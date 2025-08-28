Filmul „La Grazia” de Paolo Sorrentino deschide Festivalul de la Veneția și stârnește reacții puternice

Cel mai nou film al lui Paolo Sorrentino, La Grazia, a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneția și deja a generat un val de cronici entuziaste, dar și opinii mai rezervate. Drama îl aduce din nou în prim-plan pe actorul Toni Servillo, într-un rol intens, plin de nuanțe, care ar putea să-l ducă în sfârșit către o nominalizare la Oscar. Subiectul filmului – ultimele luni din mandatul unui președinte italian pus în fața unor decizii morale dificile, precum semnarea unei legi privind eutanasia sau acordarea unor grațieri – atinge teme sensibile și actuale, cu ecou nu doar în Italia, ci și la nivel global.

Un parteneriat artistic consolidat și o temă puternică

Scris și regizat de Sorrentino, La Grazia îl readuce pe Toni Servillo în centrul atenției, actorul fiind considerat de mulți critici sufletul creațiilor regizorului napolitan. Alături de el joacă Anna Ferzetti, într-o distribuție care pune accentul pe intensitatea dramei și pe dilemele morale.

Filmul explorează ultimele șase luni din mandatul unui președinte care pare copleșit de trecut și de greutatea deciziilor sale. Întrebarea privind semnarea unei legi ce ar legaliza eutanasia se împletește cu acordarea a două posibile grațieri, toate plasându-l pe protagonist în centrul unei lupte interioare între moralitate, politică și umanitate. Este o poveste cu un evident substrat politic, dar care, potrivit criticilor, nu se limitează la dimensiunea socială, ci pătrunde și în zona existențială, tipică stilului lui Sorrentino.

Pentru regizor, filmul marchează și o revenire în competiția festivalurilor de elită, după Parthenope, un titlu recepționat mai degrabă negativ anul trecut la Cannes. De data aceasta, atmosfera este diferită, iar criticii par să fi remarcat o regăsire a stilului său distinct.

Majoritatea cronicilor sunt elogioase. Pete Hammond, de la Deadline, a scris că Sorrentino se află din nou în mare formă, explorând semnificația conducerii morale într-un moment istoric în care politica ridică întrebări incomode atât în Italia, cât și în Statele Unite. Hammond l-a lăudat în special pe Toni Servillo, afirmând că prestația acestuia ar merita o nominalizare la Oscar, lucru care, surprinzător, nu s-a întâmplat până acum. „Sorrentino a realizat câteva capodopere în cariera sa. La Grazia este una dintre cele mai bune”, a concluzionat acesta.

Peter Bradshaw, de la The Guardian, a mers și mai departe, subliniind că regizorul „și-a regăsit vocea” și stilul vizual marcat de umor discret și imagini spectaculoase. În opinia lui, filmul îl reconfirmă pe Sorrentino drept moștenitorul lui Antonioni în cinematografia italiană. Totuși, Bradshaw a menționat că finalul sentimental ar putea să nu aibă forța pe care regizorul o atribuie poveștii.

Alte publicații, precum The Film Stage și The Playlist, au remarcat frumusețea vizuală și calitatea imaginii semnate de Daria D’Antonio, comparând-o cu o „pătură lirică” ce învăluie privitorul. Totuși, aceste cronici au atras atenția și asupra unor slăbiciuni narative, considerând că filmul nu are incisivitatea lui The Great Beauty, dar rămâne captivant prin atmosferă și joc actoricesc.

Nu toate reacțiile au fost favorabile. IndieWire a numit filmul „necaracteristic de sedat și lipsit de pasiune”, un „curveball” neașteptat din partea unui regizor cunoscut pentru exuberanța vizuală. Criticii americani au comparat La Grazia cu o „penitență catolică forțată”, în opoziție cu paradele vizuale din filmele anterioare.

Revista italiană Ciak a ales să pună accentul pe interpretarea lui Servillo, considerată „stratosferică”, un rol ce transmite umanitatea unui personaj bântuit de regrete și de sentimentul unei vieți netrăite pe deplin.

Sorrentino și moștenirea sa în cinema

La Grazia se înscrie într-un parcurs impresionant al lui Paolo Sorrentino, cineast care a cucerit deja premiul Oscar, Globul de Aur și BAFTA cu The Great Beauty. Filme precum Il Divo sau This Must Be the Place l-au consacrat ca unul dintre cei mai importanți autori europeni contemporani, capabil să îmbine reflecția politică, introspecția personală și un stil vizual inconfundabil.

Faptul că Mubi a achiziționat drepturile de distribuție globală (cu excepția Italiei, unde filmul va fi lansat de Fremantle și partenerii săi) arată așteptările mari pentru parcursul internațional al peliculei. În plus, La Grazia rulează în competiție, ceea ce îi conferă șanse reale la premii importante și la consolidarea poziției lui Sorrentino în galeria marilor autori ai cinemaului italian.

Pentru tine, ca spectator, filmul promite o experiență intensă, vizuală și emoțională, dar și o invitație la reflecție asupra dilemelor morale care depășesc granițele unei țări. Dacă reacțiile criticilor se confirmă, La Grazia ar putea deveni unul dintre titlurile definitorii ale anului și, poate, unul dintre cele mai importante filme din cariera lui Sorrentino.