Florin Stamin, adevărul despre plecarea în Asia Express cu fosta soție. I-a dat Raluca Bădulescu bătăi de cap? „Îți mai vine să o arunci prin trestii pe acolo”. EXCLUSIV

În 2022, după 13 ani de căsnicie, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au anunțat divorțul. Vestea a picat ca un șoc, mai ales că fosta jurată de la Bravo, ai stil! vorbea adesea despre povestea lor de iubire, începută când nimeni nu se mai aștepta ca ea să găsească dragostea. Și, spre surprinderea multora, despărțirea nu a avut scandal: nu s-au certat, nu s-au vorbit de rău și au rămas o familie unită, alături de Vali Pungă, primul soț al Ralucăi și de fiul acestora, dar și cu actualii lor parteneri.

Viața i-a adus din nou împreună… de data asta într-o aventură total diferită: Asia Express. Am stat de vorbă cu ei la avanpremiera emisiunii, iar Florin ne-a povestit cum a fost cu adevărat experiența: cum s-au descurcat, ce rol a avut el în echipă și, bineînțeles, cum a fost să navigheze între momentele tensionate și cele haioase, alături de Raluca Bădulescu.

Florin Stamin a dus greul, la propriu, în Asia Express

Reporter Playtech: Te-am văzut, în promo, pe post de partener tehnic, ca să zic așa, ai ajutat cu bagajele…

Florin Stamin: Da. Florin Bagaj mi se spunea (râde).

Reporter Playtech: Ați stabilit asta de acasă? Cine face partea grea?

Florin Stamin: Era normal să o fac eu, nu? Doar nu puneam femeia acum să…

Reporter Playtech: La cum o știm pe Raluca Bădulescu, cred că a avut un bagaj greu. Pe ea nu o vedem aici, încă.

Florin Stamin: Da, foarte greu. Apare, ea întârzie ca de obicei, e pe drum, nicio problemă, ajunge. La final ajunge tot timpul.

„Suntem familie”

Reporter Playtech: Cum se compară viața de zi cu zi, prietenia pe care o aveți acum prezent, cu ce ați trăit în Asia Express? Ați descoperit lucruri noi unul despre celălalt?

Florin Stamin: Nu. Ce să descoperim noi astea? E o întrebare la care nu știu să răspund, toată lumea ne întreabă. Suntem prieteni, suntem familie, suntem aceiași.

Reporter Playtech: Știm că poate în condițiile grele de acolo, fără bani, fără mâncare, în căldură…

Florin Stamin: Îți mai bine să o arunci prin trestii pe acolo (râde). Dar nu. A fost o experiență bună, plăcută, ne-am înțeles, nu ne-am certat.

Reporter Playtech: Cine s-a enervat mai repede acolo?

Florin Stamin: Bineînțeles că Raluca.

Reporter Playtech: Și cum ați gestionat? Bine, bănuiesc că după atâția ani, vă știți…

Florin Stamin: Eu fiind un luptător, am gestionat bine. Pentru mine nu era chiar așa o noutate să mergi pe acolo, să faci diferite probe.

Cum s-au descurcat Florin și Raluca Bădulescu la Asia Express

Reporter Playtech: Cum a fost cu mâncarea acolo, cu cazarea?

Florin Stamin: Din punctul meu de vedere, pentru mine era ok. Era ok, cazarea trebuia să o cauți, adică greu.

Reporter Playtech: A fost greu să-i convingeți pe oameni să vă primească în casă?

Florin Stamin: Da, da, da, că nu te primeau toți din prima, de fapt nu te primea nimeni din prima. Trebuia să vorbești cu ei acolo. Pentru mine a fost ușor, că eu nu vorbeam în engleză.

Reporter Playtech: Dar ei? Erau mulți care vorbeau în engleză?

Florin Stamin: Da, culmea, ei au un nume de spanioli, aș zice. Fernandez, tot felul de nume din astea, Martinez. Și culmea, nu vorbeau spaniolă. Eu vorbind spaniolă, credeam că acolo o să duc și chestia asta cu vorbitul. Și acolo ne-am întâlnit cu engleza. Și eu m-am descurcat foarte bine, am tăcut. A vorbit Raluca.

Urmează un proiect surpriză?

Reporter Playtech: Ce părere au avut apropiații când le-ați zis că plecați împreună la Asia Express?

Florin Stamin: Îți dai seama, toată lumea a fost mirată. Dar toată lumea ne-a îndemnat, ‘da, duceți-vă, e ok, e o experiență tare’. Ceea ce a și fost.

Reporter Playtech: Și acum, după această experiență, o să te mai vedem la televizor, în alte proiecte? Ți-a plăcut?

Florin Stamin: Nu știm, cred că da. Nu mă trage de limbă (râde).