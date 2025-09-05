Filmul tragediei de la Lisabona: cum s-a produs desprinderea cablului la funicularul Gloria și care sunt primele concluzii ale anchetatorilor

Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 09:13
de Daoud Andra

Lisabona este în doliu după ce unul dintre cele mai cunoscute simboluri turistice ale orașului, funicularul Gloria, a fost implicat într-un accident devastator. Miercuri seara, un vagon al celebrului funicular a deraiat și s-a izbit de o clădire din centrul istoric al capitalei portugheze. Bilanțul este dramatic: 17 persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite.

O atracție turistică a devenit scena unei tragedii

Funicularul Gloria, inaugurat în 1885, leagă Piața Restauradores de cartierul Bairro Alto și transportă anual aproape trei milioane de pasageri. Traseul este scurt – doar 275 de metri – dar extrem de abrupt, cu o pantă de înclinație 18%. Deși a fost construit pentru a ușura deplasarea locuitorilor prin centrul în pantă al Lisabonei, în prezent este mai ales o atracție turistică, cu cozi lungi de vizitatori dornici să admire orașul din vagonul centenar.

Funicularul funcționează pe baza unui sistem simplu: două vagoane legate de un cablu de oțel, astfel încât atunci când unul urcă, celălalt coboară. De-a lungul timpului, sistemul a fost modernizat – de la contragreutăți cu apă și tracțiune cu aburi, până la actuala propulsie electrică. Măsurile de siguranță includ cabluri de rezervă și trei tipuri de frâne: mecanice, centrifuge și manuale.

Cum s-a petrecut accidentul

Martorii au povestit că vagonul care cobora părea complet scăpat de sub control, accelerând într-un mod neobișnuit. Era ora 18:04 când a început coborârea fatală. Potrivit primelor rapoarte, cabina aflată jos, lângă Piața Restauradores, a alunecat doar câțiva metri și s-a oprit cu un impact relativ minor. În schimb, vagonul care urca a prins o viteză extremă, a deraiat într-o curbă și s-a prăbușit pe o clădire, fiind complet distrus.

Investigatorii au ajuns la o primă ipoteză: desprinderea cablului care lega cele două cabine. „Cele două vehicule sunt conectate printr-un cablu, iar greutatea celui care coboară îl ajută pe celălalt să urce. Se pare că acest cablu s-a rupt”, a explicat profesorul de inginerie civilă Carlos Oliveira Cruz pentru postul SIC Noticias.

Specialiștii portughezi indică o problemă de întreținere a roților vagoanelor. Acestea au o protuberanță laterală – numită „verdugo” – care le menține pe șine și care trebuie ajustată periodic. „Defecțiunile la roți erau vizibile cu ochiul liber”, notează Público.

Mai mult, experții spun că accidentul nu s-ar fi produs doar din cauza cablului. „Există frâne care ar fi trebuit să acționeze și să stabilizeze vehiculul. Posibil să fi existat o serie de defecțiuni simultane”, a adăugat profesorul Oliveira. Acesta a subliniat și presiunea uriașă pusă pe aceste instalații de afluxul masiv de turiști.

Mentenanță externalizată

Companhia Carris de Ferro de Lisboa, operatorul funicularului, susține că toate inspecțiile obligatorii au fost realizate conform standardelor internaționale. Ultima verificare generală a avut loc în 2022, iar reparațiile intermediare în 2024. Oficial, cablurile sunt schimbate periodic, chiar și fără semne de uzură.

Totuși, există o umbră de îndoială: întreținerea funicularului a fost externalizată în 2023. Angajații companiei au avertizat încă de atunci că lucrările erau făcute superficial, semnalând deficiențe repetate.

Deocamdată, anchetatorii continuă să analizeze resturile și să reconstruiască filmul exact al accidentului. Concluziile finale vor stabili dacă a fost o problemă punctuală sau dacă, așa cum se tem specialiștii, întreținerea defectuoasă și suprasolicitarea au transformat unul dintre simbolurile Lisabonei într-o capcană mortală.

