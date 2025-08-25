Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig

Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
25 aug. 2025 | 09:54
de Daoud Andra

România traversează în aceste zile un episod meteo atipic pentru sfârșitul lunii august. Dacă majoritatea oamenilor se așteptau la zile toride și nopți blânde, realitatea aduce o răcire accentuată, cu temperaturi care în anumite regiuni coboară chiar la pragul de îngheț.

Vremea se răcește considerabil

Duminică seară, primele semne ale acestui val rece au început să se facă simțite, iar meteorologii atrag atenția că minimele vor scădea sub valorile normale pentru această perioadă. Cele mai mari diferențe se vor resimți în jumătatea de nord și în zona centrală a țării, acolo unde, în special în depresiunile din estul Transilvaniei, termometrele ar putea indica chiar 0 grade Celsius.

Aceste valori sunt unele dintre cele mai coborâte înregistrate vreodată la final de august, iar specialiștii nu exclud posibilitatea depășirii unor recorduri istorice. Practic, noaptea va semăna mai mult cu una de octombrie decât cu un sfârșit de vară.

Temperaturile scad până la 0 grade. Zonele afectate brusc de frig în următoarele ore

Această răcire bruscă ridică și probleme pentru agricultori. Legumele și fructele, obișnuite cu temperaturi de peste 15 grade Celsius, pot suferi un șoc termic. Roșiile, ardeii sau vinetele, aflate încă în plină producție, sunt printre cele mai expuse culturi. În zonele unde temperaturile vor coborî mult sub media normală, există riscul ca recoltele să fie serios afectate.

Ce se întâmplă cu vremea în perioada următoare

Explicația acestui episod neobișnuit vine din partea unui front atmosferic rece care a pătruns în România, aducând cu el o masă de aer polar. Aceasta s-a instalat în mare parte din țară și a determinat scăderea rapidă a temperaturilor. În zonele montane, aerul rece s-a resimțit deja, cu vânt intens și minime foarte scăzute.

Deși situația poate părea alarmantă, meteorologii transmit că răcirea nu va fi una de lungă durată. Începând de miercuri, temperaturile vor urca din nou, iar vara își va reintra în drepturi. Se estimează că maximele vor ajunge la 30-34 de grade Celsius, iar în vest și sud-vest chiar la 35 de grade.

Astfel, România va trece într-un interval de doar câteva zile de la valori apropiate de 0 grade noaptea la arșiță de peste 30 de grade ziua. Aceste fluctuații sunt caracteristice unei clime tot mai instabile, unde extremele se succed rapid și imprevizibil.

Specialiștii Accuweather avertizează că finalul de august și începutul lunii septembrie ar putea fi marcate de un nou val de caniculă. Mai mult de jumătate din țară ar putea intra sub atenționări de cod galben și portocaliu de caniculă, cu temperaturi ce vor depăși pragul de 35 de grade Celsius.

