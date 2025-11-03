Filmul după Stephen King la care ar trebui să te uiți ca să înțelegi mai bine „IT: Welcome to Derry”, de pe HBO Max

HBO Max continuă să îmbogățească universul lui Stephen King prin serialul It: Welcome to Derry, care explorează originile maleficului Pennywise, dar și conexiunile ascunse dintre poveștile scriitorului.

După ce episoadele anterioare au făcut aluzii la The Shining prin apariția tânărului Dick Hallorann, cel care va deveni ulterior bucătar la Overlook Hotel, noul fir narativ duce fanii spre o altă lucrare clasică a lui King, The Shawshank Redemption.

Penitenciarul Shawshank, locul în care se desfășoară drama celebrului film din 1994, revine acum în centrul atenției, de data aceasta prin intermediul poveștii din Welcome to Derry.

Chiar dacă The Shawshank Redemption nu este o operă de groază, ci mai degrabă o dramă psihologică despre libertate și nedreptate, prezența sa în universul It amplifică sentimentul de teroare și neputință care domină serialul.

Shawshank, simbol al suferinței în universul King

Penitenciarul Shawshank a fost menționat în mai multe opere semnate de Stephen King, printre care Dolores Claiborne, Needful Things, Apt Pupil, 11/22/63 și chiar It.

În toate aceste povești, Shawshank este descris ca un loc al corupției și al pierderii umanității, unde deținuții și gardienii devin deopotrivă victime ale sistemului.

În filmul The Shawshank Redemption, personajul Andy Dufresne, interpretat de Tim Robbins, este condamnat pe nedrept la închisoare pentru crimă.

Timp de 28 de ani, suportă abuzuri fizice și psihologice, dar reușește, în final, să evadeze, trecând literalmente prin „un râu de noroi” pentru a-și recâștiga libertatea. Această poveste de supraviețuire și rezistență morală a devenit una dintre cele mai iubite adaptări cinematografice ale lui King.

Conexiunea dintre Welcome to Derry și Shawshank Redemption

În noul serial, Shawshank este reintrodus printr-un detaliu vizual subtil: un autobuz al penitenciarului apare într-unul dintre trailere. Episodul al doilea confirmă conexiunea, odată cu arestarea lui Hank Grogan (interpretat de Stephen Rider), tatăl micuței Ronnie (Amanda Christine).

Deși se știe că Hank este nevinovat, autoritățile îl acuză de crimele din Derry, crime care, în realitate, sunt opera entității demonice Pennywise.

Trailerul pentru episodul următor, „Now You See It”, arată un polițist care îi spune lui Hank: „Știi ce le fac celor care omoară copii în Shawshank?”, o replică ce trimite direct la brutalitatea și disperarea caracteristice acelui loc.

Dacă Hank ajunge la Shawshank, șansele lui de a supraviețui sunt minime. În același timp, fiica lui, Ronnie, rămâne neprotejată într-un oraș dominat de teroare și mister.

Universul lui Stephen King se dovedește, încă o dată, interconectat. It: Welcome to Derry nu doar extinde mitologia lui Pennywise, ci și reactivează simboluri clasice din alte povești, oferind fanilor motive suplimentare să reviziteze The Shawshank Redemption înainte de difuzarea următorului episod.