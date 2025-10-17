Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 14:49
de Badea Violeta

Filmul crimei din București. Cum au ucis-o fiica de 15 ani și iubitul ei pe mama adoptivă. Ce au făcut apoi ca să ascundă totul și cum au încercat să-i păcălească pe anchetatori

ACTUALITATE
Filmul crimei din București. Cum au ucis-o fiica de 15 ani și iubitul ei pe mama adoptivă. Ce au făcut apoi ca să ascundă totul și cum au încercat să-i păcălească pe anchetatori
Detalii despre crima din sectorul 4 al Capitalei

O crimă cutremurătoare a zguduit Bucureștiul. Mama unei adolescente, în vârstă de 58 de ani, a fost ucisă de fiica sa adoptivă și de iubitul acesteia, de 20 de ani, care au încercat apoi să ascundă fapta pentru a induce anchetatorii în eroare. Cadavrul victimei a fost descoperit îngropat în Pădurea Pantelimon, la câteva zile după dispariție, iar anchetatorii susțin că totul a fost planificat minuțios.

Cum au fost găsiți și ce au declarat autorii crimei

Polițiștii au început investigațiile după ce o rudă a anunțat dispariția femeii. La apartamentul victimei, tânăra de 15 ani, fiica adoptivă, le-a trezit suspiciunile anchetatorilor cu relatările sale contradictorii.

Joi, Parchetul a confirmat că femeia nu mai era în viață. Cadavrul a fost descoperit îngropat superficial în pădure, iar legiștii au stabilit că victima a fost înjunghiată mortal. Fiica adoptivă și concubinul acesteia au fost audiați, iar tânărul de 20 de ani a recunoscut fapta.

Avocata sa a transmis: ”Poziția procesuală a fost una de recunoaștere și regret.” Ancheta a arătat că relația tensionată dintre fiica adoptivă și mama sa a fost amplificată de opoziția femeii față de relația fiicei cu tânărul.

Cum a fost planificată și ascunsă crima

Cei doi ar fi încercat inițial să o ucidă cu pastile, dar pentru că nu au reușit, tânărul a aplicat lovituri repetate cu obiecte dure, a sufocat-o cu o pernă și a înjunghiat-o în zona gâtului, provocând decesul.

Minora a pus la dispoziție cuțitul folosit. Trupul a rămas în apartament câteva zile, timp în care cei doi au căutat o modalitate de a-l ascunde. Au înscenat trimiterea unor mesaje de pe telefonul victimei pentru a părea că aceasta este încă în viață.

Ulterior, cadavrul a fost introdus într-un sac din plastic și transportat în Pădurea Cernica, unde a fost îngropat. În tot acest timp, tânăra a încercat să deruteze polițiștii și să îi ducă pe piste false, complicând ancheta, relatează România TV.

Vezi și O femeie dată dispărută din București a fost găsită moartă, îngropată într-o pădure. Polițiștii îi suspectează pe fiica ei și pe iubitul acesteia de crimă UPDATE!

Ce urmează în anchetă

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru omor calificat și sunt cercetați pentru comiterea faptei cu premeditare. Procurorii continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate rolul fiecăruia și circumstanțele producerii crimei. Compartimentul de informare și relații publice al Parchetului de pe lângă Tribunalul București a transmis:

”În noaptea de 25/26 septembrie 2025, în timp ce se afla împreună cu minora la locuința acesteia, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violență fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă și aplicându-i o lovitură de cuțit în zona gâtului, provocând decesul acesteia.

Inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să acționeze și i-a pus la dispoziție cuțitul. Cadavrul a fost îngropat în Pădurea Cernica și descoperit în avansată stare de putrefacție.”

Cei doi urmează să fie prezentați judecătorului pentru arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Vezi și Crimă dublă în Teleorman, o a treia persoană este în stare gravă, la spital. Cine este criminalul? Bărbatul a fost prins!

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Facebook renunță la aplicația de chat Messenger pentru desktop, după 15 decembrie va fi inutilă
Facebook renunță la aplicația de chat Messenger pentru desktop, după 15 decembrie va fi inutilă
Arhitect, despre rezistența blocurilor vechi din Capitală. Ce a observat la pereții apartamentelor după explozia devastatoare din cartierul Rahova
Arhitect, despre rezistența blocurilor vechi din Capitală. Ce a observat la pereții apartamentelor după explozia devastatoare din cartierul Rahova
Adio baldachine și șezlonguri de 200 de lei pe litoralul românesc! Proiect: 20% din întinderile de nisip ar putea deveni publice
Adio baldachine și șezlonguri de 200 de lei pe litoralul românesc! Proiect: 20% din întinderile de nisip ar putea deveni publice
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
Când intră pensiile în noiembrie și cine primește bani în plus înainte de sărbători
Când intră pensiile în noiembrie și cine primește bani în plus înainte de sărbători
După 80 de ani, inteligența artificială identifică ofițerul nazist din celebra fotografie a Holocaustului
După 80 de ani, inteligența artificială identifică ofițerul nazist din celebra fotografie a Holocaustului
Stea „aproape primordială” descoperită la marginea Căii Lactee. Ar putea fi urmaș direct al primelor stele din Univers
Stea „aproape primordială” descoperită la marginea Căii Lactee. Ar putea fi urmaș direct al primelor stele din Univers
Prima reacție Distrigaz după explozia devastatoare din Rahova: „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”
Prima reacție Distrigaz după explozia devastatoare din Rahova: „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...