Filmul live-action The Legend of Zelda: Pregătirea pentru o trilogie epică

Unul dintre cele mai îndrăgite jocuri video din toate timpurile, The Legend of Zelda, va prinde viață pe marele ecran într-un film live-action, iar fanii francizei au toate motivele să fie entuziasmați. Potrivit unor surse din industrie, acest film ar putea fi doar începutul unei trilogii ce se va derula pe parcursul a șase ani. Cu o poveste captivantă și personaje emblematice, The Legend of Zelda promite să devină unul dintre cele mai așteptate filme din următorii ani.

Conform unui insider din industrie, Daniel „DanielRPK” Richtman, care a împărtășit aceste informații într-un post exclusiv pe Patreon, filmul live-action The Legend of Zelda va fi doar primul dintr-o serie de trei filme. Acestea sunt planificate să fie lansate pe parcursul a șase ani. Această veste vine ca o surpriză pentru fanii francizei, dar și ca o oportunitate extraordinară de a explora mai adânc universul vast și fascinant al jocurilor Zelda.

Se pare că actorii care vor fi distribuiți în rolurile principale ale primului film vor semna contracte pentru toate cele trei filme, indicând astfel o legătură strânsă între pelicule și o poveste continuă. Aceste informații sugerează că The Legend of Zelda va avea o poveste de amploare, împărțită în mai multe etape, fiecare film aducând o nouă provocare pentru eroii din Hyrule.

Premisa filmului și echipa din spatele producției

Filmul live-action The Legend of Zelda va urmări povestea lui Link, un tânăr războinic destinată să protejeze regatul magic Hyrule de forțele întunericului. Conform unei descrieri oficiale, Link se va confrunta cu Ganon, un războinic nemilos care vrea să pună mâna pe Triforce, o relicvă antică ce conferă puteri nelimitate. Pentru a-l opri pe Ganon, Link va trebui să parcurgă o călătorie plină de pericole, să înfrunte creaturi monstruoase, să exploreze temnițe primejdioase și să rezolve puzzle-uri complicate pentru a descoperi artefacte sacre care îl vor ajuta în misiunea sa.

Filmul va fi produs de Shigeru Miyamoto, legendarul creator al jocurilor Nintendo, care a confirmat încă din noiembrie 2023 că The Legend of Zelda va fi adaptat într-un film live-action. Miyamoto va colabora cu Sony Pictures Entertainment, care va fi responsabilă de distribuirea globală a peliculei. Regia va fi semnată de Wes Ball, cunoscut pentru realizarea unor filme de succes, iar producătorul Avi Arad, un veteran al adaptărilor de jocuri video în filme, va fi și el implicat în proiect. Arad a fost responsabil pentru producția unor filme precum Borderlands și Uncharted, iar experiența sa va fi esențială pentru succesul acestui proiect ambițios.

Alte proiecte Nintendo și data de lansare

Pe lângă filmul live-action The Legend of Zelda, Nintendo pregătește și continuarea mult-așteptată a filmului animat Super Mario Bros., care a avut un succes enorm la box-office. Sequelul va fi lansat pe 3 aprilie 2026 în Statele Unite și pe 24 aprilie 2026 în Japonia, iar în alte regiuni va avea o fereastră de lansare în aprilie 2026. Aceste două filme marchează începutul unei noi ere de adaptări ale francizelor Nintendo, care vor atrage o audiență globală și vor aduce la viață universuri îndrăgite pe marele ecran.

Pentru The Legend of Zelda, data oficială de lansare este 26 martie 2027. Filmările vor începe în noiembrie 2025 în Noua Zeelandă, cu o perioadă de filmare estimată până în aprilie 2026. Având în vedere complexitatea și amploarea poveștii, fanii pot aștepta o producție de mare calibru, cu efecte vizuale impresionante și o poveste captivantă ce va aduce la viață magia Hyrule pe ecranele din întreaga lume.

Viitorul francizei Zelda în cinematografie

Fanii The Legend of Zelda au așteptat mult timp ca această franciză să fie adaptată într-un film live-action, iar acum, cu planurile pentru o trilogie, așteptările sunt uriașe. Dacă primul film va reuși să capteze esența jocurilor și să adâncească mitologia deja cunoscută a regatului Hyrule, atunci întreaga trilogie ar putea deveni un punct de referință pentru viitoarele adaptări cinematografice ale jocurilor video.

În concluzie, The Legend of Zelda promite să fie una dintre cele mai impresionante adaptări de jocuri video pe marele ecran, iar fanii francizei pot fi siguri că au parte de o poveste epică ce se va desfășura pe parcursul a trei filme. Cu o echipă talentată în spatele producției și un univers deja plin de magie și aventură, trilogia Zelda ar putea deveni un nou favorit al iubitorilor de filme și jocuri deopotrivă.