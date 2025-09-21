Ultima ora
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
21 sept. 2025 | 09:48
de Andrei Simion

Ford recheamă aproape 102.000 de mașini din cauza riscului de desprindere a unor elemente de pe uși, în SUA

AUTO
Ford recheamă aproape 102.000 de mașini din cauza riscului de desprindere a unor elemente de pe uși, în SUA
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Profimedia)

Ford Motor a anunțat o campanie de rechemare care vizează exact 101.944 de sedanuri Taurus din Statele Unite, după ce Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a constatat un defect ce poate duce la desprinderea în mers a unor elemente de finisaj ale ușilor din față. Problema privește ornamentele montate pe stâlpul central al caroseriei (B-pillar), între ușa față și ușa spate, care se pot slăbi și, în anumite condiții, pot cădea pe carosabil. Măsura are caracter preventiv și urmărește eliminarea unui potențial pericol pentru ceilalți participanți la trafic, în special pentru vehiculele care circulă în spatele mașinii afectate, informează News.ro

Ce modele sunt vizate și care este riscul

Rechemarea se aplică modelelor Ford Taurus fabricate între 2016 și 2019. În timp, vibrațiile din exploatare sau variațiile de temperatură pot afecta fixarea unor ornamente de pe B-pillar la ușile șoferului și pasagerului din față. Dacă aceste piese se desprind complet în timpul deplasării, ele pot deveni obstacole pe carosabil sau pot lovi vehiculele din spate, generând manevre de evitare și, implicit, risc de accidente. Chiar dacă nu este vorba despre o componentă structurală sau despre sistemele de frânare/direcție, desprinderea unui element exterior la viteză de autostradă rămâne o situație nedorită din perspectiva siguranței rutiere.

Ce trebuie să facă proprietarii și cum se remediază

Ford a precizat că dealerii autorizați vor chema în service vehiculele din loturile vizate pentru inspecție, iar intervenția va fi gratuită pentru proprietari. În funcție de constatări, tehnicienii vor asigura refixarea corespunzătoare a ornamentelor sau vor înlocui piesele la nevoie. Proprietarii vor primi notificări oficiale cu instrucțiuni privind programarea vizitei în service. Până atunci, dacă apar semne precum joc vizibil al ornamentelor, zgomote neobișnuite la deschiderea/închiderea ușii sau spații neuniforme între piesă și caroserie, este recomandată o verificare rapidă la dealer.

Rechemările de acest tip sunt proceduri standard în industria auto și au rolul de a preveni incidentele înainte ca acestea să apară în trafic. Pentru clienți, mesajul esențial este simplu: verificați dacă mașina dumneavoastră (Taurus 2016–2019) se află în campanie, programați vizita la service și lăsați dealerul să efectueze remedierea fără costuri. Astfel, chiar și un element de finisaj aparent minor este adus la standardul de siguranță așteptat, iar riscurile pentru ceilalți participanți la trafic sunt eliminate.

Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU
Recomandări
La ce temperatură se spală hainele din poliester pentru a nu se deforma sau micșora
La ce temperatură se spală hainele din poliester pentru a nu se deforma sau micșora
Ghidul Rabla 2025 – condițiile pentru românii care vor să cumpere o mașină nouă cu subvenții de la stat
Ghidul Rabla 2025 – condițiile pentru românii care vor să cumpere o mașină nouă cu subvenții de la stat
The Contractor, un thriller de acțiune care te ține cu sufletul la gură pe Netflix. Povestea unui soldat obligat să riște totul
The Contractor, un thriller de acțiune care te ține cu sufletul la gură pe Netflix. Povestea unui soldat obligat să riște totul
Accident grav în Bacău: patru adulți și un copil, răniți după impactul cu un autocar
Accident grav în Bacău: patru adulți și un copil, răniți după impactul cu un autocar
Gardul dintre vecini: ce se întâmplă dacă este ridicat fără acord. Ai dreptul să ceri demolarea?
Gardul dintre vecini: ce se întâmplă dacă este ridicat fără acord. Ai dreptul să ceri demolarea?
Metode eficiente pentru a reorganiza datele în Microsoft Excel în 2025. Trucuri pentru o viață mai ușoară în cel mai „antipatic” program
Metode eficiente pentru a reorganiza datele în Microsoft Excel în 2025. Trucuri pentru o viață mai ușoară în cel mai „antipatic” program
Situațiile din trafic în care pierzi permisul de conducere. Depășirea vitezei legale este doar începutul ”distracției”
Situațiile din trafic în care pierzi permisul de conducere. Depășirea vitezei legale este doar începutul ”distracției”
Problemele cu care se confruntă românii care și-au făcut buletine electronice. Unde apar cele mai frecvente erori
Problemele cu care se confruntă românii care și-au făcut buletine electronice. Unde apar cele mai frecvente erori
Revista presei
Adevarul
Locul din România unde localnicii consumă apă pe banii Primăriei. Cum s-a ajuns la situația aberantă care îngroapă bugetele locale
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile favorizate de eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025. Schimbări neașteptate în viața lor
Playtech Știri
Anca Țurcașiu și iubitul, romantici pe bani puțini! Cât au plătit pentru un sejur în Grecia
Playtech Știri
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Cora este o prezență discretă și are o meserie neobișnuită
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...