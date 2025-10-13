Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 20:34
de Badea Violeta

Folia termoizolantă pentru ferestre: cu cât poate să scadă factura la curent. Ce este și cum se montează corect

Folia termoizolantă pentru ferestre: cu cât poate să scadă factura la curent. Ce este și cum se montează corect
Cat poti economisi la curent cu folia termoizolanta pentru ferestre. Sursa foto: Profimedia

Într-o perioadă în care costurile la energie continuă să crească, tot mai mulți români caută soluții simple și accesibile pentru a reduce pierderile de căldură din locuință. Una dintre cele mai eficiente și ușor de aplicat metode este folia termoizolantă pentru ferestre – un material care poate face o diferență vizibilă la confortul termic și la factura lunară la curent.

Ce este folia termoizolantă și cum funcționează

Folia termoizolantă este un strat subțire din material plastic transparent, acoperit cu un film special care reflectă radiația termică. Practic, ea acționează ca o barieră între interiorul încăperii și mediul exterior, reducând transferul de căldură prin geam.

În sezonul rece, folia păstrează aerul cald în interior, iar vara limitează pătrunderea căldurii solare, contribuind astfel la un climat mai echilibrat în locuință. Specialiștii estimează că o fereastră neizolată poate pierde până la 30% din căldura unei camere.

Aplicarea foliei termoizolante poate reduce aceste pierderi cu până la 25%, ceea ce înseamnă o scădere semnificativă a costurilor de încălzire. În cazul aparatelor de aer condiționat, folia ajută și la eficientizarea consumului în timpul verii, reducând nevoia de răcire constantă.

Cât poți economisi cu o folie termoizolantă

Eficiența reală depinde de tipul ferestrelor, orientarea locuinței și modul de montaj. În medie, montarea foliei poate reduce factura la energie cu 10-20%, în special în locuințele mai vechi, cu ferestre simple sau insuficient etanșe.

Pe termen lung, investiția se amortizează rapid: o folie de calitate costă între 50 și 150 de lei pentru o suprafață medie de fereastră, dar contribuie la economii de sute de lei anual.

Pe lângă reducerea costurilor, folia oferă și alte beneficii – previne condensul, protejează mobilierul de razele UV și asigură o izolare fonică ușoară.

În plus, montajul se poate face fără intervenția unui specialist, ceea ce o transformă într-o soluție rapidă, eficientă și accesibilă pentru orice locuință modernă.

Cum se montează corect folia pe geamuri

Procesul este simplu, dar necesită atenție. Înainte de aplicare, suprafața geamului trebuie curățată foarte bine, fără urme de praf sau grăsime. Folia se taie la dimensiunea ferestrei, lăsând o margine de siguranță de câțiva milimetri.

Se lipește cu o bandă dublu-adezivă pe rama ferestrei, apoi se întinde uniform cu ajutorul unui uscător de păr, care elimină cutele și fixează materialul.

Pentru rezultate optime, folia ar trebui montată la începutul sezonului rece și verificată periodic pentru eventuale desprinderi. În general, un strat aplicat corect poate rezista între unu și trei ani.

Folia termoizolantă pentru ferestre nu este o soluție miraculoasă, dar poate deveni un aliat important în lupta cu pierderile de energie. Cu o investiție minimă și puțină răbdare, confortul termic al locuinței poate crește considerabil, iar factura la curent poate deveni vizibil mai mică.

