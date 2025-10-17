Filmul crimei din București. Cum au ucis-o fiica de 15 ani și iubitul ei pe mama adoptivă. Ce au făcut apoi ca să ascundă totul și cum au încercat să-i păcălească pe anchetatori

O crimă cutremurătoare a zguduit Bucureștiul. Mama unei adolescente, în vârstă de 58 de ani, a fost ucisă de fiica sa adoptivă și de iubitul acesteia, de 20 de ani, care au încercat apoi să ascundă fapta pentru a induce anchetatorii în eroare. Cadavrul victimei a fost descoperit îngropat în Pădurea Pantelimon, la câteva zile după dispariție, iar anchetatorii susțin că totul a fost planificat minuțios.

Cum au fost găsiți și ce au declarat autorii crimei

Polițiștii au început investigațiile după ce o rudă a anunțat dispariția femeii. La apartamentul victimei, tânăra de 15 ani, fiica adoptivă, le-a trezit suspiciunile anchetatorilor cu relatările sale contradictorii.

Joi, Parchetul a confirmat că femeia nu mai era în viață. Cadavrul a fost descoperit îngropat superficial în pădure, iar legiștii au stabilit că victima a fost înjunghiată mortal. Fiica adoptivă și concubinul acesteia au fost audiați, iar tânărul de 20 de ani a recunoscut fapta.

Avocata sa a transmis: ”Poziția procesuală a fost una de recunoaștere și regret.” Ancheta a arătat că relația tensionată dintre fiica adoptivă și mama sa a fost amplificată de opoziția femeii față de relația fiicei cu tânărul.

Cum a fost planificată și ascunsă crima

Cei doi ar fi încercat inițial să o ucidă cu pastile, dar pentru că nu au reușit, tânărul a aplicat lovituri repetate cu obiecte dure, a sufocat-o cu o pernă și a înjunghiat-o în zona gâtului, provocând decesul.

Minora a pus la dispoziție cuțitul folosit. Trupul a rămas în apartament câteva zile, timp în care cei doi au căutat o modalitate de a-l ascunde. Au înscenat trimiterea unor mesaje de pe telefonul victimei pentru a părea că aceasta este încă în viață.

Ulterior, cadavrul a fost introdus într-un sac din plastic și transportat în Pădurea Cernica, unde a fost îngropat. În tot acest timp, tânăra a încercat să deruteze polițiștii și să îi ducă pe piste false, complicând ancheta, relatează România TV.

Ce urmează în anchetă

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru omor calificat și sunt cercetați pentru comiterea faptei cu premeditare. Procurorii continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate rolul fiecăruia și circumstanțele producerii crimei. Compartimentul de informare și relații publice al Parchetului de pe lângă Tribunalul București a transmis:

”În noaptea de 25/26 septembrie 2025, în timp ce se afla împreună cu minora la locuința acesteia, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violență fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă și aplicându-i o lovitură de cuțit în zona gâtului, provocând decesul acesteia. Inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să acționeze și i-a pus la dispoziție cuțitul. Cadavrul a fost îngropat în Pădurea Cernica și descoperit în avansată stare de putrefacție.”

Cei doi urmează să fie prezentați judecătorului pentru arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

