Fiul lui Dond Trump și-a imitat tatăl pe scena comemorativă Kirk. Cum a reacționat președintele

SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
22 sept. 2025 | 08:23
de Badea Violeta

Zeci de mii de oameni au venit duminică, 21 septembrie, pe stadionul State Farm din Glendale, Arizona, pentru a-l omagia pe activistul conservator Charlie Kirk. La ceremonia de adio au luat cuvântul Donald Trump, fiul său, vicepreședintele JD Vance și alți lideri republicani, într-un eveniment desfășurat în condiții de securitate sporită. Momentele au alternat între discursuri emoționante și amintiri personale despre Kirk, fondatorul Turning Point USA.

Donald Trump Jr. și-a imitat tatăl în timpul ceremoniei comemorative a lui Kirk

În timp ce vorbea la ceremonia comemorativă a lui Charlie Kirk, Donald Trump Jr. a făcut remarci amuzante despre relația sa cu tatăl său, președintele Donald Trump, în special în ceea ce privește comunicarea pe rețelele de socializare.

”Am primit și eu apelul de la tipul ăla de câteva ori”, a spus Trump Jr., aparent imitându-l sau făcând referire la conversațiile cu președintele SUA despre activitatea sa online.

Discursul său a fost presărat cu amintiri despre Kirk, pe care l-a descris ca pe un frate. Recent, i-a spus podcasterului Megyn Kelly că l-a întâlnit pe Kirk în 2015 și că, după cinci minute, a spus: ”Tipul ăsta e genial… tipul ăsta ar putea chiar să fie președinte într-o zi.”

Trump Jr. a adăugat că, după acea întâlnire, Kirk a fost alături de el în fiecare zi din campania din 2016, ”strângând fonduri, vorbind, aducând cafea — niciun task nu era sub demnitatea lui.” Remarcile sale au fost primite cu aplauze de mulțimea adunată pentru a omagia moștenirea lui Kirk.

Președintele Trump, omagiu solemn pentru Kirk

Președintele Trump a urcat pe scenă în timp ce Lee Greenwood interpreta live piesa ”God Bless the USA”, melodia patriotică preferată de mult timp la mitingurile sale. Liderul SUA a aplaudat și a privit în timp ce Greenwood cânta și mulțimea îl aclama.

”Astăzi, America este o națiune îndurerată, șocată și în doliu”, a declarat Donald Trump, numindu-l pe Charlie Kirk ”una dintre cele mai strălucitoare lumini ale epocii noastre”

”A murit pentru ceea ce era corect pentru națiunea noastră”, a spus Trump.

”Cel mai mare evanghelist al libertății a devenit nemuritor”.

”Acum este un martir”, a adăugat președintele.

”Niciunul dintre noi nu-l va uita vreodată pe Charlie Kirk. Și nici istoria nu-l va uita”.

”Va trăi veșnic în cronica celor mai mari patrioți ai Americii.”

Donald Trump Jr. si presedintele SUA. Sursa foto: captura video/tpusa.com

”El a reușit întotdeauna să atragă mulțimi numeroase”

Serviciul comemorativ pentru Charlie Kirk a reunit zeci de mii de persoane, inclusiv oficiali ai administrației Trump și activiști conservatori care au colaborat cu Kirk prin Turning Point USA.

Moartea lui Kirk a zguduit politica americană și mișcarea conservatoare. Președintele Trump a subliniat modul în care Kirk a reușit să atragă mulțimi enorme atât în viață, cât și după moarte.

”Este ca o renaștere din vremurile de demult, nu-i așa?”, a spus Trump.

”El a reușit întotdeauna să atragă mulțimi numeroase – uitați-vă la ce se întâmplă astăzi, uitați-vă ce s-a întâmplat. Este o mulțime numeroasă”, a adăugat el, enumerând numele personalităților importante din guvernul SUA venite să-și prezinte omagiile.

