiunii sau rularea accidentală a camionetei chiar și atunci când este cuplată în parcare.

Detalii tehnice, dar și riscurile asociate

Rechemarea vizează modelele Ford F-150 echipate cu Trailer Tow Max Duty Package și cu un ax spate heavy-duty de 9,75 inch, având design cu flotare de 3/4.

Vezi și:
Ford anunță pickup electric de dimensiuni medii și investiții de miliarde în industria mașinilor electrice
Piața auto din România, între avansul hibridelor și declinul electricelor pure

În aceste vehicule, șurubul hub-ului axei spate poate ceda din cauza oboselii materialului. Aceasta permite un mic joc între canelurile hub-ului și axei, generând frecare care poate uza canelurile hub-ului și conduce la pierderea cuplului transmis roților, scrie The Truth About Cars.

În cazuri severe, uzura poate provoca rularea accidentală a camionetei, chiar dacă frâna de parcare este activată, și pierderea tracțiunii în modul 4×2.

Șoferii pot observa inițial un sunet de clic, rezultat din șuruburile uzate sau slăbite, care devine mai pronunțat atunci când acestea se rup complet. Autoritatea Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) avertizează că aceste probleme cresc semnificativ riscul de accident.

Măsuri luate de Ford în situația actuală

Până în prezent, Ford a primit 194 de cereri de garanție legate de acest defect, însă nu au fost raportate accidente sau victime.

Compania va înlocui ansamblurile axelor spate dreapta cu componente noi, care au geometrie actualizată a canelurilor și șuruburi îmbunătățite pentru a preveni defectarea.

Această rechemare evidențiază încă o dată importanța verificării periodice a vehiculelor și a urmăririi alertelor oficiale ale producătorilor.

Proprietarii de F-150 care dețin modelele afectate sunt sfătuiți să contacteze cât mai curând centrele autorizate Ford pentru înlocuirea pieselor defecte.

Ford continuă să gestioneze aceste probleme tehnice pentru a preveni incidentele rutiere, menținând siguranța șoferilor și a pasagerilor drept prioritate.

Rechemările repetate ale camionetelor F-150, una dintre cele mai populare game ale brandului american, subliniază provocările legate de producția de vehicule heavy-duty și de controlul calității în serie mare.

Prin această acțiune, Ford arată că, deși defectele tehnice pot apărea chiar și la cele mai recente modele, intervenția rapidă și sistematică poate reduce riscurile și poate proteja utilizatorii înainte de a apărea accidente grave.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
Drepturile pe care le au românii din diaspora dacă primesc mai putin de 1.000 de euro pe lună. Statul italian este obligat să îi ajute inclusiv cu scutirea de la taxele universitare
Drepturile pe care le au românii din diaspora dacă primesc mai putin de 1.000 de euro pe lună. Statul italian este obligat să îi ajute inclusiv cu scutirea de la taxele universitare
Filmul Shrek 5, amânat din nou: când îl vei revedea pe căpcăunul preferat
Filmul Shrek 5, amânat din nou: când îl vei revedea pe căpcăunul preferat
Traume, abuz și secrete medicale: Adevărul tulburător din spatele thrillerului „Clinical” de pe Netflix
Traume, abuz și secrete medicale: Adevărul tulburător din spatele thrillerului „Clinical” de pe Netflix
Cum se poate demite un administrator de bloc fără a aştepta şedinţele? Detaliul din lege important de ştiut de locatari
Cum se poate demite un administrator de bloc fără a aştepta şedinţele? Detaliul din lege important de ştiut de locatari
Mai mulți turiști români au fost bătuți și tâlhăriți la Sunny Beach, în Bulgaria. Singurul care s-a oferit să-i ajute a fost un polițist, tot din România
Mai mulți turiști români au fost bătuți și tâlhăriți la Sunny Beach, în Bulgaria. Singurul care s-a oferit să-i ajute a fost un polițist, tot din România
Valentina Pelinel şi Cristi Borcea, acuzaţi de internauţi că îşi editează excesiv pozele. Comentariile negative au venit rapid: „El nu mai are mâna stângă, s-a dus spre dreapta”
Valentina Pelinel şi Cristi Borcea, acuzaţi de internauţi că îşi editează excesiv pozele. Comentariile negative au venit rapid: „El nu mai are mâna stângă, s-a dus spre dreapta”
Cercetătorii descoperă o alternativă naturală la Ozempic prin microbiota intestinală
Cercetătorii descoperă o alternativă naturală la Ozempic prin microbiota intestinală
Doar 2% dintre cei care încearcă reuşesc să rezolve această problemă de geometrie. Nu este grea deloc, însă trebuie să fii atent
Doar 2% dintre cei care încearcă reuşesc să rezolve această problemă de geometrie. Nu este grea deloc, însă trebuie să fii atent
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
De la cea mai mare pierdere, la Insula iubirii. Povestea impresionantă a Cristinei Scarlevschi: „Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Binecuvântările pe care Venus în Rac le aduce fiecărei zodii, de acum și până pe 25 august, Horoscopul norocului până la final de lună
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William