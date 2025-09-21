Ford recheamă aproape 102.000 de mașini din cauza riscului de desprindere a unor elemente de pe uși, în SUA

Ford Motor a anunțat o campanie de rechemare care vizează exact 101.944 de sedanuri Taurus din Statele Unite, după ce Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a constatat un defect ce poate duce la desprinderea în mers a unor elemente de finisaj ale ușilor din față. Problema privește ornamentele montate pe stâlpul central al caroseriei (B-pillar), între ușa față și ușa spate, care se pot slăbi și, în anumite condiții, pot cădea pe carosabil. Măsura are caracter preventiv și urmărește eliminarea unui potențial pericol pentru ceilalți participanți la trafic, în special pentru vehiculele care circulă în spatele mașinii afectate, informează News.ro

Ce modele sunt vizate și care este riscul

Rechemarea se aplică modelelor Ford Taurus fabricate între 2016 și 2019. În timp, vibrațiile din exploatare sau variațiile de temperatură pot afecta fixarea unor ornamente de pe B-pillar la ușile șoferului și pasagerului din față. Dacă aceste piese se desprind complet în timpul deplasării, ele pot deveni obstacole pe carosabil sau pot lovi vehiculele din spate, generând manevre de evitare și, implicit, risc de accidente. Chiar dacă nu este vorba despre o componentă structurală sau despre sistemele de frânare/direcție, desprinderea unui element exterior la viteză de autostradă rămâne o situație nedorită din perspectiva siguranței rutiere.

Ce trebuie să facă proprietarii și cum se remediază

Ford a precizat că dealerii autorizați vor chema în service vehiculele din loturile vizate pentru inspecție, iar intervenția va fi gratuită pentru proprietari. În funcție de constatări, tehnicienii vor asigura refixarea corespunzătoare a ornamentelor sau vor înlocui piesele la nevoie. Proprietarii vor primi notificări oficiale cu instrucțiuni privind programarea vizitei în service. Până atunci, dacă apar semne precum joc vizibil al ornamentelor, zgomote neobișnuite la deschiderea/închiderea ușii sau spații neuniforme între piesă și caroserie, este recomandată o verificare rapidă la dealer.

Rechemările de acest tip sunt proceduri standard în industria auto și au rolul de a preveni incidentele înainte ca acestea să apară în trafic. Pentru clienți, mesajul esențial este simplu: verificați dacă mașina dumneavoastră (Taurus 2016–2019) se află în campanie, programați vizita la service și lăsați dealerul să efectueze remedierea fără costuri. Astfel, chiar și un element de finisaj aparent minor este adus la standardul de siguranță așteptat, iar riscurile pentru ceilalți participanți la trafic sunt eliminate.