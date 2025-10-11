Fiul unui fost procuror din Giurgiu, mort după ce a fost lovit de o autospecială de poliție

Tragedie în Giurgiu, sâmbătă dimineață. Un adolescent de doar 17 ani, fiul fostului procuror șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, Andreea Albu, și-a pierdut viața după ce mopedul pe care îl conducea a fost izbit de o autospecială de poliție aflată în misiune.

Cum s-a petrecut accidentul

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 03:15, pe strada Tudor Vianu, la intersecția cu bulevardul Ion I. C. Brătianu, una dintre cele mai circulate artere din municipiu. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, autospeciala era condusă de un agent în vârstă de 24 de ani, care avea în funcțiune semnalele luminoase și acustice specifice misiunilor urgente.

Ancheta preliminară arată că tânărul polițist nu ar fi respectat semnificația indicatorului „STOP”, moment în care autospeciala ar fi fost lovită în lateral de motocicleta condusă de adolescent. Impactul a fost puternic, iar mopedul a fost proiectat câțiva metri pe carosabil.

Atât pasagerul din autospecială, cât și conducătorul mopedului au fost răniți și transportați de urgență la spital. Din nefericire, în ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita, viața tânărului care conducea mopedul nu a mai putut fi salvată.

Testarea agentului cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ, ceea ce exclude posibilitatea ca acesta să fi consumat alcool înainte de accident.

Poliția a deschis o anchetă în urma accidentului

Reprezentanții IPJ Giurgiu au transmis că echipajul de poliție se deplasa la o intervenție, fiind chemat să ofere sprijin unei alte patrule care solicita ajutor într-un caz de violență fizică.

„Precizăm faptul că polițiștii se deplasau la o intervenție, fiind solicitați să acorde sprijin unei alte patrule aflată la o sesizare de violență fizică. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Conducerea IPJ Giurgiu a dispus efectuarea unor verificări, prin Compartimentul Control Intern”, se arată în comunicatul instituției.

Surse judiciare au confirmat pentru Mediafax că victima este fiul din prima căsătorie al fostului procuror șef Andreea Albu. Femeia, care în prezent locuiește în Turcia alături de soțul ei, a fost devastată de vestea pierderii fiului.

În paralel cu ancheta penală, conducerea Poliției Giurgiu a deschis și o investigație internă pentru a verifica dacă au fost respectate toate procedurile operative și regulile de deplasare în regim de urgență.